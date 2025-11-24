Il palinsesto tv di stasera, martedì 25 novembre 2025, presenta un’offerta straordinariamente variegata che spazia dal cinema d’autore impegnato all’intrattenimento leggero, passando per l’approfondimento politico e le inchieste giornalistiche. Le principali reti generaliste si contendono l’attenzione del pubblico con proposte di altissimo livello. Rai 1 punta sull’emozione e sulla riflessione sociale, mentre le altre emittenti rispondono con interviste graffianti, dibattiti accesi e serie televisive di successo. Inoltre, la piattaforma Sky arricchisce la serata con capolavori musicali e pellicole d’animazione per tutta la famiglia.

Stasera in TV martedì 25 novembre 2025, Rai

La rete ammiraglia Rai dedica la prima serata a un evento cinematografico di grande rilievo: C’è ancora domani. Infatti, Paola Cortellesi dirige e interpreta questa pellicola che ha segnato la stagione cinematografica precedente. Nello specifico, l’attrice recita nel ruolo di Delia, una donna che vive nella Roma del dopoguerra. Qui, la protagonista affronta le difficoltà quotidiane accanto a un marito autoritario, interpretato da Valerio Mastandrea. Tuttavia, Delia non perde la speranza. Anzi, ella sogna un futuro diverso e migliore per la figlia, cercando un riscatto personale che va oltre le convenzioni dell’epoca.

D’altra parte, Rai 2 rinnova l’appuntamento con il cult Belve. In questo show, Francesca Fagnani conduce interviste dirette e senza filtri a personaggi controversi dello spettacolo e dello sport. Stasera, la giornalista accoglie in studio ospiti del calibro di Filippo Magnini, Orietta Berti e Martina Colombari. In aggiunta, la puntata riserva un momento speciale in apertura, poiché la conduttrice renderà un sentito omaggio alla grande Ornella Vanoni. Parallelamente, Rai 3 conferma la sua vocazione sociale con Amore Criminale. Veronica Pivetti narra vicende drammatiche, analizzando casi di violenza sulle donne per sensibilizzare il pubblico su un tema purtroppo sempre attuale.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 prosegue la messa in onda della soap opera turca La notte nel cuore. Nello specifico, l’episodio 92 mostra nuove tensioni tra i protagonisti interpretati da Demet Özdemir ed Engin Akyürek. Di conseguenza, gli equilibri emotivi dei personaggi subiscono ulteriori scossoni. Intanto, Italia 1 si affida allo stile irriverente de Le Iene. Nina Palmieri e Gianluigi Nuzzi presentano servizi d’inchiesta e approfondimenti su fatti di cronaca, alternando momenti seri a parentesi più leggere.

Per quanto riguarda l’informazione politica, la sfida del martedì sera si accende su due fronti. Da un lato, Rete 4 trasmette È sempre Cartabianca, dove Bianca Berlinguer discute i temi caldi della settimana affiancata dall’immancabile Mauro Corona. Dall’altro lato, La7 risponde con DiMartedì. Qui, Giovanni Floris modera dibattiti serrati tra politici ed esperti di economia. Infine, TV8 offre svago culinario con Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, mentre il Nove punta sulla risata con il Comico Show – Only Fun.

I film di questa sera in TV martedì 25 novembre 2025

C’è ancora domani (Rai 1): Paola Cortellesi racconta la forza delle donne nel dopoguerra.

Colombiana (Canale 20): Zoe Saldana cerca vendetta in un action adrenalinico.

È una sporca faccenda, tenente Parker! (Iris): Un classico poliziesco con Robert Blake.

Io, loro e Lara (Cine34): Carlo Verdone diverte e fa riflettere con la sua commedia.

Black Hawk Down (Rai Movie): Ridley Scott dirige un intenso film di guerra.

Non per soldi… ma per denaro (Cielo): La coppia Lemmon-Matthau garantisce risate intelligenti.

Moon il panda (Sky Cinema Family): Un’avventura animata perfetta per i più piccoli.

A Star Is Born (Sky Cinema Uno): Lady Gaga e Bradley Cooper emozionano con la loro musica.

Pulp Fiction (Sky Cinema Collection): Il capolavoro di Tarantino intreccia storie criminali.

Anxiety (Sky Cinema Suspense): Un thriller psicologico che tiene col fiato sospeso.

I film su Sky martedì 25 novembre 2025

La piattaforma Sky propone titoli di grande impatto. Ad esempio, Sky Cinema Uno trasmette A Star Is Born. In questa pellicola, una stella della musica country scopre e si innamora di una giovane cantante di talento. Tuttavia, mentre la carriera di lei decolla, lui affronta i propri demoni personali. Contemporaneamente, Sky Cinema Family offre Moon il panda, ideale per una visione condivisa. Inoltre, gli amanti del brivido possono sintonizzarsi su Sky Cinema Suspense per Anxiety, oppure scegliere il cult intramontabile Pulp Fiction su Sky Cinema Collection. Infine, il dramma familiare Una figlia e la commedia romantica La verità è che non gli piaci abbastanza completano un quadro serale ricco di emozioni.