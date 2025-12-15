Si intitolano Il cuore della giungla e Nel buio gli appuntamenti in onda lunedì 15 dicembre di Sandokan. La fiction prende il via, come sempre su Rai 1, dalle ore 21:25 circa, partendo subito dopo la fine della puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino.

Sandokan Il cuore della giungla, regista e dove è girata

Realizzata dalla Lux Vide e da Rai Fiction, il titolo è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari. La regia della serie evento, caratterizzata da un cast internazionale, è curata da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

Coloro che hanno lavorato al progetto sono Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri. Le riprese si sono svolte in varie località del nostro paese, soprattutto nel Lazio, in Toscana ed in Calabria. Quelli odierni sono il quinto e sesto episodio della prima stagione. Nei precedenti appuntamenti, la fiction ha ottenuto ascolti eccellenti, con una media superiore ai 5 milioni di telespettatori con una share del 31%.

Sandokan Il cuore della giungla, la trama

Durante Il cuore della giungla di Sandokan, dopo quel che è accaduto Brooke è impegnato nel tentativo di riconquistare la fiducia del console. Nel frattempo, il protagonista, affiancato da Marianna, raggiunge un villaggio Dayak nel cuore della giungla del Sarawak. Un luogo, questo, che diventerà molto importante per Sandokan. Il personaggio principale, infatti, dovrà affrontare una prova estrema che lo porterà a fare i conti con la sua vera identità, rimasta a lungo sepolta.

Nel buio, la trama

A seguire, la serata in compagnia di Sandokan continua con Nel buio. In tale episodio, i protagonisti sono ancora immersi nella giungla. Sandokan stringe un forte legame con l’anziano capo del villaggio, grazie al quale riscopre il suo passato. Nel frattempo, le truppe del sultano e Brooke sono sempre più vicini.

Nel corso dell’appuntamento, una rivelazione sconvolgente minaccia sia l’amicizia con Yanez che l’amore per Marianna. Infine, Brooke, determinato a catturare il protagonista, decide di prendere in mano la situazione ed agire di propria iniziativa.

Sandokan Il cuore della giungla, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante i due nuovi appuntamenti di Sandokan, in onda su Rai 1 e fruibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.