La programmazione tv per la sera di giovedì 11 dicembre 2025 offre una selezione ricca che spazia dalla fiction drammatica al grande show musicale, senza tralasciare il talk show politico e il cinema d’azione. Su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con la fiction di successo Un Professore 3. Rai 2 propone la versione serale del talk di cronaca Ore 14, condotta da Milo Infante, mentre su Rai 3 torna l’intrattenimento culturale con Splendida Cornice, guidato da Geppi Cucciari. Canale 5 trasmette l’evento musicale Una nessuna centomila. Italia 1 propone il cinecomic The Flash. Rete 4 sceglie il talk show Dritto e Rovescio e La7 manda in onda il programma di inchieste Piazzapulita.
Stasera in TV giovedì 11 dicembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Un Professore 3 – Episodi 7 e 8
Alessandro Gassmann torna a interpretare il professor Dante Balestra in due nuovi episodi della fiction. La trama prosegue nell’intreccio tra le lezioni di filosofia e le vicende personali e amorose dei suoi allievi e della sua famiglia.
- Rai 2 – 21:20 – Ore 14 Sera
Il talk show di cronaca e attualità è condotto da Milo Infante. Si tratta della versione serale che offre un approfondimento e un’analisi dei fatti più rilevanti della giornata, con ospiti e servizi dedicati.
- Rai 3 – 21:20 – Splendida Cornice
Conduce Geppi Cucciari. Il programma offre un intrattenimento culturale, arricchito dalla presenza di ospiti di spicco, momenti di musica dal vivo e inserti di comicità intelligente e raffinata.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:30 – Una nessuna centomila – Concerto evento
Un grande show musicale interamente dedicato alla lotta contro la violenza di genere. L’evento vede la partecipazione straordinaria di sette grandi artiste italiane: Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Elisa, Giorgia, Gianna Nannini e Laura Pausini.
- Italia 1 – 21:20 – The Flash (2023)
Il cinecomic della DC Comics vede protagonista Ezra Miller, affiancato da Michael Keaton e Ben Affleck. Il film esplora le vicende del velocista scarlatto tra viaggi nel tempo e universi paralleli.
- Rete 4 – 21:30 – Dritto e Rovescio
Il talk show politico è condotto da Paolo Del Debbio. Il programma analizza i principali temi di politica interna ed esterna, con servizi e il confronto tra ospiti in studio.
- La7 – 21:15 – Piazzapulita
Conduce Corrado Formigli. Il programma di approfondimento e inchieste offre reportage e dibattiti su temi di attualità e politica, mantenendo un taglio critico e documentato.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
Torna il celebre talent show culinario che vede lo chef Alessandro Borghese in veste di giudice.
I film di questa sera in TV giovedì 11 dicembre 2025
I film su Sky giovedì 11 dicembre 2025
- Sky Cinema Uno – Trust (2025)
Thriller psicologico dove una star di Hollywood (Sophie Turner) si rifugia in una baita isolata dopo uno scandalo.
- Sky Cinema Uno – American Gangster (2007)
Denzel Washington interpreta la storia vera di Frank Lucas, un boss della droga ad Harlem negli anni ’70.
- Sky Cinema Action – Miami Vice (2006)
Colin Farrell e Jamie Foxx nei panni di due detective sotto copertura in un thriller d’azione.
- Sky Cinema Due – Nato il quattro luglio (1989)
Oliver Stone dirige Tom Cruise in un intenso dramma sulla guerra del Vietnam.
- Sky Cinema Family – Natale a prima vista (2023)
Commedia natalizia romantica e leggera.
- Sky Cinema Fantasy – Pan – Viaggio sull’isola che non c’è (2015)
Avventura fantastica basata sul mito di Peter Pan con Hugh Jackman.
- Sky Cinema Sci-Fi – Il regno del pianeta delle scimmie (2024)
Nuovo capitolo della celebre saga di fantascienza.
- Sky Cinema Suspense – Un giorno di ordinaria follia (1993)
Thriller teso e drammatico con Michael Douglas.
- Sky Cinema Romance – Shakespeare in Love (1998)
Storia d’amore e teatro che ha vinto numerosi premi Oscar, con Gwyneth Paltrow.
