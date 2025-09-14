La programmazione di questa sera in tv lunedì 15 settembre 2025 si apre con fiction e docureality. Ci saranno anche talk politici e film d’azione. Su Rai 1 torna Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Vanessa Scalera è alle prese con un nuovo caso personale. Rai 2, invece, propone il reality Boss in incognito. Rai 3 celebra Camilleri con lo spettacolo teatrale Autodifesa di Caino. Canale 5 continua con Temptation Island e poi…. Italia 1 punta sull’action con The Foreigner. E infine, La7 propone il documentario storico La Torre di Babele.

Stasera in TV lunedì 15 settembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Imma si mette in aspettativa per aiutare suo marito Pietro. Lui, infatti, è indagato per l’omicidio di una donna.

Rai 2 – 21:20 – Boss in incognito. Max Giusti guida un imprenditore sotto copertura. Lavorerà tra i suoi dipendenti per scoprire la verità.

Rai 3 – 21:25 – Autodifesa di Caino. Spettacolo teatrale in occasione del centenario di Andrea Camilleri.

Rai 4 – 21:20 – Section 8. Un ex marine entra in un’agenzia segreta. Lo fa per vendicare la morte della sua famiglia.

Rai 4 – 22:55 – L’ultimo respiro – Trappola negli abissi. Thriller ambientato in una base sottomarina molto isolata.

Rai 5 – 21:15 – Nostalgia. Pellicola di Mario Martone con Pierfrancesco Favino. Un uomo torna a Napoli dopo quarant’anni.

Rai 5 – 23:10 – La casa delle stelle. Documentario poetico su un osservatorio astronomico.

Rai Premium – 21:20 – Cuori e delitti: Fidanzamento con omicidio. Una wedding planner indaga su un omicidio avvenuto durante un ricevimento.

Rai Premium – 22:55 – JL Ranch – Regalo di nozze. Un rancher affronta il ritorno del figlio e vecchi segreti.

Rai Movie – 21:10 – I quattro figli di Katie Elder. Western con John Wayne. Quattro fratelli tornano a casa per il funerale della madre.

Rai Movie – 23:20 – Cavalcarono insieme. Western classico con James Stewart e Richard Widmark.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:34 – Temptation Island e poi…. Speciale con aggiornamenti sulle coppie dopo la fine del programma.

Italia 1 – 21:20 – The Foreigner. Jackie Chan in un thriller d’azione. Un padre cerca vendetta dopo un attentato.

Italia 1 – 23:40 – Law & Order 21 – La cosa giusta. Episodio della celebre serie crime americana.

Rete 4 – 21:20 – Quarta Repubblica. Talk politico condotto da Nicola Porro.

La7 – 21:15 – La Torre di Babele – Il mito di San Francesco. Documentario storico e anche religioso.

La7 – 23:00 – La7 Doc. Approfondimento su temi sociali e ambientali.

TV8 – 21:30 – I Delitti del BarLume – La girata. Giallo comico ambientato nella splendida Toscana.

Nove – 21:30 – Little Big Italy. Francesco Panella cerca il miglior ristorante italiano all’estero.

I film di questa sera in TV lunedì 15 settembre 2025

I film su Sky lunedì 15 settembre 2025

Sky Cinema Uno – 21:15 – Giurato numero 2. Un giornalista in recupero viene selezionato come giurato in un processo.

Sky Cinema Uno – 23:15 – Mountainhead. Quattro miliardari si ritrovano in un rifugio durante una crisi globale.

Sky Cinema Uno – 01:10 – The Beekeeper. Un ex agente segreto combatte una rete criminale molto potente.

Sky Cinema Collection – 21:45 – Giurato numero 2. Processo per omicidio e verità nascoste.

Sky Cinema Collection – 23:45 – Hereafter. Tre storie intrecciate sul confine tra la vita e la morte.

Sky Cinema Action – 21:00 – Codice Unlocked. Un’agente CIA scopre un complotto terroristico a Londra.

Sky Cinema Action – 22:45 – Il mondo perduto: Jurassic Park. Un’isola di dinosauri è teatro di una missione pericolosa.

Sky Cinema Comedy – 21:00 – Moschettieri del re – La penultima missione. I moschettieri tornano in azione in una commedia italiana.

Sky Cinema Comedy – 22:55 – La rivincita delle sfigate. Due liceali cercano di recuperare anni di divertimento in una sola notte.