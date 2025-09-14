Lunedì 15 settembre inizia ufficialmente il nuovo palinsesto autunnale di Rai Radio 2. A comunicarlo è la TV di Stato, che ha confermato alcune delle indiscrezioni circolate nelle scorse settimane.

Rai Radio 2 palinsesto autunnale, il nuovo morning show con Elenoire Casalegno

La musica, l’ironia, l’intrattenimento e lo spazio per la riflessione. Sono questi alcuni degli ingredienti al centro dell’0fferta di Rai Radio 2.

Il primo programma originale prende il via alle 06:00, quando parte il nuovo morning show dell’emittente. Si intitola Good Morning Radio2, ha una durata di novanta minuti ed è guidato dalla novità Elenoire Casalegno. Al suo fianco, in questa nuova avventura, ci sono Luca Abbrescia, Max Zoara e Mandrake.

A seguire, dalle 07:45 alle 10:30, torna uno dei capisaldi dell’intera programmazione. Stiamo parlando di Il ruggito del Coniglio, condotto da Antonello Dose e Marco Presta e che quest’anno compie trent’anni. I presentatori, ancora una volta, sono pronti a trasformare l’attualità in comicità.

Serena Bortone si sposta a mezzogiorno

La mattina di Rai Radio 2, nel palinsesto autunnale, prosegue dalle 10:35 alle 12:00 con Radio2 Social Club. I protagonisti sono Luca Barbarossa ed Ema Stokholma, pronti ad accogliere cantanti italiani ed internazionali, che regalano esibizioni dal vivo accompagnati dalla Social Band e dalla voce di Francis Alina Ascione.

Nel format non si parla solo di musica: nel corso della stagione intervengono registi, attori, scrittori, giornalisti e opinionisti, per affrontare con leggerezza i temi più rilevanti dell’attualità culturale.

Il palinsesto autunnale contiene, dalle 12:00 alle 13:30, un’altra delle novità di quest’anno. Stiamo parlando di Radio2 Stai Serena, che ha al timone la coppia composta da Serena Bortone e Max Cervelli. Insieme, provano a dare un taglio pop ed originale alla società ed all’attualità.

Rai Radio 2 palinsesto autunnale, dal 22 settembre attese ulteriori novità

In attesa di conoscere l’offerta del pomeriggio, nel palinsesto autunnale di Rai Radio 2 torna uno dei programmi più amati, cioè Carterpillar. A fare gli onori di casa ci sono Massimo Cirri e Sara Zambotti, che tengono compagnia al pubblico dalle 19:45 alle 21:00. Nuova collocazione oraria per I Lunatici. Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio sono in onda dalle 23:00 alle 02:00.

Come riporta la nota stampa diffusa dalla Rai, sono attese ulteriori novità a partire dal 22 settembre prossimo. Chissà se, in tale occasione, sarà ufficializzata la data ufficiale di avvio della seconda edizione di Radio 2 Radio Show La Pennicanza, varietà di Fiorello e Fabrizio Biggio che dovrebbe tornare in rotazione radiofonica da ottobre.