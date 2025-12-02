Martedì 2 dicembre, su Rai 1, sono in onda gli episodi Ritorno a casa e Fantasmi nel passato de L’Altro ispettore. La fiction è proposta dalle ore 21:30 circa.

L’Altro ispettore Ritorno a casa, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de L’Altro ispettore sono Rai Fiction ed Anele. Liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, la sceneggiatura della fiction è scritta da Salvatore De Mola, Andrea Valagussa, Emanuela Rizzuto e Paola Randi. Quest’ultima, inoltre, è anche la regista.

Il progetto ha un valore sociale decisamente importante, essendo il primo a trattare, in modo approfondito, il tema degli infortuni sul lavoro. La fiction vanta il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Inail, e la collaborazione di Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per le Disabilità, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Le riprese si sono svolte a Lucca.

L’Altro ispettore Ritorno a casa, la trama

L’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, che a causa di un infortunio sul lavoro ha perso il padre qualche anno prima, nell’appuntamento Ritorno a casa è chiamato ad indagare sul caso di Karina. Operaia di appena 19 anni, ha perso la vita dopo essere stata trascinata da un orditoio.

In un primo momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un incidente dovuto alla disattenzione della povera vittima, stanca a causa degli intensi allenamenti di danza ai quali si era sottoposta. Il protagonista, tuttavia, non crede a tale scenario e decide di indagare più a fondo e ben presto scopre una verità decisamente differente.

Fantasmi del passato, la trama

A seguire, L’Altro ispettore procede con Fantasmi del passato. Davanti al pronto soccorso della città è rinvenuto il corpo di Habib Moradi, uomo le cui condizioni sono gravissime. La polizia sospetta si tratti di una vittima di un pestaggio, ma Dodaro ritiene le ferite compatibili con la caduta da un ponteggio.

L’Altro ispettore Ritorno a casa, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati ne L’Altro ispettore, in onda su Rai 1 e fruibile in streaming su Rai Play.