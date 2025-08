Stasera in tv giovedì 7 agosto 2025. La prima serata si apre con fiction, film cult, commedie romantiche e thriller d’autore. Su Rai 1 in replica la seconda stagione di Un Professore, mentre su Rai 2 prosegue Delitti in Paradiso. Canale 5 propone il film per famiglie Belle & Sebastien, Italia 1 punta sull’azione con Baywatch, e Rete 4 celebra il cinema con Il Padrino. Sky Cinema offre un mix di novità e classici, da Twisters a Vi presento Joe Black. Ecco la guida completa.

Stasera in TV giovedì 7 agosto 2025, Rai

Rai 1, ore 21:30 – Un Professore Alessandro Gassmann torna nel ruolo del prof. Dante Balestra. Nell’episodio “Eraclito: tutto scorre”, il primo giorno di scuola è segnato da tensioni e segreti, mentre Dante e Anita vivono la loro relazione in segreto.

Rai 2, ore 21:20 – Delitti in Paradiso L’ispettore Parker indaga su un omicidio avvenuto in un hotel caraibico. L’episodio “Il ritorno” riporta alla luce vecchi rancori tra ex compagni di scuola.

Rai 3, ore 21:20 – Il discorso perfetto Commedia francese con Benjamin Lavernhe. Adrien, in crisi sentimentale, si ritrova a una cena di famiglia mentre attende una risposta cruciale dalla sua ex.

Rai 4, ore 21:20 – Midsommar – Il villaggio dei dannati Horror psicologico ambientato in Svezia. Una giovane coppia partecipa a un festival pagano che si trasforma in un incubo rituale.

Rai 5, ore 21:15 – Buon compleanno Massimo Omaggio a Massimo Troisi, con interviste e materiali d’archivio che ripercorrono la sua carriera e il suo impatto culturale.

Rai Movie, ore 21:10 – Denti da squalo Film italiano con Edoardo Pesce. Un ragazzo scopre un cadavere e una pistola in riva al mare, dando inizio a un’estate di scelte estreme.

Rai Premium, ore 21:20 – Le Ragazze Documentario che racconta storie di donne italiane attraverso le generazioni, tra conquiste, sogni e cambiamenti sociali.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4, ore 21:30 – Il Padrino Capolavoro di Francis Ford Coppola con Marlon Brando e Al Pacino. Don Vito Corleone affronta il declino del potere mafioso e il passaggio generazionale.

Canale 5, ore 21:20 – Belle & Sebastien Film per famiglie ambientato sulle Alpi francesi. Il piccolo Sebastien stringe un legame profondo con un cane randagio, sfidando le convenzioni del villaggio.

Italia 1, ore 21:25 – Baywatch Remake action con Dwayne Johnson e Zac Efron. I bagnini di Miami Beach affrontano crimini e corruzione tra salvataggi e battute.

La7, ore 20:35 – In Onda Talk show politico con Marianna Aprile e Luca Telese. A seguire, alle 23:15, Porca vacca, commedia satirica con Renato Pozzetto e Laura Antonelli.

TV8, ore 21:30 – Rocky V Rocky Balboa, ormai ritirato, allena un giovane pugile ma si ritrova coinvolto in un nuovo scontro che lo riporta sul ring.

Nove, ore 21:30 – Comedy Match Comedians italiani si sfidano in sketch e improvvisazioni. Una serata all’insegna della comicità pura e senza filtri.

I film di questa sera in TV giovedì 7 agosto 2025

Iris, ore 21:15 – Cellular Thriller con Kim Basinger e Chris Evans. Una donna rapita riesce a contattare un giovane tramite un cellulare rotto, dando il via a una corsa contro il tempo.

La5, ore 21:10 – Escándalo – Storia di un’ossessione Serie spagnola. Inés, dopo un aborto spontaneo, sviluppa un legame ossessivo con un adolescente, tra desiderio e senso di colpa.

Cielo, ore 21:20 – 3-Headed Shark Attack Un gigantesco squalo mutante terrorizza un gruppo di giovani in festa su una piattaforma oceanica. Horror d’azione sopra le righe.

Italia 2, ore 21:15 – La notte del giudizio per sempre In un’America distopica, la purga annuale diventa permanente. Una coppia cerca di sopravvivere tra violenza e caos.

Rai Premium, ore 23:20 – Il mio arcobaleno Gina, vedova, incontra due bambini orfani e crea con loro un legame profondo. Film drammatico sull’affetto e la rinascita.

La7D, ore 21:20 – A Beautiful Mind Biopic su John Nash, matematico geniale affetto da schizofrenia. Interpretazione intensa di Russell Crowe, tra scienza e umanità.

I film su Sky – giovedì 7 agosto 2025

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Sky Twisters Kate Carter, ex meteorologa, torna in campo quando un sistema atmosferico minaccia il Midwest. Thriller catastrofico con tensione crescente.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello Frodo Baggins eredita l’Unico Anello e parte per un viaggio epico nella Terra di Mezzo. Fantasy leggendario diretto da Peter Jackson.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Aria di mare Il BarLume è in crisi e Massimo si rifugia nell’alcol. Un nuovo omicidio riporta i pensionati investigatori in azione.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Come ti rovino le vacanze Una famiglia parte per un viaggio disastroso tra equivoci e imprevisti. Commedia americana con Ed Helms e Christina Applegate.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – The Portable Door Paul, giovane stagista, scopre che la sua azienda nasconde segreti magici. Fantasy per tutta la famiglia con umorismo british.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Vi presento Joe Black Brad Pitt è la Morte in persona, venuta a prendere un magnate. Ma si innamora della figlia dell’uomo, dando vita a un dramma romantico e metafisico.