La programmazione tv per la sera di martedì 16 dicembre 2025 offre una selezione variegata che spazia dalla grande fiction al crime, passando per l’approfondimento politico e il cinema d’autore. Su Rai 1 prosegue la serie evento Sandokan con Can Yaman. Rai 2 propone un nuovo episodio della serie d’azione N.C.I.S. – Sydney, mentre Rai 3 dedica la serata all’analisi delle problematiche sociali con Amore criminale. Le reti Mediaset alternano una fiction drammatica su Canale 5 a inchieste e intrattenimento su Italia 1, e il dibattito politico su Rete 4. Sky Cinema offre una programmazione completa che include un’attesa prima visione, Bad Boys 4.

Stasera in TV martedì 16 dicembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Sandokan (2025)

Prosegue l’avventura della Tigre della Malesia. L’episodio vede Sandokan affrontare nuove e pericolose sfide nel Sarawak, mettendo alla prova il suo coraggio. Parallelamente, Marianna deve prendere una decisione difficile e cruciale riguardo al suo legame con Brooke, con conseguenze significative per tutti i personaggi.

Rai 2 – 21:20 – N.C.I.S. – Sydney

La squadra australiana dell’N.C.I.S. indaga su un nuovo e complesso caso che coinvolge sia militari americani che civili locali, con una missione ad alto rischio che si svolge tra le acque e la città di Sydney.

Rai 3 – 21:20 – Amore criminale

Il programma di inchieste sociali è condotto da Emma D’Aquino. La trasmissione racconta storie vere di donne vittime di violenza di genere, utilizzando testimonianze dirette e ricostruzioni accurate per sensibilizzare il pubblico.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:20 – La notte nel cuore

Nuova puntata della fiction drammatica in prima visione, che continua a esplorare le complesse dinamiche familiari e i segreti dei suoi protagonisti.

Nuova puntata del popolare programma d’inchiesta e intrattenimento. Vengono proposti servizi, interviste e inchieste che spaziano dalla cronaca alla politica, con il consueto taglio irriverente.

Bianca Berlinguer conduce il talk show politico, affrontando temi di politica, economia e società con la partecipazione di ospiti in studio e dibattiti accesi.

I film di questa sera in tv martedì 16 dicembre 2025

Canale 20 – 21:10 – Big Game – Caccia al presidente

Un film d’azione ad alta tensione. La trama segue un ragazzo che, dopo un attentato, trova il Presidente degli Stati Uniti e deve tentare di salvarlo dai criminali.

Una commedia italiana con Vincenzo Salemme e Paolo Calabresi, che esplora con ironia le dinamiche di coppia e le rotture sentimentali.

Thriller fantascientifico. Nel 2035, un detective indaga su un possibile crimine che sembra coinvolgere un robot, mettendo in discussione la Prima Legge della Robotica.

Film storico che ritrae la Hollywood degli anni ’20, tra ambizione sfrenata, eccessi e drammatiche cadute.

Thriller che vede un complotto venire scoperto in modo inatteso durante un incontro di boxe.

L’agente J richiama l’agente K, ritiratosi, per affrontare una nuova e pericolosa minaccia aliena.

Un film per la famiglia in cui un ragazzo stringe una profonda amicizia con un delfino in Florida.

Un dramma familiare in cui un avvocato rimasto vedovo deve imparare, tra mille difficoltà, a crescere la figlia neonata.

Commedia cult italiana dove tre amici tentano la fortuna con le scommesse sui cavalli.

Una manager deve valutare la chiusura di un’azienda in un piccolo paese, dove riscopre lo spirito del Natale.

I film su Sky martedì 16 dicembre 2025

Sky Cinema Uno – 21:15 – Bad Boys 4

L’atteso quarto capitolo della saga action vede Mike e Marcus tornare in azione in una missione ad alta adrenalina, segnando una prima visione per la piattaforma.

Sky Cinema Due – 21:15 – September 5 – La diretta che cambiò la storia

Film storico che ricostruisce in modo dettagliato un evento televisivo epocale, un momento che ha segnato la storia della comunicazione.

Sky Cinema Action – 21:45 – Bad Boys 4

Adrenalina, commedia e inseguimenti con Will Smith e Martin Lawrence, in un appuntamento per gli amanti del genere action.

Sky Cinema Family – 21:15 – Elf – Un elfo di nome Buddy

Una commedia natalizia in cui un uomo cresciuto tra gli elfi scopre la sua vera identità e si avventura nel mondo umano.

Sky Cinema Collection – 21:00 – Ritorno al futuro

Il cult fantascientifico dove Marty McFly viaggia nel tempo grazie all’iconica DeLorean di Doc Brown.

Sky Cinema Suspense – 21:00 – It

L’horror che porta in scena il terrificante clown Pennywise, il quale torna a terrorizzare i ragazzi di Derry.

Sky Cinema Romance – 21:00 – Victor Victoria

Commedia musicale in cui una cantante si finge uomo per avere successo nel mondo dello spettacolo.

Sky Cinema Drama – 21:00 – L’ombra del giorno

Un dramma intenso ambientato nell’Italia fascista, con protagonista Riccardo Scamarcio, esplorando l’amore in un periodo storico difficile.

Sky Cinema Comedy – 21:00 – Victor Victoria

Commedia musicale con la brillante interpretazione di Julie Andrews.

Sky Cinema Premiere – 21:15 – Anora

Una giovane sex worker di Brooklyn vede la chance di cambiare radicalmente la sua vita dopo un incontro fortunato.