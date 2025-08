In onda su Rai 1, Simon Coleman – Requiem per un Don Giovanni è il quarto episodio della seconda stagione della serie franco-belga con protagonista Jean-Michel Tinivelli. Il capitano di polizia Simon Coleman indaga su un omicidio avvenuto in una villa di lusso, mentre affronta nuove sfide familiari legate alla crescita dei suoi nipoti.

Regia, produzione e protagonisti del film Simon Coleman Requiem per un Don Giovanni

Nicolas Copin firma la regia. La sceneggiatura, invece, è di Alexandra Echkenazi e Thomas Perrier.

L’episodio ha una durata di circa 52 minuti. È prodotto da Episode Productions e altre società.

I protagonisti principali sono:

Jean-Michel Tinivelli : Simon Coleman, capitano di polizia.

: Simon Coleman, capitano di polizia. Flavie Péan : Chloé Becker, partner investigativa.

: Chloé Becker, partner investigativa. Lilie Sussfeld: Violette Arnaud, nipote adolescente.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte nel sud della Francia. La troupe ha usato, infatti, principalmente Marsiglia e Aix-en-Provence.

Le ambientazioni mediterranee offrono un netto contrasto visivo. Mettono in risalto la bellezza paesaggistica e le indagini criminali.

Trama del film Simon Coleman Requiem per un Don Giovanni

Durante un ricevimento di alto profilo in una lussuosa villa, gli invitati scoprono il cadavere di un agente immobiliare. L’uomo era noto per la sua vita sentimentale movimentata. Simon Coleman e la sua partner, Chloé Becker, avviano immediatamente le indagini. Essi esplorano un ambiente elitario dove **seduzione**, **affari** e **rancori** si intrecciano in una fitta rete di segreti.

Nel frattempo, Simon deve affrontare una nuova sfida personale nella sua vita familiare. Scopre infatti che sua nipote **Violette** sta frequentando un ragazzo molto più grande di lei. Questa scoperta lo preoccupa profondamente. Lo fa riflettere sulla sicurezza e sulla maturità della giovane, complicando il suo ruolo di tutore.

L’indagine, procedendo, porta alla luce una rete di relazioni ambigue e interessi nascosti che vanno oltre il caso di omicidio. Simon, quindi, si ritrova a dover bilanciare il suo ruolo di tutore affettuoso con quello di investigatore rigoroso, navigando tra le complessità del caso e le dinamiche familiari.

Spoiler finale

Nel finale, **Simon** riesce finalmente a scoprire la verità sull’omicidio. Il responsabile, infatti, è un’**ex amante** del defunto, spinta da una combinazione di gelosia e una complessa truffa immobiliare in cui l’agente era coinvolto. Grazie a un **video compromettente** e alla testimonianza cruciale di un testimone chiave, l’intera verità viene alla luce, portando alla risoluzione del caso. L’episodio si chiude con **Simon** che, pur avendo risolto il mistero, accetta il cambiamento inevitabile nella vita di **Violette**. Egli mantiene, però, la sua vigilanza affettuosa e un profondo senso di responsabilità verso i suoi nipoti, dimostrando la sua evoluzione come personaggio.

Cast completo del film Simon Coleman Requiem per un Don Giovanni

Il cast riunisce volti noti della televisione francese e belga. Essi, infatti, offrono interpretazioni intense e sfumate.