Stasera in TV giovedì 11 dicembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
11 Dicembre 2025 3 Minuti di lettura
La programmazione tv per la sera di giovedì 11 dicembre 2025 offre una selezione ricca che spazia dalla fiction drammatica al grande show musicale, senza tralasciare il talk show politico e il cinema d’azione. Su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con la fiction di successo Un Professore 3. Rai 2 propone la versione serale del talk di cronaca Ore 14, condotta da Milo Infante, mentre su Rai 3 torna l’intrattenimento culturale con Splendida Cornice, guidato da Geppi Cucciari. Canale 5 trasmette l’evento musicale Una nessuna centomila. Italia 1 propone il cinecomic The Flash. Rete 4 sceglie il talk show Dritto e Rovescio e La7 manda in onda il programma di inchieste Piazzapulita.

Stasera in TV giovedì 11 dicembre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Un Professore 3 – Episodi 7 e 8
    Alessandro Gassmann torna a interpretare il professor Dante Balestra in due nuovi episodi della fiction. La trama prosegue nell’intreccio tra le lezioni di filosofia e le vicende personali e amorose dei suoi allievi e della sua famiglia.
  • Rai 2 – 21:20 – Ore 14 Sera
    Il talk show di cronaca e attualità è condotto da Milo Infante. Si tratta della versione serale che offre un approfondimento e un’analisi dei fatti più rilevanti della giornata, con ospiti e servizi dedicati.
  • Rai 3 – 21:20 – Splendida Cornice
    Conduce Geppi Cucciari. Il programma offre un intrattenimento culturale, arricchito dalla presenza di ospiti di spicco, momenti di musica dal vivo e inserti di comicità intelligente e raffinata.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:30 – Una nessuna centomila – Concerto evento
    Un grande show musicale interamente dedicato alla lotta contro la violenza di genere. L’evento vede la partecipazione straordinaria di sette grandi artiste italiane: Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Elisa, Giorgia, Gianna Nannini e Laura Pausini.
  • Italia 1 – 21:20 – The Flash (2023)
    Il cinecomic della DC Comics vede protagonista Ezra Miller, affiancato da Michael Keaton e Ben Affleck. Il film esplora le vicende del velocista scarlatto tra viaggi nel tempo e universi paralleli.
  • Rete 4 – 21:30 – Dritto e Rovescio
    Il talk show politico è condotto da Paolo Del Debbio. Il programma analizza i principali temi di politica interna ed esterna, con servizi e il confronto tra ospiti in studio.
  • La7 – 21:15 – Piazzapulita
    Conduce Corrado Formigli. Il programma di approfondimento e inchieste offre reportage e dibattiti su temi di attualità e politica, mantenendo un taglio critico e documentato.
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
    Torna il celebre talent show culinario che vede lo chef Alessandro Borghese in veste di giudice.

I film di questa sera in TV giovedì 11 dicembre 2025

  • Un Professore 3 (Rai 1): Fiction con Alessandro Gassmann.
  • The Flash (Italia 1): Cinecomic DC ad alta velocità.
  • Air Force One (Iris): Action ad alta tensione con Harrison Ford.
  • Colombiana (Canale 20): Action movie con Zoe Saldana.
  • Io, loro e Lara (Cine34): Commedia divertente con Carlo Verdone.
  • Black Hawk Down (Rai Movie): Film di guerra e azione con Josh Hartnett.
  • Non per soldi… ma per denaro (Cielo): Commedia cult con Jack Lemmon e Walter Matthau.

I film su Sky giovedì 11 dicembre 2025

  • Sky Cinema Uno – Trust (2025)
    Thriller psicologico dove una star di Hollywood (Sophie Turner) si rifugia in una baita isolata dopo uno scandalo.
  • Sky Cinema Uno – American Gangster (2007)
    Denzel Washington interpreta la storia vera di Frank Lucas, un boss della droga ad Harlem negli anni ’70.
  • Sky Cinema Action – Miami Vice (2006)
    Colin Farrell e Jamie Foxx nei panni di due detective sotto copertura in un thriller d’azione.
  • Sky Cinema Due – Nato il quattro luglio (1989)
    Oliver Stone dirige Tom Cruise in un intenso dramma sulla guerra del Vietnam.
  • Sky Cinema Family – Natale a prima vista (2023)
    Commedia natalizia romantica e leggera.
  • Sky Cinema Fantasy – Pan – Viaggio sull’isola che non c’è (2015)
    Avventura fantastica basata sul mito di Peter Pan con Hugh Jackman.
  • Sky Cinema Sci-Fi – Il regno del pianeta delle scimmie (2024)
    Nuovo capitolo della celebre saga di fantascienza.
  • Sky Cinema Suspense – Un giorno di ordinaria follia (1993)
    Thriller teso e drammatico con Michael Douglas.
  • Sky Cinema Romance – Shakespeare in Love (1998)
    Storia d’amore e teatro che ha vinto numerosi premi Oscar, con Gwyneth Paltrow.

 

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

