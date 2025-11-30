Il palinsesto tv di stasera, domenica 30 novembre 2025, garantisce un intrattenimento variegato che soddisfa i gusti di ogni tipologia di spettatore. Le reti principali si sfidano a colpi di novità assolute, grandi ritorni e inchieste graffianti. Infatti, Rai 1 punta tutto sul debutto di una produzione originale attesissima, mentre le altre emittenti generaliste rispondono con thriller adrenalinici, show comici dal ritmo incalzante e dibattiti politici. Inoltre, l’approfondimento giornalistico trova ampio spazio sulle reti tematiche, offrendo spunti di riflessione su temi di attualità.

Stasera in TV domenica 30 novembre 2025, Rai

La rete ammiraglia Rai trasmette in prima visione assoluta la fiction Carosello in Love. Nello specifico, la trama trasporta gli spettatori nell’Italia del 1957, un periodo storico caratterizzato da grandi cambiamenti e speranze. Ludovica Martino e Giacomo Giorgio recitano nei ruoli principali, narrando la nascita della televisione e l’impatto culturale del fenomeno Carosello. Pertanto, la storia intreccia amore e ambizione professionale in un’epoca di boom economico. D’altra parte, Rai 2 punta sulla tensione psicologica con il film Il giorno sbagliato. Qui, il premio Oscar Russell Crowe interpreta un automobilista furioso che perde il controllo. Di conseguenza, un banale litigio stradale si trasforma in un incubo senza fine per la vittima, perseguitata da un uomo che non ha nulla da perdere. Infine, Rai 3 conferma l’appuntamento domenicale con l’inchiesta di qualità. Sigfrido Ranucci conduce Report, svelando retroscena inediti su economia, politica e società attraverso documentari rigorosi.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Per quanto riguarda Mediaset, Canale 5 prosegue la narrazione della soap turca La notte nel cuore. Dunque, il pubblico assisterà a nuovi colpi di scena che coinvolgono i personaggi di Demet Özdemir e Engin Akyürek, pronti a sconvolgere gli equilibri della trama. Al contrario, Italia 1 dedica la serata alla risata spensierata con Zelig On. Paolo Ruffini e Lodovica Comello accolgono sul palco comici del calibro di Ale & Franz e Max Angioni, regalando sketch esilaranti. Parallelamente, Rete 4 analizza l’attualità politica in Fuori dal coro, dove Mario Giordano approfondisce i temi più caldi della cronaca dando voce ai cittadini. Intanto, TV8 propone le sfide culinarie itineranti di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. In conclusione, il Nove ospita il prestigioso salotto di Fabio Fazio con Che tempo che fa, offrendo interviste esclusive a personaggi internazionali e momenti di satira.

I film di questa sera in TV domenica 30 novembre 2025

L’offerta cinematografica e satellitare completa il quadro serale con titoli di grande richiamo.