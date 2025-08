Stasera in tv mercoledì 6 agosto 2025 si apre con una serata televisiva ricca di fiction, approfondimenti storici, commedie brillanti e film d’azione. Su Rai 1 torna il capitano Simon Coleman con un nuovo caso da risolvere, mentre Rai 3 propone un viaggio nella mente criminale di Donato Bilancia. Canale 5 prosegue con la saga di Sissi, mentre Sky Cinema offre titoli come Greenland, Past Lives e Jurassic Park III. Ecco la guida completa per scegliere cosa guardare.

Stasera in TV mercoledì 6 agosto 2025, Rai

Rai 1, ore 21:30 – Simon Coleman. Il capitano indaga sulla morte di un chirurgo. L’evento si svolge in una clinica privata.

Affronta, inoltre, tensioni familiari con le figlie adolescenti. L’episodio successivo, “Requiem per un Don Giovanni”, lo porta in una villa di lusso.

Rai 2, ore 21:20 – Rocco Schiavone. Il vicequestore romano torna con la quarta stagione. Nell’episodio “Cuore aperto”, un caso di omicidio lo costringe a confrontarsi.

Rai 3, ore 21:20 – Il caso Donato Bilancia. Stefano Nazzi analizza la storia del serial killer ligure. La trasmissione esplora il contesto sociale degli omicidi.

Rai 4, ore 21:20 – S.W.A.T.. La squadra speciale affronta una missione. L’azione si svolge in un centro commerciale.

Rai 5, ore 21:14 – Ulisse: Hiroshima e Nagasaki. Alberto Angela racconta i giorni che cambiarono il mondo. Il programma unisce immagini d’archivio e riflessioni storiche.

Rai Movie, ore 21:10 – Mistero a Saint-Tropez. È una commedia gialla francese. Un ispettore eccentrico indaga su un sabotaggio.

Rai Premium, ore 21:20 – Mina Settembre. Nell’episodio “Andare avanti”, Mina affronta una crisi sentimentale. Si occupa, intanto, di un caso che coinvolge una madre.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4, ore 21:20 – Zona Bianca. Giuseppe Brindisi conduce un approfondimento. Si analizzano i temi caldi dell’attualità.

Canale 5, ore 21:20 – Sissi. La serie storica prosegue con la vita dell’imperatrice d’Austria.

L’episodio di stasera mostra il conflitto tra Sissi e la madre del marito.

Italia 1, ore 21:23 – Chicago Med. I medici affrontano un’emergenza. Un virus sconosciuto, infatti, mette in crisi l’ospedale.

La7, ore 21:15 – La Torre di Babele – Hiroshima. Corrado Augias racconta la storia della bomba atomica. Presenta, inoltre, documenti e riflessioni.

TV8, ore 21:30 – La rivincita delle bionde. Elle Woods, reginetta del campus, si iscrive a Harvard. Lo fa per riconquistare l’ex fidanzato.

Nove, ore 21:30 – Aston Villa – Roma. L’amichevole internazionale è trasmessa in diretta. La Roma affronta la squadra inglese.

I film di questa sera in TV mercoledì 6 agosto 2025

Iris, ore 21:12 – L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz. Kevin Bacon interpreta Henri Young. Il detenuto, infatti, subisce torture.

La5, ore 21:10 – Cornetto Battiti Live. È un evento musicale estivo. Presenta i grandi nomi della musica italiana.

Cielo, ore 21:20 – The Walking Dead. L’episodio “La strada da percorrere” mostra il gruppo di Rick. A seguire, il canale propone Black Dawn – Tempesta di fuoco.

Italia 2, ore 21:15 – Contagious – Epidemia mortale. Un virus trasforma gli infetti in zombie. Una famiglia cerca di sopravvivere.

Rai Premium, ore 21:20 – Mina Settembre. L’episodio “Andare avanti” esplora il rapporto tra Mina e Domenico.

La7D, ore 21:20 – L’amante. È un melodramma. Una giovane francese intreccia una relazione proibita.

I film su Sky – mercoledì 6 agosto 2025

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Ma cosa ci dice il cervello. Paola Cortellesi interpreta una donna. Nasconde, infatti, una doppia vita da agente segreto.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Greenland. Gerard Butler è in un disaster movie. Una cometa, infatti, minaccia la Terra.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Azione e reazione. Un turista russo muore avvelenato. Massimo e i vecchietti indagano.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – La rivincita delle sfigate. Due studentesse decidono di vivere una notte di follie.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – My Spy. Un agente CIA fa da babysitter a una bambina.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Past Lives. Na Young e Hae Sung si ritrovano dopo vent’anni.