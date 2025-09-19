Stasera in tv sabato 20 settembre 2025
Stasera in TV sabato 20 settembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
20 Settembre 2025 4 Minuti di lettura
La programmazione di questa sera in tv sabato 20 settembre 2025 celebra la musica e l’azione. Ci sarà anche spazio per la divulgazione. Su Rai 1 va in onda lo show evento Pino è – Il viaggio del Musicante. È dedicato al grande Pino Daniele. Rai 2, invece, propone il giallo Un omicidio per due – Festa di compleanno. Rai 3 ci porta nel mondo della scienza con Sapiens – Un solo pianeta. Canale 5 torna con Ciao Darwin – L’ultimo valzer. Italia 1 punta sul fantasy con Shazam! Furia degli Dei. E infine, La7 propone il talk satirico In altre parole.

Stasera in TV sabato 20 settembre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Pino è – Il viaggio del Musicante. Serata evento da Piazza del Plebiscito. Ricorda Pino Daniele nel decennale della sua scomparsa. E anche nel giorno del suo 70° compleanno.
  • Rai 2 – 21:20 – Un omicidio per due – Festa di compleanno. Lou festeggia il compleanno con due amiche da Berlino. Una viene uccisa, l’altra salvata. Tra indagini e tensioni.
  • Rai 3 – 21:20 – Sapiens – Un solo pianeta. Mario Tozzi esplora il rapporto tra uomo e natura. E anche il futuro del nostro pianeta.
  • Rai 4 – 21:20 – Ronin. Un gruppo di ex agenti segreti viene ingaggiato. Devono recuperare una valigetta misteriosa.
  • Rai 4 – 23:25 – In Hell – Esplode la furia. Van Damme in un carcere brutale dove la legge non esiste.
  • Rai 5 – 21:15 – Signorie. Documentario sulle grandi famiglie italiane del Rinascimento.
  • Rai 5 – 22:10 – Che magnifica impresa. Storie di imprenditori visionari.
  • Rai 5 – 23:10 – Piper Generation. Beat, shake & pop art negli anni Sessanta.
  • Rai Premium – 21:20 – La Sposa. Fiction di successo con protagonista Serena Rossi.
  • Rai Premium – 23:20 – Dove la trovi una come me?. Commedia romantica del 2011.
  • Rai Movie – 21:10 – Nemiche amiche. Julia Roberts e Susan Sarandon in un dramma familiare.
  • Rai Movie – 23:20 – Papillon. Fuga da un carcere nella Guyana francese.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:20 – Ciao Darwin – L’ultimo valzer. Paolo Bonolis guida la sfida tra categorie umane. Il tutto in un varietà surreale.
  • Italia 1 – 21:20 – Shazam! Furia degli Dei. Billy Batson e i suoi fratelli affrontano un’antica minaccia.
  • Italia 1 – 23:00 – TGCOM24 Breaking News. Le ultime notizie della giornata in diretta.
  • Rete 4 – 21:33 – Nemico pubblico. Will Smith in un thriller cospirativo ambientato a Washington.
  • La7 – 20:35 – In altre parole. Talk satirico con interviste e commenti sull’attualità.
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Sfida tra ristoratori italiani.
  • TV8 – 22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel. La gara tra gli albergatori più competitivi.
  • Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia. Spettacolo teatrale molto comico.

I film di questa sera in TV sabato 20 settembre 2025

Un omicidio per due – Festa di compleanno (Rai 2): Giallo ambientato tra Berlino e Italia.

Ronin (Rai 4): Thriller d’azione con Robert De Niro.

In Hell – Esplode la furia (Rai 4): Van Damme in un carcere brutale.

Nemiche amiche (Rai Movie): Dramma familiare con Julia Roberts.

Papillon (Rai Movie): Fuga da un carcere nella Guyana francese.

Nemico pubblico (Rete 4): Thriller con Will Smith.

Shazam! Furia degli Dei (Italia 1): Supereroi adolescenti contro divinità antiche.

Il caso Spotlight (La7d): Inchiesta giornalistica sullo scandalo della Chiesa.

Emily (La7d): Biopic sulla scrittrice Emily Brontë.

Quei bravi ragazzi (Iris): Gangster movie con Ray Liotta e Robert De Niro.

I film su Sky sabato 20 settembre 2025

Sky Cinema Uno – 21:15 – Miss Sloane – Giochi di potere. Una lobbista spietata affronta il sistema politico americano.

Sky Cinema Uno – 23:30 – Giurato numero 2. Un giornalista in recupero viene selezionato come giurato in un processo.

Sky Cinema Action – 21:00 – Invasion. Una biologa scopre un virus alieno che altera il comportamento umano.

Sky Cinema Action – 22:45 – Primal. Un cacciatore trasporta un giaguaro su una nave, ma tutto va storto.

Sky Cinema Collection – 21:15 – Fast & Furious – Hobbs & Shaw. Due agenti rivali collaborano contro una minaccia genetica.

Sky Cinema Collection – 23:35 – Fast and Furious. Il primo capitolo della saga tra corse e crimini.

Sky Cinema Comedy – 21:00 – Come ti spaccio la famiglia. Un finto nucleo familiare attraversa il confine con un carico illegale.

Sky Cinema Comedy – 22:55 – E noi come stronzi rimanemmo a guardare. Commedia distopica su algoritmi e relazioni.

Sky Cinema Drama – 21:00 – Horizon: An American Saga – Capitolo 1. Kevin Costner racconta l’epopea del West americano.

Sky Cinema Due – 21:15 – Settembre. Tre storie si intrecciano in una Roma sospesa.

Sky Cinema Due – 23:05 – Salvate il soldato Ryan. Un gruppo di soldati cerca un paracadutista disperso in Normandia.

