Stasera in tv martedì 16 dicembre 2025
Stasera in TV martedì 16 dicembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
16 Dicembre 2025 4 Minuti di lettura
La programmazione tv per la sera di martedì 16 dicembre 2025 offre una selezione variegata che spazia dalla grande fiction al crime, passando per l’approfondimento politico e il cinema d’autore. Su Rai 1 prosegue la serie evento Sandokan con Can Yaman. Rai 2 propone un nuovo episodio della serie d’azione N.C.I.S. – Sydney, mentre Rai 3 dedica la serata all’analisi delle problematiche sociali con Amore criminale. Le reti Mediaset alternano una fiction drammatica su Canale 5 a inchieste e intrattenimento su Italia 1, e il dibattito politico su Rete 4. Sky Cinema offre una programmazione completa che include un’attesa prima visione, Bad Boys 4.

Stasera in TV martedì 16 dicembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Sandokan (2025)

Prosegue l’avventura della Tigre della Malesia. L’episodio vede Sandokan affrontare nuove e pericolose sfide nel Sarawak, mettendo alla prova il suo coraggio. Parallelamente, Marianna deve prendere una decisione difficile e cruciale riguardo al suo legame con Brooke, con conseguenze significative per tutti i personaggi.

Rai 2 – 21:20 – N.C.I.S. – Sydney

La squadra australiana dell’N.C.I.S. indaga su un nuovo e complesso caso che coinvolge sia militari americani che civili locali, con una missione ad alto rischio che si svolge tra le acque e la città di Sydney.

Rai 3 – 21:20 – Amore criminale

Il programma di inchieste sociali è condotto da Emma D’Aquino. La trasmissione racconta storie vere di donne vittime di violenza di genere, utilizzando testimonianze dirette e ricostruzioni accurate per sensibilizzare il pubblico.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:20 – La notte nel cuore
    Nuova puntata della fiction drammatica in prima visione, che continua a esplorare le complesse dinamiche familiari e i segreti dei suoi protagonisti.
  • Italia 1 – 21:20 – Le Iene
    Nuova puntata del popolare programma d’inchiesta e intrattenimento. Vengono proposti servizi, interviste e inchieste che spaziano dalla cronaca alla politica, con il consueto taglio irriverente.
  • Rete 4 – 21:30 – È sempre Cartabianca
    Bianca Berlinguer conduce il talk show politico, affrontando temi di politica, economia e società con la partecipazione di ospiti in studio e dibattiti accesi.

I film di questa sera in tv martedì 16 dicembre 2025

  • Canale 20 – 21:10 – Big Game – Caccia al presidente
    Un film d’azione ad alta tensione. La trama segue un ragazzo che, dopo un attentato, trova il Presidente degli Stati Uniti e deve tentare di salvarlo dai criminali.
  • Cine34 – 21:00 – Se mi lasci non vale
    Una commedia italiana con Vincenzo Salemme e Paolo Calabresi, che esplora con ironia le dinamiche di coppia e le rotture sentimentali.
  • Rai 4 – 21:20 – Io, Robot
    Thriller fantascientifico. Nel 2035, un detective indaga su un possibile crimine che sembra coinvolgere un robot, mettendo in discussione la Prima Legge della Robotica.
  • Iris – 21:15 – Babylon
    Film storico che ritrae la Hollywood degli anni ’20, tra ambizione sfrenata, eccessi e drammatiche cadute.
  • Rai Movie – 21:10 – Omicidio in diretta
    Thriller che vede un complotto venire scoperto in modo inatteso durante un incontro di boxe.
  • Cielo – 21:20 – MIIB – Men in Black II
    L’agente J richiama l’agente K, ritiratosi, per affrontare una nuova e pericolosa minaccia aliena.
  • Twenty Seven – 21:15 – Flipper
    Un film per la famiglia in cui un ragazzo stringe una profonda amicizia con un delfino in Florida.
  • Tv2000 – 21:40 – Jack & Sarah
    Un dramma familiare in cui un avvocato rimasto vedovo deve imparare, tra mille difficoltà, a crescere la figlia neonata.
  • La7 Cinema – 21:15 – Febbre da cavallo
    Commedia cult italiana dove tre amici tentano la fortuna con le scommesse sui cavalli.
  • La 5 – 21:10 – Miracoli a Natale
    Una manager deve valutare la chiusura di un’azienda in un piccolo paese, dove riscopre lo spirito del Natale.

I film su Sky martedì 16 dicembre 2025

Sky Cinema Uno – 21:15 – Bad Boys 4

L’atteso quarto capitolo della saga action vede Mike e Marcus tornare in azione in una missione ad alta adrenalina, segnando una prima visione per la piattaforma.

Sky Cinema Due – 21:15 – September 5 – La diretta che cambiò la storia

Film storico che ricostruisce in modo dettagliato un evento televisivo epocale, un momento che ha segnato la storia della comunicazione.

Sky Cinema Action – 21:45 – Bad Boys 4

Adrenalina, commedia e inseguimenti con Will Smith e Martin Lawrence, in un appuntamento per gli amanti del genere action.

Sky Cinema Family – 21:15 – Elf – Un elfo di nome Buddy

Una commedia natalizia in cui un uomo cresciuto tra gli elfi scopre la sua vera identità e si avventura nel mondo umano.

Sky Cinema Collection – 21:00 – Ritorno al futuro

Il cult fantascientifico dove Marty McFly viaggia nel tempo grazie all’iconica DeLorean di Doc Brown.

Sky Cinema Suspense – 21:00 – It

L’horror che porta in scena il terrificante clown Pennywise, il quale torna a terrorizzare i ragazzi di Derry.

Sky Cinema Romance – 21:00 – Victor Victoria

Commedia musicale in cui una cantante si finge uomo per avere successo nel mondo dello spettacolo.

Sky Cinema Drama – 21:00 – L’ombra del giorno

Un dramma intenso ambientato nell’Italia fascista, con protagonista Riccardo Scamarcio, esplorando l’amore in un periodo storico difficile.

Sky Cinema Comedy – 21:00 – Victor Victoria

Commedia musicale con la brillante interpretazione di Julie Andrews.

Sky Cinema Premiere – 21:15 – Anora

Una giovane sex worker di Brooklyn vede la chance di cambiare radicalmente la sua vita dopo un incontro fortunato.

 

