Venerdì 19 settembre prosegue, con la quarta giornata, la Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Le dieci partite del match sono in onda tutte su DAZN. Tre di queste, come al solito, sono proposte anche in co-esclusiva su Sky.

Serie A quarta giornata programmazione tv, gli anticipi

Il primo incontro della quarta giornata di Serie A è previsto il 19 settembre. Dalle 20:45, il Lecce accoglie, in casa, il Cagliari di Fabio Pisacane. Il giorno seguente, sabato 20 settembre, sono visibili altri tre incontri.

Il primo, alle 15:00, ha come protagonista il Bologna. I rossoblù, che hanno collezionato tre punti in altrettante partite, sfidano il Genoa, in difficoltà in questa prima fase di stagione. Dalle 18:00, l’Hellas Verona cerca i tre punti, di fronte al proprio pubblico, contro la Juventus, a punteggio pieno in campionato.

Alle 20:45 inizia la quarta giornata di Serie A anche per Sky. L’Udinese, quarta classificata ed imbattuta, sfida il Milan, a quota sei punti.

Il derby della Capitale

La programmazione tv della quarta giornata di Serie A continua il 21 settembre. Alle 12:30 si svolge il derby della Capitale fra la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di Gian Piero Gasperini. Dalle 15:00 si svolgono in contemporanea due partite. La prima è fra la Cremonese imbattuta ed il Parma. La seconda, invece, è fra il Torino e l’Atalanta.

Sia Sky che DAZN, alle 18:00, propongono un interessante confronto fra la Fiorentina di Stefano Pioli, ad oggi nelle basse posizioni della classifica, ed il Como di Cesc Fabregas. Alle 20:45, l’Inter, in crisi avendo raccolto due sconfitte consecutive, scende in campo a San Siro contro il neopromosso Sassuolo, che sette giorni fa ha trovato il primo successo stagionale.

Infine, lunedì 22 settembre, si svolge il posticipo. Il turno di Serie A giunge al termine con il Napoli, campione d’Italia e a punteggio pieno, che sfida il Pisa.

Serie A quarta giornata programmazione tv, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky in vista della quarta giornata di Serie A.

Udinese-Milan: Borghi e Serena;

Borghi e Serena; Fiorentina-Como: Gentile e Gobbi;

Gentile e Gobbi; Napoli-Pisa: Zancan e Marchegiani.

Queste, invece, le voci selezionate da DAZN in occasione della nuova giornata di Serie A.