Giovedì 11 dicembre prende il via, su Sky, MasterChef Italia 15. Lo show è in onda su Sky Uno a partire dalle ore 21:15 circa.

MasterChef Italia 15, confermato il trio di giudici

MasterChef Italia, trasmesso su Sky Uno ed in streaming su Sky Go e Now TV, ha al centro la gara fra i migliori aspiranti cuochi del nostro paese. A giudicarli è confermato il trio di esperti da anni coinvolti nel format.

In primis torna Bruno Barbieri, che è l’unico ad aver presenziato a tutte le edizioni del format. Al suo fianco c’è Antonino Canavacciuolo, che ha debuttato nello show in occasione della quinta edizione. Conclude il trio Giorgio Locatelli, che invece è protagonista dalla nona edizione.

La collocazione di MasterChef Italia rimane quella classica del giovedì sera, nella confermata staffetta con X Factor, la cui finale si è svolta il 4 dicembre scorso.

Si parte con i Live Cooking

I primi due appuntamenti di MasterChef Italia, in onda oggi, giovedì 11 dicembre, sono dedicati ai cosiddetti Live Cooking. In tale fase, i tre giudici sono chiamati a formare la classe dei concorrenti dell’edizione.

I partecipanti hanno a disposizione 45 minuti per preparare, nel dietro le quinte, il piatto con il quale affrontare le audizioni. In seguito, hanno solamente cinque minuti per terminare la ricetta di fronte a Barbieri, Locatelli e Canavacciuolo. Se i partecipanti ricevono tre sì, allora sono automaticamente nel cast del programma e ricevono il grembiule bianco. Con un no, invece, ottengono il grembiule grigio, che li costringe ad affrontare, successivamente, nuove prove. Con due o tre no, invece, l’aspirante cuoco è definitivamente eliminato.

I concorrenti, nei Live Cooking di MasterChef Italia, possono anche rischiare e puntare sull’All In. Coloro che utilizzano tale strumento hanno a disposizione, davanti ai giudici, cinque minuti in più di tempo, ma per loro non è previsto il grembiule grigio: o ricevono i tre sì dai giudici o sono eliminati.

MasterChef Italia 15, la Green Mystery Box

A MasterChef Italia 15, una volta formata la classe i concorrenti affrontano le prove oramai note, dalla Mystery Box alla prova in esterna, passando per il temutissimo Pressure Test. La novità, a tal proposito, è la Green Mystery Box, che ha come protagonista le tematiche legate alla sostenibilità ambientale. Colei che si occupa di tale manche è Chiara Pavan, chef che ha ricevuta una Stella Michelin ed una Stella Verde Michelin per il suo ristorane Venissa.