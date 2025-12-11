La programmazione tv per la sera di giovedì 11 dicembre 2025 offre una selezione ricca che spazia dalla fiction drammatica al grande show musicale, senza tralasciare il talk show politico e il cinema d’azione. Su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con la fiction di successo Un Professore 3. Rai 2 propone la versione serale del talk di cronaca Ore 14, condotta da Milo Infante, mentre su Rai 3 torna l’intrattenimento culturale con Splendida Cornice, guidato da Geppi Cucciari. Canale 5 trasmette l’evento musicale Una nessuna centomila. Italia 1 propone il cinecomic The Flash. Rete 4 sceglie il talk show Dritto e Rovescio e La7 manda in onda il programma di inchieste Piazzapulita.

Stasera in TV giovedì 11 dicembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Un Professore 3 – Episodi 7 e 8

Alessandro Gassmann torna a interpretare il professor Dante Balestra in due nuovi episodi della fiction. La trama prosegue nell’intreccio tra le lezioni di filosofia e le vicende personali e amorose dei suoi allievi e della sua famiglia.

Rai 2 – 21:20 – Ore 14 Sera

Il talk show di cronaca e attualità è condotto da Milo Infante. Si tratta della versione serale che offre un approfondimento e un’analisi dei fatti più rilevanti della giornata, con ospiti e servizi dedicati.

Rai 3 – 21:20 – Splendida Cornice

Conduce Geppi Cucciari. Il programma offre un intrattenimento culturale, arricchito dalla presenza di ospiti di spicco, momenti di musica dal vivo e inserti di comicità intelligente e raffinata.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:30 – Una nessuna centomila – Concerto evento

Un grande show musicale interamente dedicato alla lotta contro la violenza di genere. L’evento vede la partecipazione straordinaria di sette grandi artiste italiane: Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Elisa, Giorgia, Gianna Nannini e Laura Pausini.

Italia 1 – 21:20 – The Flash (2023)

Il cinecomic della DC Comics vede protagonista Ezra Miller, affiancato da Michael Keaton e Ben Affleck. Il film esplora le vicende del velocista scarlatto tra viaggi nel tempo e universi paralleli.

Rete 4 – 21:30 – Dritto e Rovescio

Il talk show politico è condotto da Paolo Del Debbio. Il programma analizza i principali temi di politica interna ed esterna, con servizi e il confronto tra ospiti in studio.

La7 – 21:15 – Piazzapulita

Conduce Corrado Formigli. Il programma di approfondimento e inchieste offre reportage e dibattiti su temi di attualità e politica, mantenendo un taglio critico e documentato.

TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

Torna il celebre talent show culinario che vede lo chef Alessandro Borghese in veste di giudice.

I film di questa sera in TV giovedì 11 dicembre 2025

Un Professore 3 (Rai 1): Fiction con Alessandro Gassmann.

The Flash (Italia 1): Cinecomic DC ad alta velocità.

Air Force One (Iris): Action ad alta tensione con Harrison Ford.

Colombiana (Canale 20): Action movie con Zoe Saldana.

Io, loro e Lara (Cine34): Commedia divertente con Carlo Verdone.

Black Hawk Down (Rai Movie): Film di guerra e azione con Josh Hartnett.

Non per soldi… ma per denaro (Cielo): Commedia cult con Jack Lemmon e Walter Matthau.

I film su Sky giovedì 11 dicembre 2025