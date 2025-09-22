Sia Rai che Mediaset si apprestano ad apportare modifiche alla programmazione tv. Gli ascolti televisivi delle prime settimane della nuova stagione, infatti, hanno convinto sia la TV di Stato che il Biscione ad effettuare variazioni.

Rai Mediaset modifiche programmazione tv, cancellato BellaMa di Sera

Per quel che riguarda le variazioni alla programmazione tv della Rai, la rete interessata è Rai 2. La domenica sera, infatti, è cancellato BellaMa di Sera, spin off in prime time di BellaMa, show del daytime della seconda rete.

I vertici dell’azienda hanno deciso di interrompere l’avventura con il programma dopo aver visto i dati di ascolto. Il debutto del 14 settembre scorso, infatti, ha appassionato 603 mila telespettatori, per una share del 4%.

Il secondo (ed oramai ultimo) appuntamento, invece, è andato in onda il 21 settembre. In esso, lo show ha riscontrato un drastico calo: la presentazione ha divertito 294 mila persone con l’1,7%, mentre la puntata vera e propria ha appassionato 411 mila persone col 2,6%.

Un dato pessimo, che ha convinto la Rai a cancellare il format. Confermati, invece, gli appuntamenti nel daytime.

Rai Mediaset modifiche programmazione tv, Io Canto Family passa al mercoledì

Le altre due variazioni della programmazione tv riguardano, invece, l’offerta di prima serata di Canale 5. Lo scorso martedì 16 settembre, infatti, nella rete ammiraglia del Biscione ha preso il via la nuova edizione di Io Canto Family. Il talent, per l’occasione, ha subito una rivoluzione, con l’arrivo di Patty Pravo e Noemi come giudici e di Giusy Ferreri, Serena Brancale, Sal Da Vinci ed Ermal Meta come coach.

Nonostante le numerose novità, però, la trasmissione non ha ricevuto il risultato sperato. Il debutto, infatti, si è fermato al 15,2%, con poco più di 2 milioni di spettatori appassionati. Un dato, questo, più basso rispetto a quello della concorrenza di Rai 1, che con Il Commissario Montalbano tocca il 16,4%. Canale 5 ha deciso di correre al riparo, spostando il programma al mercoledì, a partire dal 24 settembre.

Buongiorno Mamma anticipa al martedì

Lo spostamento di Io Canto Family ha, come conseguenza, la variazione nella programmazione tv di Buongiorno Mamma. La fiction con Raoul Bova, giunta alla terza stagione, ha debuttato il 17 settembre scorso. In una serata ricca di produzioni, ha ricevuto il 14,7% di share, con poco più di 2,1 milioni di persone interessate. Anche in questo caso, Canale 5 è stata superata dalla concorrenza di Rai 1, al 16% con le repliche de Il Commissario Montalbano.

Nella giornata del 23 settembre, Buongiorno Mamma 3 dovrà fare i conti anche con la concorrenza interna di Italia 1, che manderà in onda la partita di Coppa Italia fra il Milan ed il Lecce.