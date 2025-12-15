Il film Bad Boys Ride or Die è in onda sui canali Sky ed è il quarto attesissimo capitolo della celebre saga action con protagonisti le star Will Smith e Martin Lawrence. La direzione del film è firmata dal duo Adil El Arbi e Bilall Fallah. Datato 2024, il film mescola con successo azione sfrenata, commedia e poliziesco, seguendo una nuova e rischiosa indagine dei detective più irriverenti, caotici e leggendari di Miami. La pellicola promette di mantenere l’alto livello di adrenalina e umorismo tipico del franchise.

Regia, produzione e protagonisti del film Bad Boys Ride or Die

La direzione è firmata dal duo Adil El Arbi e Bilall Fallah, registi noti per il loro approccio dinamico e visivamente esplosivo al genere action.

La produzione è di origine statunitense, realizzata grazie alla collaborazione tra Columbia Pictures e Jerry Bruckheimer Films, che hanno storicamente curato la saga.

Tra i protagonisti principali che tornano in scena troviamo: Will Smith (Mike Lowrey), Martin Lawrence (Marcus Burnett), Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig e Paola Núñez.

Dove è stato girato?

Nonostante le fonti non indichino nel dettaglio ogni singola location, il film è ambientato e girato principalmente negli Stati Uniti. Gran parte delle riprese si sono svolte a Miami, la città simbolo della saga, le cui strade e lo skyline fanno da sfondo perfetto alle frenetiche scene d’azione. La produzione è ufficialmente confermata come americana.

Trama del film Bad Boys Ride or Die

I detective Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) tornano in azione per affrontare una delle indagini più personali e pericolose della loro carriera. Ecco che un misterioso e potente nemico li coinvolge in un oscuro complotto, il cui obiettivo primario è screditare il loro defunto capitano, accusandolo ingiustamente di corruzione. Di conseguenza, determinati a scoprire e a rivelare la verità, Mike e Marcus si ritrovano improvvisamente ricercati dalla stessa polizia.

Intanto, questa situazione li costringe a muoversi ai margini della legge e a utilizzare metodi non convenzionali. Nonostante ciò, la loro lealtà al capitano li spinge a non arrendersi. Perciò, tra inseguimenti mozzafiato, sparatorie esplosive e i loro iconici momenti comici, i due “bad boys” lottano con tutte le loro forze per smascherare i veri responsabili della cospirazione. Poi, la loro chimica inossidabile si rivela la chiave per superare i pericoli. Quindi, il film è una corsa contro il tempo che mette alla prova il loro legame fraterno. Eppure, il nemico sembra sempre un passo avanti. Alla fine, il trionfo della giustizia è assicurato dal loro coraggio. La trama esplora il tema della lealtà e della giustizia in un mondo corrotto.

Spoiler finale

Nel momento culminante e finale del film, Mike e Marcus, unendo ingegno e azione, riescono a smascherare completamente la cospirazione e a dimostrare in modo inequivocabile l’innocenza del loro defunto capitano. Il caso si chiude con un confronto esplosivo contro i veri colpevoli, che non lascia scampo. Di conseguenza, i due detective riescono a riconquistare la fiducia totale del dipartimento e, ancora una volta, a riaffermare il loro leggendario spirito da “bad boys”, pronti per la prossima avventura.

Cast completo del film Bad Boys Ride or Die

Il cast riunisce i volti storici e amati della saga, figure iconiche che tornano a ricoprire i loro ruoli, insieme a nuovi ingressi che arricchiscono il panorama narrativo. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: