Stasera in tv sabato 16 agosto 2025 propone varietà, commedie, western, thriller e sport in diretta. Su Rai 1 torna Evviva!, lo show celebrativo condotto da Gianni Morandi per i 70 anni della Rai. Canale 5 rilancia Ciao Darwin, mentre Italia 1 trasmette in diretta la Coppa Italia. Rai 3 propone il western Il grande Jake, e La7 celebra il cinema con Quel che resta del giorno. Ecco la guida completa.

Stasera in TV sabato 16 agosto 2025, Rai

Rai 1, ore 20:35 – Evviva!

Gianni Morandi conduce una serata evento dedicata ai 70 anni della Rai. Tra ospiti, musica e ricordi, lo show ripercorre i momenti più iconici della televisione italiana, con omaggi a Raffaella Carrà, Lucio Dalla, Monica Vitti e altri protagonisti della cultura pop.

Rai 2, ore 21:00 – In fuga dall’incubo

Thriller del 2023. Jess fugge da una relazione violenta con il marito Peter, portando con sé il figlio Noah. A Los Angeles, dove vive sua sorella, cerca rifugio ma scopre che il pericolo non è finito.

Rai 3, ore 21:20 – Il grande Jake

Western del 1971 con John Wayne. Una banda di fuorilegge attacca un ranch e rapisce il nipote del protagonista. Jake parte per salvarlo, affrontando conflitti familiari e scontri a fuoco.

Rai 4, ore 21:20 – Trauma (Stagione 1, episodio 3)

Il poliziotto Adam Belmont, colpito alla testa, soffre di amnesia. Mentre indaga su un serial killer, scopre che la sua identità potrebbe nascondere più di quanto immagina.

Rai Movie, ore 21:10 – Diabolik – Ginko all’attacco!

Film del 2022 con Giacomo Gianniotti e Miriam Leone. Il celebre ladro mascherato affronta il commissario Ginko in un nuovo capitolo tra inseguimenti, colpi di scena e atmosfere noir.

Rai Premium, ore 21:20 – Detectives – Casi risolti e irrisolti

Docu-serie investigativa. Vengono analizzati casi reali, tra testimonianze, ricostruzioni e indagini che hanno segnato la cronaca.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5, ore 21:20 – Ciao Darwin

Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano con una nuova puntata dello show che mette in sfida categorie opposte. Ironia, prove surreali e momenti cult.

Italia 1, ore 21:15 – Coppa Italia 2025/2026: Cremonese – Palermo

Match in diretta dallo stadio Zini. I grigiorossi di mister Davide Nicola sfidano i rosanero guidati da Filippo Inzaghi. A seguire, commenti e highlights.

Rete 4, ore 21:30 – Io & Marilyn

Commedia di Leonardo Pieraccioni. Un uomo in crisi sentimentale riceve consigli da Marilyn Monroe, che gli appare sotto forma di fantasma. Romantico e surreale.

La7, ore 21:15 – Quel che resta del giorno

Film drammatico con Anthony Hopkins e Emma Thompson. Un maggiordomo riflette sulla propria vita e sul passato, tra dovere e sentimenti repressi.

TV8, ore 21:30 – Rocky Balboa

Sylvester Stallone torna sul ring per un’ultima sfida. Rocky, ormai ritirato, affronta il campione del mondo in un incontro che mette alla prova cuore e coraggio.

Nove, ore 21:30 – Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso

Show comico con i tre artisti milanesi. Sketch, battute e momenti cult della loro carriera.

I film di questa sera in TV sabato 16 agosto 2025

Iris, ore 21:15 – Ferie d’agosto

Commedia italiana di Paolo Virzì. Due famiglie opposte per ideali e stile di vita si ritrovano in vacanza nella stessa casa. Scontri, risate e riflessioni sull’Italia degli anni ’90.

La5, ore 21:10 – Escándalo – Storia di un’ossessione

Serie spagnola. Inés, dopo un aborto spontaneo, sviluppa un legame ossessivo con un adolescente, tra desiderio e senso di colpa.

Cielo, ore 21:20 – Pound of Flesh

Action movie con Jean-Claude Van Damme. Un uomo si risveglia senza un rene e cerca vendetta contro chi lo ha derubato, tra combattimenti e inseguimenti.

La7D, ore 21:20 – Amore mio aiutami

Commedia del 1969 con Alberto Sordi e Monica Vitti. Un marito geloso cerca di salvare il suo matrimonio, ma le incomprensioni lo portano a gesti estremi.

I film su Sky – sabato 16 agosto 2025

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Star Trek – Il futuro ha inizio

Reboot della saga diretto da J.J. Abrams. La giovinezza di James T. Kirk e il suo incontro con Spock. Battaglie intergalattiche e salti temporali.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick

Un equipaggio di balenieri si scontra con una balena gigante. Avventura epica con Chris Hemsworth, ispirata a eventi reali.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Aria di mare

Un nuovo omicidio scuote il bar più famoso della Toscana. Massimo e i pensionati tornano in azione con ironia e intuizione.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una notte da leoni 2

Il gruppo di amici si risveglia a Bangkok senza memoria. Commedia demenziale e cult generazionale, tra caos e risate.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Dolittle

Robert Downey Jr. interpreta il celebre medico capace di parlare con gli animali. Avventura per tutta la famiglia.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Mamma mia! – Ci risiamo

Sophie cerca di riaprire l’hotel Bella Donna. Musical romantico con Amanda Seyfried, Lily James e Meryl Streep, tra canzoni degli ABBA e nostalgia.