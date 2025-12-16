La programmazione tv per la sera di martedì 16 dicembre 2025 offre una selezione variegata che spazia dalla grande fiction al crime, passando per l’approfondimento politico e il cinema d’autore. Su Rai 1 prosegue la serie evento Sandokan con Can Yaman. Rai 2 propone un nuovo episodio della serie d’azione N.C.I.S. – Sydney, mentre Rai 3 dedica la serata all’analisi delle problematiche sociali con Amore criminale. Le reti Mediaset alternano una fiction drammatica su Canale 5 a inchieste e intrattenimento su Italia 1, e il dibattito politico su Rete 4. Sky Cinema offre una programmazione completa che include un’attesa prima visione, Bad Boys 4.
Stasera in TV martedì 16 dicembre 2025, Rai
Rai 1 – 21:30 – Sandokan (2025)
Prosegue l’avventura della Tigre della Malesia. L’episodio vede Sandokan affrontare nuove e pericolose sfide nel Sarawak, mettendo alla prova il suo coraggio. Parallelamente, Marianna deve prendere una decisione difficile e cruciale riguardo al suo legame con Brooke, con conseguenze significative per tutti i personaggi.
Rai 2 – 21:20 – N.C.I.S. – Sydney
La squadra australiana dell’N.C.I.S. indaga su un nuovo e complesso caso che coinvolge sia militari americani che civili locali, con una missione ad alto rischio che si svolge tra le acque e la città di Sydney.
Rai 3 – 21:20 – Amore criminale
Il programma di inchieste sociali è condotto da Emma D’Aquino. La trasmissione racconta storie vere di donne vittime di violenza di genere, utilizzando testimonianze dirette e ricostruzioni accurate per sensibilizzare il pubblico.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:20 – La notte nel cuore
Nuova puntata della fiction drammatica in prima visione, che continua a esplorare le complesse dinamiche familiari e i segreti dei suoi protagonisti.
- Italia 1 – 21:20 – Le Iene
Nuova puntata del popolare programma d’inchiesta e intrattenimento. Vengono proposti servizi, interviste e inchieste che spaziano dalla cronaca alla politica, con il consueto taglio irriverente.
- Rete 4 – 21:30 – È sempre Cartabianca
Bianca Berlinguer conduce il talk show politico, affrontando temi di politica, economia e società con la partecipazione di ospiti in studio e dibattiti accesi.
I film di questa sera in tv martedì 16 dicembre 2025
- Canale 20 – 21:10 – Big Game – Caccia al presidente
Un film d’azione ad alta tensione. La trama segue un ragazzo che, dopo un attentato, trova il Presidente degli Stati Uniti e deve tentare di salvarlo dai criminali.
- Cine34 – 21:00 – Se mi lasci non vale
Una commedia italiana con Vincenzo Salemme e Paolo Calabresi, che esplora con ironia le dinamiche di coppia e le rotture sentimentali.
- Rai 4 – 21:20 – Io, Robot
Thriller fantascientifico. Nel 2035, un detective indaga su un possibile crimine che sembra coinvolgere un robot, mettendo in discussione la Prima Legge della Robotica.
- Iris – 21:15 – Babylon
Film storico che ritrae la Hollywood degli anni ’20, tra ambizione sfrenata, eccessi e drammatiche cadute.
- Rai Movie – 21:10 – Omicidio in diretta
Thriller che vede un complotto venire scoperto in modo inatteso durante un incontro di boxe.
- Cielo – 21:20 – MIIB – Men in Black II
L’agente J richiama l’agente K, ritiratosi, per affrontare una nuova e pericolosa minaccia aliena.
- Twenty Seven – 21:15 – Flipper
Un film per la famiglia in cui un ragazzo stringe una profonda amicizia con un delfino in Florida.
- Tv2000 – 21:40 – Jack & Sarah
Un dramma familiare in cui un avvocato rimasto vedovo deve imparare, tra mille difficoltà, a crescere la figlia neonata.
- La7 Cinema – 21:15 – Febbre da cavallo
Commedia cult italiana dove tre amici tentano la fortuna con le scommesse sui cavalli.
- La 5 – 21:10 – Miracoli a Natale
Una manager deve valutare la chiusura di un’azienda in un piccolo paese, dove riscopre lo spirito del Natale.
I film su Sky martedì 16 dicembre 2025
Sky Cinema Uno – 21:15 – Bad Boys 4
L’atteso quarto capitolo della saga action vede Mike e Marcus tornare in azione in una missione ad alta adrenalina, segnando una prima visione per la piattaforma.
Sky Cinema Due – 21:15 – September 5 – La diretta che cambiò la storia
Film storico che ricostruisce in modo dettagliato un evento televisivo epocale, un momento che ha segnato la storia della comunicazione.
Sky Cinema Family – 21:15 – Elf – Un elfo di nome Buddy
Una commedia natalizia in cui un uomo cresciuto tra gli elfi scopre la sua vera identità e si avventura nel mondo umano.
Sky Cinema Collection – 21:00 – Ritorno al futuro
Il cult fantascientifico dove Marty McFly viaggia nel tempo grazie all’iconica DeLorean di Doc Brown.
Sky Cinema Suspense – 21:00 – It
L’horror che porta in scena il terrificante clown Pennywise, il quale torna a terrorizzare i ragazzi di Derry.
Sky Cinema Romance – 21:00 – Victor Victoria
Commedia musicale in cui una cantante si finge uomo per avere successo nel mondo dello spettacolo.
Sky Cinema Drama – 21:00 – L’ombra del giorno
Un dramma intenso ambientato nell’Italia fascista, con protagonista Riccardo Scamarcio, esplorando l’amore in un periodo storico difficile.
Sky Cinema Premiere – 21:15 – Anora
Una giovane sex worker di Brooklyn vede la chance di cambiare radicalmente la sua vita dopo un incontro fortunato.