La programmazione di questa sera in tv venerdì 19 settembre 2025 si apre con concerti e fiction. Ci saranno anche talk show e film cult. Su Rai 1 torna lo spettacolo musicale Suzuki Jukebox – La notte delle Hit. Rai 2, invece, propone la pellicola sportiva Race for Glory – Audi vs Lancia. Rai 3 prosegue con la serie Kabul. Canale 5 trasmette la soap Tradimento. Italia 1 punta sull’action con Citadel. E infine, La7 ospita il talk satirico Propaganda Live.

Stasera in TV venerdì 19 settembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Suzuki Jukebox – La notte delle Hit . Dall’Inalpi Arena di Torino, uno show musicale. È dedicato ai successi italiani dagli anni ’70 ai 2000.

. Dall’Inalpi Arena di Torino, uno show musicale. È dedicato ai successi italiani dagli anni ’70 ai 2000. Rai 2 – 21:20 – Race for Glory – Audi vs Lancia . Produzione del 2024 con Riccardo Scamarcio. La rivalità tra le due case automobilistiche nel rally del 1983.

. Produzione del 2024 con Riccardo Scamarcio. La rivalità tra le due case automobilistiche nel rally del 1983. Rai 3 – 21:25 – Kabul – Terza puntata . Serie ambientata in Afghanistan. Un team di cooperanti affronta tensioni politiche e personali.

. Serie ambientata in Afghanistan. Un team di cooperanti affronta tensioni politiche e personali. Rai 3 – 22:20 – Kabul – Quarta puntata . La tensione cresce mentre i protagonisti cercano una via d’uscita.

. La tensione cresce mentre i protagonisti cercano una via d’uscita. Rai 4 – 21:20 – Lionheart – Scommessa vincente . Jean-Claude Van Damme in un action del 1990.

. Jean-Claude Van Damme in un action del 1990. Rai 4 – 23:05 – Wolf Warrior . Un soldato cinese combatte una milizia mercenaria.

. Un soldato cinese combatte una milizia mercenaria. Rai 5 – 21:15 – Kilimangiaro Collection . Documentario di viaggio tra paesaggi e culture.

. Documentario di viaggio tra paesaggi e culture. Rai 5 – 23:05 – Ziggy Stardust and the Spiders from Mars . Concerto cult di David Bowie del 1973.

. Concerto cult di David Bowie del 1973. Rai Premium – 21:20 – Mina Settembre . Fiction di successo con Serena Rossi.

. Fiction di successo con Serena Rossi. Rai Premium – 23:20 – La Sposa . Un episodio della miniserie con protagonista Serena Rossi.

. Un episodio della miniserie con protagonista Serena Rossi. Rai Movie – 21:10 – El Cid. Opera epica del 1961 con Charlton Heston. Il condottiero spagnolo combatte per la libertà.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:21 – Tradimento . Soap turca. Dundar si riconcilia con Guzide e Tarik. Oylum prepara una cena di famiglia.

. Soap turca. Dundar si riconcilia con Guzide e Tarik. Oylum prepara una cena di famiglia. Canale 5 – 22:21 – Tradimento – Episodio 88 . Nuovi intrighi e colpi di scena per i protagonisti.

. Nuovi intrighi e colpi di scena per i protagonisti. Italia 1 – 21:28 – Citadel – Dille tutto . Serie action con Richard Madden.

. Serie action con Richard Madden. Italia 1 – 22:10 – Citadel – Il tempo ci rende nemici . La caccia alla talpa continua senza sosta.

. La caccia alla talpa continua senza sosta. Italia 1 – 22:45 – Citadel – Ai segreti notturni servono piogge mattutine . Il passato torna a tormentare i protagonisti.

. Il passato torna a tormentare i protagonisti. Italia 1 – 23:30 – Renegades – Commando d’assalto . Un gruppo di Navy SEALs in missione segreta.

. Un gruppo di Navy SEALs in missione segreta. Rete 4 – 21:33 – Quarto Grado . Talk d’inchiesta su casi di cronaca nera.

. Talk d’inchiesta su casi di cronaca nera. La7 – 21:15 – Propaganda Live . Satira, reportage e ospiti con Diego Bianchi.

. Satira, reportage e ospiti con Diego Bianchi. TV8 – 21:30 – Pechino Express . Reality game tra coppie in viaggio.

. Reality game tra coppie in viaggio. Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia. Spettacolo teatrale molto comico.

I film di questa sera in TV venerdì 19 settembre 2025

I film su Sky venerdì 19 settembre 2025

Sky Cinema Uno – 21:15 – L’amore, in teoria. Leone è uno studente di filosofia innamorato di Carola, ma incapace di confessarlo.

Sky Cinema Uno – 23:00 – Assassinio sull’Orient Express. Poirot indaga su un omicidio avvenuto a bordo di un treno lussuoso nel 1934.

Sky Cinema Uno – 00:55 – Wanted – Scegli il tuo destino. Un giovane scopre di appartenere a una confraternita di assassini.

Sky Cinema Collection – 21:15 – Million Dollar Baby. Una giovane pugile si allena per diventare campionessa.

Sky Cinema Collection – 23:30 – Di nuovo in gioco. Un talent scout affronta l’ultima sfida della sua carriera.

Sky Cinema Action – 21:00 – Jurassic Park. Un parco di dinosauri diventa teatro di caos e sopravvivenza.

Sky Cinema Action – 23:10 – Senza tregua. Un ex marine affronta una gang criminale per salvare una ragazza.