Stasera in tv mercoledì 3 dicembre 2025
Stasera in TV mercoledì 3 dicembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
3 Dicembre 2025 3 Minuti di lettura
La programmazione tv per la serata di mercoledì 3 dicembre 2025 presenta un ampio ventaglio di scelte che spaziano dalla fiction all’approfondimento giornalistico, fino all’intrattenimento leggero e allo sport. Su Rai 1 prosegue l’appuntamento con la fiction L’altro ispettore. Rai 2 propone il film d’azione Un uomo sopra la legge, interpretato da Liam Neeson, mentre Rai 3 ripropone il programma di servizio pubblico Chi l’ha visto?. Canale 5 trasmette la soap turca La notte nel cuore. Italia 1 si dedica al calcio e all’intrattenimento, Rete 4 sceglie il talk show politico Realpolitik e La7 manda in onda il programma di documentari Atlantide. Per gli amanti del cinema, Sky offre un catalogo ricco di generi diversi.

Stasera in TV mercoledì 3 dicembre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – L’altro ispettore – Episodio 2
    Prosegue la fiction di genere noir, ambientata nelle atmosfere misteriose di Roma. La trama sviluppa la seconda puntata delle indagini serrate che vedono il protagonista alle prese con nuovi misteri e atmosfere cupe, aumentando la tensione narrativa per gli spettatori.
  • Rai 2 – 21:20 – Un uomo sopra la legge (2021)
    Un film d’azione che vede protagonista l’esperto Liam Neeson. Il racconto segue un ex marine che si impegna a proteggere una giovane donna messicana, la quale si trova inseguita da un potente e spietato cartello criminale. Il film garantisce adrenalina e sequenze mozzafiato.
  • Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto?
    Conduce la puntata la giornalista Federica Sciarelli. Il programma di servizio pubblico ripropone appelli in diretta, interviste e aggiornamenti dettagliati sui casi più recenti di persone scomparse, mantenendo viva l’attenzione su drammi e misteri irrisolti.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:30 – La notte nel cuore – Episodio 95
    Continua l’appassionante soap opera turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek. La nuova puntata promette nuovi e significativi colpi di scena che intensificano ulteriormente le dinamiche emotive e le tensioni familiari tra i personaggi.
  • Italia 1 – 21:00 – Coppa Italia: Inter – Venezia
    Diretta sportiva del match di calcio valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport e del tifo calcistico.
  • Rete 4 – 21:30 – Realpolitik
    Il talk show di approfondimento politico è guidato da Tommaso Labate. Il programma analizza i principali eventi della settimana politica e di attualità, con ospiti esperti che dibattono sui temi più scottanti del momento.
  • La7 – 21:15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi.
    Con la conduzione di Andrea Purgatori, la trasmissione propone documentari e approfondimenti storici di alta qualità, esplorando storie affascinanti di uomini, civiltà e grandi eventi del passato.
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
    Torna il celebre format culinario che vede lo chef Alessandro Borghese in veste di giudice, valutando quattro diversi ristoratori in una sfida all’ultima portata.
  • Nove – 21:30 – Accordi & Disaccordi.
    Il programma di dibattito politico e sociale è condotto da Andrea Scanzi. Ospiti di rilievo per la serata sono i giornalisti Marco Travaglio, Alessandro Sallusti e Concita De Gregorio.

I film di questa sera in TV mercoledì 3 dicembre 2025

  • L’altro ispettore (Rai 1): Fiction noir di produzione italiana.
  • Un uomo sopra la legge (Rai 2): Film d’azione con l’interprete Liam Neeson.
  • Eyes Wide Shut (Iris): Un celebre e complesso thriller psicologico diretto dal maestro Stanley Kubrick.
  • Colombiana (Canale 20): Action movie mozzafiato con la carismatica Zoe Saldana.
  • Io, loro e Lara (Cine34): Commedia italiana con il popolare Carlo Verdone, ricca di umorismo e momenti di riflessione.
  • Black Hawk Down (Rai Movie): Film di guerra e azione con Josh Hartnett, basato su eventi reali.
  • Non per soldi… ma per denaro (Cielo): Commedia divertente con i grandi Jack Lemmon e Walter Matthau.

I film su Sky mercoledì 3 dicembre 2025

  • Sky Cinema Uno – High Ground
    Un dramma ambientato nell’Australia coloniale, che vede un veterano guidare un giovane aborigeno in cerca di giustizia in un territorio ostile.
  • Sky Cinema Uno – Jack Reacher – La prova decisiva
    Il celebre Tom Cruise interpreta un ex poliziotto militare che si trova invischiato nella risoluzione di un complesso caso di omicidio.
  • Sky Cinema Family – Moon il panda
    Un’avventura animata, perfetta per un pubblico giovane e per una serata da trascorrere in famiglia.
  • Sky Cinema Suspense – Anxiety
    Un thriller psicologico che segue la storia di una donna perseguitata da inquietanti visioni.
  • Sky Cinema Collection – Pulp Fiction
    Un cult movie imprescindibile di Quentin Tarantino, con le icone John Travolta e Uma Thurman.
  • Sky Cinema Romance – La verità è che non gli piaci abbastanza. Una commedia romantica corale che vede coinvolti un cast stellare, tra cui Jennifer Aniston e Ben Affleck, esplorando le dinamiche relazionali.

