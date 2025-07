Stasera in TV mercoledì 30 luglio 2025, la prima serata si divide tra musical cult, reality estivi, fiction poliziesche e film d’azione. Su Rai 1 torna Sister Act 2, mentre su Canale 5 prosegue Temptation Island. Da segnalare anche Rocco Schiavone su Rai 2, Il caso su Rai 3, Brick Mansions su Italia 1, Dead for a Dollar su Rete 4, La Torre di Babele su La7, e What Women Want su TV8. Ecco la guida completa.

Stasera in TV mercoledì 30 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 trasmette il film musicale Sister Act 2 – Più svitata che mai, con Whoopi Goldberg. Deloris Van Cartier torna nei panni di Suor Maria Claretta per insegnare musica in una scuola cattolica in difficoltà. Tra gospel, studenti ribelli e cori improvvisati, la suora più svitata del cinema cerca di salvare l’istituto con la forza della musica.

Rai 2 alle 21.20 propone l’episodio “La giostra” della serie Rocco Schiavone 3, con Marco Giallini. Il vicequestore indaga su un omicidio avvenuto in un luna park, mentre affronta i fantasmi del passato e le tensioni con i colleghi.

Rai 3 alle 21.20 manda in onda il film Il caso, dramma giudiziario ispirato a una storia vera. Un giovane avvocato si ritrova coinvolto in un processo mediatico che mette in discussione la sua etica e la sua carriera.

Rai 4 alle 21.20 propone la serie action S.W.A.T., episodio “Il mostro”. La squadra affronta una minaccia terroristica durante un evento pubblico, tra tensioni interne e decisioni difficili.

Rai Movie alle 21.10 trasmette il thriller psicologico Antebellum, con Janelle Monáe, seguito da Sicario alle 22.55, con Emily Blunt e Benicio Del Toro.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 alle 21.30 presenta il western moderno Dead for a Dollar, con Christoph Waltz e Willem Dafoe. Un cacciatore di taglie viene ingaggiato per riportare a casa una donna rapita, ma scopre una verità scomoda.

Canale 5 alle 21.20 trasmette la sesta puntata di Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. Valerio e Sarah affrontano un falò di confronto dopo un tradimento, mentre Antonio sorprende Valentina con una proposta di matrimonio.

Italia 1 propone alle 21.32 il film d’azione Brick Mansions, con Paul Walker. In una Detroit distopica, un agente e un ex detenuto collaborano per disinnescare una bomba nascosta in un quartiere pericoloso.

La7 alle 21.15 manda in onda il documentario La Torre di Babele, seguito dal film storico Mussolini – Ultimo atto alle 22.45, con Rod Steiger.

TV8 alle 21.30 propone la commedia romantica What Women Want, con Mel Gibson e Helen Hunt. Un pubblicitario scopre di poter leggere nel pensiero delle donne e la sua vita cambia radicalmente.

Nove alle 21.30 trasmette la commedia Ex – Amici come prima, con Alessandro Gassmann e Enrico Brignano, seguita da La Corrida alle 23.40.

I film di questa sera in tv mercoledì 30 luglio 2025

Iris alle 21.15 propone il film di fantascienza Interstellar, con Matthew McConaughey, seguito da approfondimenti notturni.

La5 alle 21.10 manda in onda il film musicale August Rush – La musica nel cuore, seguito da Serendipity alle 23.40.

Cielo alle 21.20 trasmette due episodi di The Walking Dead, seguiti dal film erotico Spiando Marina alle 23.20.

Italia 2 alle 21.15 propone il thriller subacqueo Underwater, seguito da Hidden – Senza via di scampo alle 23.10.

Rai Premium alle 21.20 manda in onda la fiction Mina Settembre, seguita da Il giovane Montalbano 2 alle 23.05.

La7D alle 21.20 propone il film Neverland – Un sogno per la vita, con Johnny Depp, seguito da Emma alle 23.20.

I film su Sky mercoledì 30 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 propone il film distopico Humane, seguito da Jurassic Park – Il mondo perduto alle 22.55.

Sky Cinema Action alle 21.00 trasmette The Fast and the Furious: Tokyo Drift. A seguire da La battaglia di Hacksaw Ridge alle 22.50.

Sky Cinema Collection alle 21.15 manda in onda Il mio nome è Nessuno, seguito da Il Grinta alle 23.15.

Sky Cinema Comedy alle 21.00 propone Nati stanchi, con Ficarra e Picone. A seguire da The Big Wedding alle 23.15.

Sky Cinema Romance alle 21.00 trasmette La verità è che non gli piace abbastanza, seguito da The Big Wedding alle 23.15.

Sky Cinema Family alle 21.00 presenta Dragon Trainer – Il mondo nascosto, seguito da Harry Potter e il prigioniero di Azkaban alle 22.50.