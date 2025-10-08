La programmazione di questa sera in tv giovedì 9 ottobre 2025 propone fiction, talk d’inchiesta, varietà e film cult. Su Rai 1 va in onda la fiction La ricetta della felicità, mentre Rai 3 ospita l’evento speciale Attenti al libro, dedicato al mondo della lettura. Canale 5 continua con la soap La notte nel cuore, Italia 1 punta sull’adrenalina con L’uomo d’acciaio, e La7 propone il talk politico Piazzapulita.
Stasera in TV giovedì 9 ottobre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – La ricetta della felicità – Episodio 7
Marta Rampini affronta la misteriosa scomparsa del marito Enrico.
- Rai 1 – 22:30 – La ricetta della felicità – Episodio 8
La verità inizia a emergere tra segreti e colpi di scena.
- Rai 1 – 23:30 – Porta a Porta
- Rai 2 – 21:20 – Ore 14 Sera
Approfondimento giornalistico su cronaca e misteri.
- Rai 3 – 21:20 – Attenti al libro – Serata evento
Francesca Fialdini conduce una serata dedicata alla lettura, con ospiti dal mondo della cultura e dello spettacolo.
- Rai 4 – 21:20 – Criminal Minds: Evolution – Non resta nulla
- Rai 4 – 22:15 – Criminal Minds: Evolution – North Star
- Rai 5 – 21:20 – Special Concert – Wiener Philharmoniker
- Rai 5 – 22:45 – They All Came Out To Montreux
- Rai 5 – 23:45 – David Bowie: Finding Fame
- Rai Premium – 21:20 – Un marito sospetto
- Rai Premium – 23:00 – Vuoi sposarmi?
- Rai Movie – 21:10 – Shaft
- Rai Movie – 22:50 – Piedone d’Egitto
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:15 – La notte nel cuore – Episodio 54
Sumru affronta il passato e i figli abbandonati.
- Canale 5 – 21:40 – La notte nel cuore – Episodio 55
- Italia 1 – 21:20 – L’uomo d’acciaio
Henry Cavill è Superman in una nuova origin story.
- Italia 1 – 23:40 – La tempesta perfetta
George Clooney in una drammatica avventura in mare.
- Rete 4 – 21:33 – Dritto e rovescio
Talk politico e d’inchiesta con Paolo Del Debbio.
- La7 – 21:15 – Piazzapulita
Corrado Formigli analizza politica e società.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
- TV8 – 22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel
- Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia
I film di questa sera in TV giovedì 9 ottobre 2025
- Attenti al libro (Rai 3): Serata evento dedicata alla lettura e alla cultura.
- Shaft (Rai Movie): Samuel L. Jackson in un action urbano.
- Piedone d’Egitto (Rai Movie): Bud Spencer in missione tra il Cairo e il deserto.
- Un marito sospetto (Rai Premium): Thriller romantico.
- Vuoi sposarmi? (Rai Premium): Commedia sentimentale.
- L’uomo d’acciaio (Italia 1): Superman affronta il generale Zod.
- La tempesta perfetta (Italia 1): Una squadra di pescatori sfida una tempesta epica.
- Cliffhanger – L’ultima sfida (Iris): Sylvester Stallone tra le montagne.
- Senza tregua (Iris): Jean-Claude Van Damme in un action urbano.
- End of a Gun (Cielo): Steven Seagal contro un cartello criminale.
I film su Sky giovedì 9 ottobre 2025
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Civil War
In un futuro distopico, gli Stati Uniti sono divisi da una guerra civile.
- Sky Cinema Uno – 23:10 – Le assaggiatrici
Dramma storico del 2025 ispirato al romanzo di Rosella Postorino.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Fast & Furious 9
Dom affronta il fratello Jakob in una sfida globale.
- Sky Cinema Collection – 23:30 – Fast & Furious 10
La squadra si riunisce per un colpo internazionale.
- Sky Cinema Action – 21:00 – Jurassic World – Il dominio
Umani e dinosauri convivono in un mondo post-apocalittico.
- Sky Cinema Action – 23:15 – Senza tregua
Un ex agente combatte per la sopravvivenza.
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Come ti spaccio la famiglia
Un finto nucleo familiare attraversa il confine con un carico illegale.
- Sky Cinema Comedy – 22:55 – E noi come stronzi rimanemmo a guardare
Satira sul mondo del lavoro e delle relazioni.
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Horizon: An American Saga – Capitolo 1
Kevin Costner racconta l’epopea del West americano.
- Sky Cinema Drama – 23:10 – Gran Torino
Clint Eastwood affronta il passato e la redenzione.
