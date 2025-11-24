Lunedì 24 novembre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, che seguiremo in diretta. Il programma guidato da Simona Ventura prende il via alle ore 22:00 circa. In studio, in qualità di commentatori, ci sono Floriana Secondi, Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Sonia Bruganelli.

Durante la puntata, la conduttrice approfondisce la forte litigata fra Jonas ed Omer. Inoltre, è decretato il nome del primo finalista dell’edizione.

Grande Fratello diretta 24 novembre, prende il via la puntata

La diretta del 24 novembre prende il via con l’ingresso nella Casa di Simona Ventura. La conduttrice ricorda Ornella Vanoni, poi consegna in prima persona la busta rossa ai concorrenti.

L’interessata è Rasha, che apprenderà di alcune dichiarazioni rilasciate da Manuel, il suo ex fidanzato, che l’ha definita, in una intervista, “un’arrivista“. Quando lei lo viene a sapere, nega tutto: “Prendo le distanze da questa persona per quel che è, ha perso tutto quello che aveva e io sono l’unica persona che gli è stata vicina. Era supertossico, ho sempre preso le distanze dal suo stile di vita, purtroppo ero molto giovane ed ero innamorata di lui. Manuel ha provato a comprarmi con orologi ed altre cose, ma gliele ho tirate dietro. Ha cercato di avere il controllo su di me, togliendomi l’indipendenza. Mi ha detto che ero un trofeo per lui, una volta mi ha alzato le mani”.

Manuel ha parlato male anche di Omer, definito un “cagnolino“. Il concorrente: “Sono contento di avergli dato tanto fastidio fino a questo punto“.

L’esito del televoto

La diretta del 24 novembre del Grande Fratello procede con l’esito del televoto. Gli inquilini sono convinti che ci sarà una nuova eliminazione: non sanno che, invece, sarà per essere eletto il primo finalista. Omer, Francesca e Simone sono i primi salvi, a più tardi per il risultato definitivo.

La puntata procede con il confronto fra Jonas ed Omer. In settimana, i concorrenti sono arrivati quasi allo scontro fisico. Omer, a margine di una lite, si è abbassato i pantaloni come gesto di stizza e ciò ha scatenato la rabbia in Jonas. In studio, Omer si difende: “Io ho chiesto scusa“. Anche Jonas ha compiuto un gesto volgare, di cui si scusa.

Per Jonas, il collega non riesce a prendersi le proprie responsabilità. Floriana accusa Jonas definendolo “subdolo” e “geloso“. Jonas, invece, definisce Omer “saccente e presuntuoso“. Alla fine, Simona Ventura invita i concorrenti a ricordarsi di essere in televisione.

Grande Fratello diretta 24 novembre, Grazia riceve la sorpresa del padre

Al Grande Fratello del 24 novembre c’è una sorpresa per Grazia. La concorrente, in settimana, ha parlato del difficilissimo rapporto con il padre Marius, che è nella Casa per una sorpresa. Papà e figlia si abbracciano, con il genitore che assicura: “Non sei sola“.

Rasha, Donatella e Giulia, le tre rimaste fra coloro che erano al televoto, raggiungono lo studio, dove sta per essere decretata la prima finalista. Quest’ultima è Giulia.

Si parla, ora, di Domenico, che legge un lungo post di critiche scritto dalla ex (?) fidanzata Valentina. Bruganelli e Plevani intervengono duramente in difesa del concorrente. Una clip mostra l’incontro che Donatella e Grazia hanno avuto con Marina La Rosa.

Le nomination

Aprono, al Grande Fratello del 24 novembre, le nomination, che decreteranno un eliminato ed il secondo finalista. Si svolgono con i piramidali: fra questi c’è uno di colore oro, che permette, a chi lo ottiene, di annullare le nomination ricevute fino a quel momento.

Anita sceglie Mattia. Francesca, Giulia e Benedetta selezionano Omer. La scelta di Mattia è Donatella. Jonas e Simone vorrebbero mandare via Grazia. Rasha punta su Domenico. La decisione di Grazia e di Omer è di mandare al televoto Jonas. Donatella, che ha pescato il piramidale dorato, sceglie Mattia. Domenico nomina Rasha, definita “nullafacente e provocatrice“.

Al televoto vanno Omer, Mattia, Jonas e Grazia. Il prossimo lunedì, come detto, il meno votato sarà eliminato ed il più votato andrà in finale. Simona Ventura annuncia che, presto, entrerà come ospite nella Casa un concorrente del Grande Fratello del Kosovo. Termina qui la puntata.