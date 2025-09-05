Debutta venerdì 5 settembre, su Amazon Prime Video, il nuovo show Dish it out. Il programma culinario, oltre che in Italia, è rilasciato in tutti i paesi del mondo in cui il servizio streaming è attivo.

Dish it out, chi è la conduttrice

Al timone di Dish it out vi è un volto nuovo, almeno per quel che concerne la televisione italiana. Stiamo parlando di Tilly Ramsay, conduttrice molto famosa in Gran Bretagna, in quanto è la padrona di casa della trasmissione Matilda and the Ramsay Bunch, composta da cinque edizioni e realizzata dalla BBC.

Come detto, se il volto di Tilly Ramsay è pressoché sconosciuto al pubblico italiano, non si può dire lo stesso per il padre. Quest’ultimo, infatti, è Gordon Ramsay, celebre chef e volto televisivo, nel cast di programmi come Hell’s Kitchen, Cucine da incubo e MasterChef.

La prima edizione è composta da trentadue episodi

La prima edizione, distribuita nel nostro paese con il sottotitolo Il piatto è servito, è composta da trentadue episodi. Ognuno di essi ha una durata di circa 45 minuti. Realizzato dalla Amazon Studios, lo show è girato a Londra.

Il programma promette di unire divertimento ed intrattenimento alla divulgazione. L’obiettivo della conduttrice, infatti, è quello di trasmettere ai tanti telespettatori il piacere di stare in cucina, mostrando ricette originarie di varie parti del mondo ed insegnando a mischiare, con fantasia e conoscenza, gli ingredienti.

Dish it out, come funziona ed ospiti

Il meccanismo di funzionamento dello show è molto semplice. In ogni appuntamento di Dish it out, la presentatrice Tilly Ramsay è in cucina ed accoglie un ospite, volto celebre dello spettacolo e dello sport, che deve affiancarla ai fornelli.

Insieme, devono aprire una box. Essa contiene degli ingredienti, che la conduttrice non conosceva in precedenza ed ispirati a temi vari. Con fantasia e tecnica, la conduttrice ed il suo ospite devono riuscire ad utilizzare le varie pietanze per portare in tavola una o più preparazioni. In una puntata, ad esempio, è proposto un focus sulla tradizionale cucina francese. In un’altra, invece, i protagonisti devono preparare i bagel, particolare pasta lievitata nata centinaia di anni fa Polonia ed oggi simbolo di New York.

Fra i numerosi ospiti presenti durante Dish it out spicca il già citato Gordon Ramsay. Oltre a lui, vi sono le attrici Cynthia Addai Robinson (nel cast di Spartacus ed Arrow) e Summer Madison (fra le protagoniste de L’estate nei tuoi occhi).