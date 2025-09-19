La programmazione di questa sera in tv sabato 20 settembre 2025 celebra la musica e l’azione. Ci sarà anche spazio per la divulgazione. Su Rai 1 va in onda lo show evento Pino è – Il viaggio del Musicante. È dedicato al grande Pino Daniele. Rai 2, invece, propone il giallo Un omicidio per due – Festa di compleanno. Rai 3 ci porta nel mondo della scienza con Sapiens – Un solo pianeta. Canale 5 torna con Ciao Darwin – L’ultimo valzer. Italia 1 punta sul fantasy con Shazam! Furia degli Dei. E infine, La7 propone il talk satirico In altre parole.

Stasera in TV sabato 20 settembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Pino è – Il viaggio del Musicante . Serata evento da Piazza del Plebiscito. Ricorda Pino Daniele nel decennale della sua scomparsa. E anche nel giorno del suo 70° compleanno.

Lou festeggia il compleanno con due amiche da Berlino. Una viene uccisa, l'altra salvata. Tra indagini e tensioni.

Mario Tozzi esplora il rapporto tra uomo e natura. E anche il futuro del nostro pianeta.

Un gruppo di ex agenti segreti viene ingaggiato. Devono recuperare una valigetta misteriosa.

Van Damme in un carcere brutale dove la legge non esiste.

Documentario sulle grandi famiglie italiane del Rinascimento.

Storie di imprenditori visionari.

Beat, shake & pop art negli anni Sessanta.

Fiction di successo con protagonista Serena Rossi.

Commedia romantica del 2011.

Julia Roberts e Susan Sarandon in un dramma familiare.

Fuga da un carcere nella Guyana francese.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Paolo Bonolis guida la sfida tra categorie umane. Il tutto in un varietà surreale.

Billy Batson e i suoi fratelli affrontano un'antica minaccia.

Le ultime notizie della giornata in diretta.

Will Smith in un thriller cospirativo ambientato a Washington.

Talk satirico con interviste e commenti sull'attualità.

Sfida tra ristoratori italiani.

La gara tra gli albergatori più competitivi.

. La gara tra gli albergatori più competitivi. Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia. Spettacolo teatrale molto comico.

I film di questa sera in TV sabato 20 settembre 2025

Un omicidio per due – Festa di compleanno (Rai 2): Giallo ambientato tra Berlino e Italia.

Ronin (Rai 4): Thriller d’azione con Robert De Niro.

In Hell – Esplode la furia (Rai 4): Van Damme in un carcere brutale.

Nemiche amiche (Rai Movie): Dramma familiare con Julia Roberts.

Papillon (Rai Movie): Fuga da un carcere nella Guyana francese.

Nemico pubblico (Rete 4): Thriller con Will Smith.

Shazam! Furia degli Dei (Italia 1): Supereroi adolescenti contro divinità antiche.

Il caso Spotlight (La7d): Inchiesta giornalistica sullo scandalo della Chiesa.

Emily (La7d): Biopic sulla scrittrice Emily Brontë.

Quei bravi ragazzi (Iris): Gangster movie con Ray Liotta e Robert De Niro.

I film su Sky sabato 20 settembre 2025

Sky Cinema Uno – 21:15 – Miss Sloane – Giochi di potere. Una lobbista spietata affronta il sistema politico americano.

Sky Cinema Uno – 23:30 – Giurato numero 2. Un giornalista in recupero viene selezionato come giurato in un processo.

Sky Cinema Action – 21:00 – Invasion. Una biologa scopre un virus alieno che altera il comportamento umano.

Sky Cinema Action – 22:45 – Primal. Un cacciatore trasporta un giaguaro su una nave, ma tutto va storto.

Sky Cinema Collection – 21:15 – Fast & Furious – Hobbs & Shaw. Due agenti rivali collaborano contro una minaccia genetica.

Sky Cinema Collection – 23:35 – Fast and Furious. Il primo capitolo della saga tra corse e crimini.

Sky Cinema Comedy – 21:00 – Come ti spaccio la famiglia. Un finto nucleo familiare attraversa il confine con un carico illegale.

Sky Cinema Comedy – 22:55 – E noi come stronzi rimanemmo a guardare. Commedia distopica su algoritmi e relazioni.

Sky Cinema Drama – 21:00 – Horizon: An American Saga – Capitolo 1. Kevin Costner racconta l’epopea del West americano.

Sky Cinema Due – 21:15 – Settembre. Tre storie si intrecciano in una Roma sospesa.

Sky Cinema Due – 23:05 – Salvate il soldato Ryan. Un gruppo di soldati cerca un paracadutista disperso in Normandia.