La programmazione di venerdì 5 settembre 2025 si apre con un’offerta che spazia tra calcio, commedie romantiche, thriller e grandi classici. In particolare, su Rai 1 andrà in onda la partita Italia–Estonia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Nel frattempo, Rai 2 dedica spazio alla commedia romantica Royal-ish – Principessa per caso, mentre invece Rai 3 propone il dramma familiare The Son. Parallelamente, su Canale 5 prosegue la soap turca Tradimento, e Italia 1 trasmette tre episodi consecutivi di Chicago Fire. Infine, su La7 torna la commedia sentimentale Piacere, sono un po’ incinta, con Jennifer Lopez.

Stasera in TV venerdì 5 settembre 2025, Rai

Su Rai 1, alle 20:30, la rete trasmette le Qualificazioni Mondiali 2026: Italia–Estonia, la terza partita del nuovo ciclo e il primo impegno ufficiale con il nuovo CT.

Invece, Rai 2 alle 21:20 manda in onda Royal-ish – Principessa per caso, una commedia in cui Lacey, un’attrice di un parco divertimenti, incontra Rose, una vera regina in incognito.

Rai 3, dal canto suo, alle 21:20 propone The Son, una pellicola drammatica con Hugh Jackman e Laura Dern. La trama segue un padre che cerca di aiutare il figlio adolescente in crisi, mentre affronta i fantasmi del proprio passato.

Contemporaneamente, Rai 4 alle 21:20 trasmette La Fortuna, una serie spagnola con Stanley Tucci e Álvaro Mel, ispirata al caso del tesoro della fregata Mercedes.

Allo stesso modo, Rai 5 alle 21:15 offre Kilimangiaro Collection, un viaggio tra paesaggi, culture e storie dal mondo.

Inoltre, Rai Movie alle 21:10 manda in onda Se scappi, ti sposo, la celebre commedia romantica con Julia Roberts e Richard Gere.

Per concludere, Rai Premium alle 21:20 trasmette La dottoressa dell’isola, una fiction tedesca ambientata in un resort tropicale.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Spostandoci sui canali Mediaset, Canale 5 alle 21:40 propone un nuovo appuntamento con Tradimento, la soap turca con Sevilay e Cihan alle prese con rivelazioni e tensioni familiari.

Parallelamente, Italia 1 alle 21:20 manda in onda Chicago Fire, con l’episodio “Una bestia come questa”, seguito da “L’indagine” alle 22:10 e “Danno permanente” alle 23:00.

Invece, Rete 4 alle 21:25 trasmette The Next Three Days, un thriller con Russell Crowe che cerca di far evadere la moglie accusata ingiustamente.

La7, dal canto suo, alle 21:15 offre Piacere, sono un po’ incinta, una produzione in cui una donna decide di avere un figlio da sola, ma incontra l’uomo perfetto subito dopo.

TV8 alle 21:30 manda in onda una nuova puntata di Pechino Express – La rotta dei Sultani, con Costantino della Gherardesca.

Infine, Nove alle 21:30 trasmette Bake Off Italia, la sfida tra aspiranti pasticceri.

I film di questa sera in TV venerdì 5 settembre 2025

Per quanto riguarda l’offerta cinematografica della serata, le opzioni sono numerose e variegate. Ecco una selezione:

Royal-ish – Principessa per caso (Rai 2): Una regina in incognito stringe amicizia con un’attrice che interpreta la sua parte.

The Son (Rai 3): Un padre cerca di aiutare il figlio adolescente in crisi, mentre affronta i propri traumi.

La Fortuna (Rai 4): Un giovane diplomatico indaga sul recupero di un tesoro marittimo conteso.

Se scappi, ti sposo (Rai Movie): Una donna fugge da ogni matrimonio, finché incontra un giornalista curioso.

La dottoressa dell’isola (Rai Premium): Una giovane medico affronta sfide professionali e sentimentali in un resort tropicale.

The Next Three Days (Rete 4): Un uomo pianifica l’evasione della moglie, condannata per omicidio.

Piacere, sono un po’ incinta (La7): Una donna decide di diventare madre da sola, ma incontra l’uomo perfetto subito dopo.

Harriet (Iris): La storia vera di Harriet Tubman, eroina della lotta contro la schiavitù.

Ready Player One (20): In un futuro distopico, un giovane sfida il mondo virtuale per ereditare un impero digitale.

The Nice Guys (TwentySeven): Due investigatori improbabili indagano su un caso di omicidio nella Los Angeles degli anni ’70.

La ragazza con l’orecchino di perla (Cielo): Una giovane domestica ispira il celebre dipinto di Vermeer.

American Gigolò (La7D): Un escort di lusso viene coinvolto in un omicidio.

L’isola delle coppie (La5): Quattro coppie cercano di risolvere i loro problemi in un resort tropicale.

Bagnomaria (Cine34): Commedia balneare con Giorgio Panariello, tra gag e personaggi surreali.

Il processo Percy (TV2000): Un agricoltore canadese combatte contro una multinazionale per difendere i suoi semi.

999, le ragazze dimenticate di Auschwitz (Rai Storia): Documentario sulle prime deportate nel campo di sterminio.

I film su Sky venerdì 5 settembre 2025

Infine, passando alla programmazione di Sky, il palinsesto cinematografico è altrettanto ricco. Ecco i principali titoli:

Sky Cinema Uno – The Brutalist. Un architetto ebreo sopravvissuto all’Olocausto cerca di ricostruire la sua vita in America.

Sky Cinema Action – The Beekeeper. Un ex agente segreto si vendica di una truffa ai danni di una sua amica.

Sky Cinema Collection – I delitti del BarLume – Il re dei giochi. Un nuovo caso scuote il bar toscano tra ironia e mistero.

Sky Cinema Comedy – Una notte da leoni 2. Il gruppo si risveglia in Thailandia senza memoria e deve ricostruire la notte precedente.

Sky Cinema Family – Il cacciatore e la regina di ghiaccio. Fantasy con Chris Hemsworth e Emily Blunt in lotta contro una regina malvagia.

Sky Cinema Romance – L’ora più bella. Storia d’amore e cinema durante la Seconda Guerra Mondiale.