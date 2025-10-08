Stasera in tv giovedì 9 ottobre 2025
Programmazione Tv

Stasera in TV giovedì 9 ottobre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
9 Ottobre 2025 3 Minuti di lettura
0 Commenti

La programmazione di questa sera in tv giovedì 9 ottobre 2025 propone fiction, talk d’inchiesta, varietà e film cult. Su Rai 1 va in onda la fiction La ricetta della felicità, mentre Rai 3 ospita l’evento speciale Attenti al libro, dedicato al mondo della lettura. Canale 5 continua con la soap La notte nel cuore, Italia 1 punta sull’adrenalina con L’uomo d’acciaio, e La7 propone il talk politico Piazzapulita.

Stasera in TV giovedì 9 ottobre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – La ricetta della felicità – Episodio 7
    Marta Rampini affronta la misteriosa scomparsa del marito Enrico.
  • Rai 1 – 22:30 – La ricetta della felicità – Episodio 8
    La verità inizia a emergere tra segreti e colpi di scena.
  • Rai 1 – 23:30 – Porta a Porta
  • Rai 2 – 21:20 – Ore 14 Sera
    Approfondimento giornalistico su cronaca e misteri.
  • Rai 3 – 21:20 – Attenti al libro – Serata evento
    Francesca Fialdini conduce una serata dedicata alla lettura, con ospiti dal mondo della cultura e dello spettacolo.
  • Rai 4 – 21:20 – Criminal Minds: Evolution – Non resta nulla
  • Rai 4 – 22:15 – Criminal Minds: Evolution – North Star
  • Rai 5 – 21:20 – Special Concert – Wiener Philharmoniker
  • Rai 5 – 22:45 – They All Came Out To Montreux
  • Rai 5 – 23:45 – David Bowie: Finding Fame
  • Rai Premium – 21:20 – Un marito sospetto
  • Rai Premium – 23:00 – Vuoi sposarmi?
  • Rai Movie – 21:10 – Shaft
  • Rai Movie – 22:50 – Piedone d’Egitto

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:15 – La notte nel cuore – Episodio 54
    Sumru affronta il passato e i figli abbandonati.
  • Canale 5 – 21:40 – La notte nel cuore – Episodio 55
  • Italia 1 – 21:20 – L’uomo d’acciaio
    Henry Cavill è Superman in una nuova origin story.
  • Italia 1 – 23:40 – La tempesta perfetta
    George Clooney in una drammatica avventura in mare.
  • Rete 4 – 21:33 – Dritto e rovescio
    Talk politico e d’inchiesta con Paolo Del Debbio.
  • La7 – 21:15 – Piazzapulita
    Corrado Formigli analizza politica e società.
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
  • TV8 – 22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel
  • Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia

I film di questa sera in TV giovedì 9 ottobre 2025

  • Attenti al libro (Rai 3): Serata evento dedicata alla lettura e alla cultura.
  • Shaft (Rai Movie): Samuel L. Jackson in un action urbano.
  • Piedone d’Egitto (Rai Movie): Bud Spencer in missione tra il Cairo e il deserto.
  • Un marito sospetto (Rai Premium): Thriller romantico.
  • Vuoi sposarmi? (Rai Premium): Commedia sentimentale.
  • L’uomo d’acciaio (Italia 1): Superman affronta il generale Zod.
  • La tempesta perfetta (Italia 1): Una squadra di pescatori sfida una tempesta epica.
  • Cliffhanger – L’ultima sfida (Iris): Sylvester Stallone tra le montagne.
  • Senza tregua (Iris): Jean-Claude Van Damme in un action urbano.
  • End of a Gun (Cielo): Steven Seagal contro un cartello criminale.

I film su Sky giovedì 9 ottobre 2025

  • Sky Cinema Uno – 21:15 – Civil War
    In un futuro distopico, gli Stati Uniti sono divisi da una guerra civile.
  • Sky Cinema Uno – 23:10 – Le assaggiatrici
    Dramma storico del 2025 ispirato al romanzo di Rosella Postorino.
  • Sky Cinema Collection – 21:15 – Fast & Furious 9
    Dom affronta il fratello Jakob in una sfida globale.
  • Sky Cinema Collection – 23:30 – Fast & Furious 10
    La squadra si riunisce per un colpo internazionale.
  • Sky Cinema Action – 21:00 – Jurassic World – Il dominio
    Umani e dinosauri convivono in un mondo post-apocalittico.
  • Sky Cinema Action – 23:15 – Senza tregua
    Un ex agente combatte per la sopravvivenza.
  • Sky Cinema Comedy – 21:00 – Come ti spaccio la famiglia
    Un finto nucleo familiare attraversa il confine con un carico illegale.
  • Sky Cinema Comedy – 22:55 – E noi come stronzi rimanemmo a guardare
    Satira sul mondo del lavoro e delle relazioni.
  • Sky Cinema Drama – 21:00 – Horizon: An American Saga – Capitolo 1
    Kevin Costner racconta l’epopea del West americano.
  • Sky Cinema Drama – 23:10 – Gran Torino
    Clint Eastwood affronta il passato e la redenzione.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.