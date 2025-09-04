Stasera in tv venerdì 5 settembre 2025
Stasera in TV venerdì 5 settembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
5 Settembre 2025
La programmazione di venerdì 5 settembre 2025 si apre con un’offerta che spazia tra calcio, commedie romantiche, thriller e grandi classici. In particolare, su Rai 1 andrà in onda la partita Italia–Estonia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Nel frattempo, Rai 2 dedica spazio alla commedia romantica Royal-ish – Principessa per caso, mentre invece Rai 3 propone il dramma familiare The Son. Parallelamente, su Canale 5 prosegue la soap turca Tradimento, e Italia 1 trasmette tre episodi consecutivi di Chicago Fire. Infine, su La7 torna la commedia sentimentale Piacere, sono un po’ incinta, con Jennifer Lopez.

Stasera in TV venerdì 5 settembre 2025, Rai

Su Rai 1, alle 20:30, la rete trasmette le Qualificazioni Mondiali 2026: Italia–Estonia, la terza partita del nuovo ciclo e il primo impegno ufficiale con il nuovo CT.

Invece, Rai 2 alle 21:20 manda in onda Royal-ish – Principessa per caso, una commedia in cui Lacey, un’attrice di un parco divertimenti, incontra Rose, una vera regina in incognito.

Rai 3, dal canto suo, alle 21:20 propone The Son, una pellicola drammatica con Hugh Jackman e Laura Dern. La trama segue un padre che cerca di aiutare il figlio adolescente in crisi, mentre affronta i fantasmi del proprio passato.

Contemporaneamente, Rai 4 alle 21:20 trasmette La Fortuna, una serie spagnola con Stanley Tucci e Álvaro Mel, ispirata al caso del tesoro della fregata Mercedes.

Allo stesso modo, Rai 5 alle 21:15 offre Kilimangiaro Collection, un viaggio tra paesaggi, culture e storie dal mondo.

Inoltre, Rai Movie alle 21:10 manda in onda Se scappi, ti sposo, la celebre commedia romantica con Julia Roberts e Richard Gere.

Per concludere, Rai Premium alle 21:20 trasmette La dottoressa dell’isola, una fiction tedesca ambientata in un resort tropicale.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Spostandoci sui canali Mediaset, Canale 5 alle 21:40 propone un nuovo appuntamento con Tradimento, la soap turca con Sevilay e Cihan alle prese con rivelazioni e tensioni familiari.

Parallelamente, Italia 1 alle 21:20 manda in onda Chicago Fire, con l’episodio “Una bestia come questa”, seguito da “L’indagine” alle 22:10 e “Danno permanente” alle 23:00.

Invece, Rete 4 alle 21:25 trasmette The Next Three Days, un thriller con Russell Crowe che cerca di far evadere la moglie accusata ingiustamente.

La7, dal canto suo, alle 21:15 offre Piacere, sono un po’ incinta, una produzione in cui una donna decide di avere un figlio da sola, ma incontra l’uomo perfetto subito dopo.

TV8 alle 21:30 manda in onda una nuova puntata di Pechino Express – La rotta dei Sultani, con Costantino della Gherardesca.

Infine, Nove alle 21:30 trasmette Bake Off Italia, la sfida tra aspiranti pasticceri.

I film di questa sera in TV venerdì 5 settembre 2025

Per quanto riguarda l’offerta cinematografica della serata, le opzioni sono numerose e variegate. Ecco una selezione:

Royal-ish – Principessa per caso (Rai 2): Una regina in incognito stringe amicizia con un’attrice che interpreta la sua parte.

The Son (Rai 3): Un padre cerca di aiutare il figlio adolescente in crisi, mentre affronta i propri traumi.

La Fortuna (Rai 4): Un giovane diplomatico indaga sul recupero di un tesoro marittimo conteso.

Se scappi, ti sposo (Rai Movie): Una donna fugge da ogni matrimonio, finché incontra un giornalista curioso.

La dottoressa dell’isola (Rai Premium): Una giovane medico affronta sfide professionali e sentimentali in un resort tropicale.

The Next Three Days (Rete 4): Un uomo pianifica l’evasione della moglie, condannata per omicidio.

Piacere, sono un po’ incinta (La7): Una donna decide di diventare madre da sola, ma incontra l’uomo perfetto subito dopo.

Harriet (Iris): La storia vera di Harriet Tubman, eroina della lotta contro la schiavitù.

Ready Player One (20): In un futuro distopico, un giovane sfida il mondo virtuale per ereditare un impero digitale.

The Nice Guys (TwentySeven): Due investigatori improbabili indagano su un caso di omicidio nella Los Angeles degli anni ’70.

La ragazza con l’orecchino di perla (Cielo): Una giovane domestica ispira il celebre dipinto di Vermeer.

American Gigolò (La7D): Un escort di lusso viene coinvolto in un omicidio.

L’isola delle coppie (La5): Quattro coppie cercano di risolvere i loro problemi in un resort tropicale.

Bagnomaria (Cine34): Commedia balneare con Giorgio Panariello, tra gag e personaggi surreali.

Il processo Percy (TV2000): Un agricoltore canadese combatte contro una multinazionale per difendere i suoi semi.

999, le ragazze dimenticate di Auschwitz (Rai Storia): Documentario sulle prime deportate nel campo di sterminio.

I film su Sky venerdì 5 settembre 2025

Infine, passando alla programmazione di Sky, il palinsesto cinematografico è altrettanto ricco. Ecco i principali titoli:

Sky Cinema UnoThe Brutalist. Un architetto ebreo sopravvissuto all’Olocausto cerca di ricostruire la sua vita in America.

Sky Cinema ActionThe Beekeeper. Un ex agente segreto si vendica di una truffa ai danni di una sua amica.

Sky Cinema CollectionI delitti del BarLume – Il re dei giochi. Un nuovo caso scuote il bar toscano tra ironia e mistero.

Sky Cinema ComedyUna notte da leoni 2. Il gruppo si risveglia in Thailandia senza memoria e deve ricostruire la notte precedente.

Sky Cinema FamilyIl cacciatore e la regina di ghiaccio. Fantasy con Chris Hemsworth e Emily Blunt in lotta contro una regina malvagia.

Sky Cinema RomanceL’ora più bella. Storia d’amore e cinema durante la Seconda Guerra Mondiale.

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

