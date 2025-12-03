La programmazione tv per la serata di mercoledì 3 dicembre 2025 presenta un ampio ventaglio di scelte che spaziano dalla fiction all’approfondimento giornalistico, fino all’intrattenimento leggero e allo sport. Su Rai 1 prosegue l’appuntamento con la fiction L’altro ispettore. Rai 2 propone il film d’azione Un uomo sopra la legge, interpretato da Liam Neeson, mentre Rai 3 ripropone il programma di servizio pubblico Chi l’ha visto?. Canale 5 trasmette la soap turca La notte nel cuore. Italia 1 si dedica al calcio e all’intrattenimento, Rete 4 sceglie il talk show politico Realpolitik e La7 manda in onda il programma di documentari Atlantide. Per gli amanti del cinema, Sky offre un catalogo ricco di generi diversi.

Stasera in TV mercoledì 3 dicembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – L’altro ispettore – Episodio 2

Prosegue la fiction di genere noir, ambientata nelle atmosfere misteriose di Roma. La trama sviluppa la seconda puntata delle indagini serrate che vedono il protagonista alle prese con nuovi misteri e atmosfere cupe, aumentando la tensione narrativa per gli spettatori.

Rai 2 – 21:20 – Un uomo sopra la legge (2021)

Un film d’azione che vede protagonista l’esperto Liam Neeson. Il racconto segue un ex marine che si impegna a proteggere una giovane donna messicana, la quale si trova inseguita da un potente e spietato cartello criminale. Il film garantisce adrenalina e sequenze mozzafiato.

Rai 3 – 21:20 – Chi l'ha visto?

Conduce la puntata la giornalista Federica Sciarelli. Il programma di servizio pubblico ripropone appelli in diretta, interviste e aggiornamenti dettagliati sui casi più recenti di persone scomparse, mantenendo viva l’attenzione su drammi e misteri irrisolti.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:30 – La notte nel cuore – Episodio 95

Continua l’appassionante soap opera turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek. La nuova puntata promette nuovi e significativi colpi di scena che intensificano ulteriormente le dinamiche emotive e le tensioni familiari tra i personaggi.

Italia 1 – 21:00 – Coppa Italia: Inter – Venezia

Diretta sportiva del match di calcio valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport e del tifo calcistico.

Rete 4 – 21:30 – Realpolitik

Il talk show di approfondimento politico è guidato da Tommaso Labate. Il programma analizza i principali eventi della settimana politica e di attualità, con ospiti esperti che dibattono sui temi più scottanti del momento.

La7 – 21:15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi.

Con la conduzione di Andrea Purgatori, la trasmissione propone documentari e approfondimenti storici di alta qualità, esplorando storie affascinanti di uomini, civiltà e grandi eventi del passato.

TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

Torna il celebre format culinario che vede lo chef Alessandro Borghese in veste di giudice, valutando quattro diversi ristoratori in una sfida all’ultima portata.

Nove – 21:30 – Accordi & Disaccordi.

Il programma di dibattito politico e sociale è condotto da Andrea Scanzi. Ospiti di rilievo per la serata sono i giornalisti Marco Travaglio, Alessandro Sallusti e Concita De Gregorio.

I film di questa sera in TV mercoledì 3 dicembre 2025

L’altro ispettore (Rai 1): Fiction noir di produzione italiana.

Un uomo sopra la legge (Rai 2): Film d’azione con l’interprete Liam Neeson.

Eyes Wide Shut (Iris): Un celebre e complesso thriller psicologico diretto dal maestro Stanley Kubrick.

Colombiana (Canale 20): Action movie mozzafiato con la carismatica Zoe Saldana.

Io, loro e Lara (Cine34): Commedia italiana con il popolare Carlo Verdone, ricca di umorismo e momenti di riflessione.

Black Hawk Down (Rai Movie): Film di guerra e azione con Josh Hartnett, basato su eventi reali.

Non per soldi… ma per denaro (Cielo): Commedia divertente con i grandi Jack Lemmon e Walter Matthau.

I film su Sky mercoledì 3 dicembre 2025

Sky Cinema Uno – High Ground

Un dramma ambientato nell’Australia coloniale, che vede un veterano guidare un giovane aborigeno in cerca di giustizia in un territorio ostile.