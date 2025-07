Sono numerosi i volti noti esclusi dai palinsesti televisivi 2025-2026 e qui di seguito vi diremo cosa faranno alcuni di loro. Per molti, l’allontanamento dalla tv generalista coincide con lo sbarco sulle piattaforme.

Esclusi palinsesti 2025-2026 cosa faranno, la parabola discendente di Alessandro Cattelan

Il primo della lista degli esclusi è, senza ombra di dubbio, Alessandro Cattelan. Per lui, almeno per il momento, la stagione televisiva 2025-2026 si prospetta decisamente priva di impegni e questa è senz’altro una sorpresa.

Pochi mesi fa, la carriera di Cattelan sembrava essere finalmente in rampa di lancio. Oltre alla seconda serata con Stasera c’è Cattelan su Rai 2, il presentatore è stato grande protagonista del Festival di Sanremo, avendo condotto il circuito Nuove Proposte, la finale insieme a Carlo Conti e ad Alessia Marcuzzi e il Dopo Festival.

La Rai, un po’ inspiegabilmente, ha deciso di interrompere bruscamente tale tendenza, lasciandolo a riposo. L’unico impegno previsto per l’autunno è lontano dalla TV di Stato, in quanto sarà il nuovo giudice di Italia’s Got Talent, visibile su Disney+.

Gli altri estromessi dalla Rai

Rimanendo ancora in casa Rai, rischia un forte ridimensionamento Alessia Marcuzzi. La conduttrice, lo scorso anno in onda con il poco fortunato Obbligo o Verità in prima serata su Rai 2, è priva di impegni sulle reti generaliste, eccezion fatta per quello da giudice di Tale e Quale Show. Anche in questo caso, però, arrivano in soccorso le piattaforme streaming, questa volta Amazon Prime Video. Qui, infatti, è la padrona di casa del reality The Traitors Italia.

Ancora peggio è andata a Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus e da qualche anno presenza più o meno fissa di È sempre Mezzogiorno su Rai 1. Un impegno, questo, che non dovrebbe essere riconfermato. Per lei non è stato annunciato nessun progetto.

Esclusi palinsesti 2025-2026 cosa faranno, per Myrta Merlino futuro su Rete 4

Spostando l’attenzione su ciò che faranno gli esclusi Mediaset nella stagione 2025-2026, un grande punto interrogativo riguarda Michelle Hunziker. Da anni volto di punta dell’intrattenimento del Biscione, ad oggi non risulta coinvolta in nessuna produzione dell’autunno.

Lo stesso destino sembra coinvolgere Ilary Blasi. Tuttavia, considerato l’ottimo successo che sta avendo con Battiti Live su Canale 5, si presuppone che la presentatrice possa essere presto coinvolta in nuovi progetti. Dopo i bassi ascolti con La Talpa, invece, Diletta Leotta non dovrebbe avere nessun programma sulla tv generalista, ma continuerà la sua avventura a DAZN.

Infine, come annunciato da Pier Silvio Berlusconi, per Myrta Merlino, dopo l’addio a Pomeriggio 5, si apriranno le porte di Rete 4, ma per ora solamente in qualità di opinionista. Per rivederla in video con un format tutto suo occorrerà attendere, probabilmente, il 2026.