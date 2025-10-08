Procede mercoledì 8 ottobre l’avventura di Melissa e Matteo, Roberta M. e Luca e Roberta B. e Dario, protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia. La puntata è visibile dalle ore 21:25 circa, su Real Time.

Matrimonio a prima vista 8 ottobre, le coppie alle prese con forti litigi

Entra nel vivo, dunque, la fase della convivenza a Matrimonio a prima vista. La trasmissione consiste in un esperimento sociale, nel quale sei single si sposano con un partner che conoscono solamente all’altare. Insieme vivono, in poche settimane, le fasi di una tipica storia d’amore. Alla fine del programma devono decidere se rimanere marito e moglie o se, invece, lasciarsi ed interrompere il matrimonio.

Al fianco delle tre coppie ci sono l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto, la sessuologa Nada Loffredi e la psicologa Giulia Davanzante. Nella puntata di mercoledì 8 ottobre si entra nel vivo della convivenza ed iniziano ad emergere le prime, forti litigate.

Fra Roberta B. e Dario è crisi

In primis, a Matrimonio a prima vista Italia dell’8 ottobre, le cose fra Roberta B. e Dario sembrano non procedere per il verso giusto. Nello scorso appuntamento, una serata insieme sembrava finalmente aver riportato il sereno sulla coppia. Tuttavia, un nuovo litigio ha provocato una vistosa frattura, al punto da convincere la moglie a dormire sul divano, pur di stare lontana dal marito. Il mattino seguente c’è un tentativo di riconciliazione, ma continua a pesare un problema già emerso nelle puntate precedenti: la mancanza, da parte della donna, di attrazione verso il partner. Per provare a risolvere una volta per tutte la questione, i coniugi incontrano Nada Loffredi.

Una situazione di crisi interessa anche Melissa e Matteo. Sette giorni fa, i due hanno avuto un forte litigio e la mattina dopo, la moglie è netta: “In questo momento vorrei essere ovunque, tranne che qui“. Lui è d’accordo: “Siamo sempre nello stesso punto, anzi forse stiamo indietreggiando“. Tra loro sembra una situazione impossibile da risolvere, soprattutto perché entrambi scelgono di trincerarsi dietro il silenzio. Anche in questo caso, deve intervenire Nada Loffredi.

Matrimonio a prima vista 8 ottobre, Luca e Roberta M. iniziano a convivere

Infine, a Matrimonio a prima vista dell’8 ottobre inizia la convivenza per l’ultima coppia dell’edizione, composta da Luca e Roberta M. Lei, in particolare, si trasferisce a casa del marito. I primi istanti insieme sembrano già essere incoraggianti, fra scherzi, baci ed abbracci. Il marito decide subito di presentare la coniuge ai suoi più cari amici e, per lei, si tratta di una buona occasione per conoscere, in un’altra prospettiva, il suo partner.