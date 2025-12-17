La programmazione tv per la sera di mercoledì 17 dicembre 2025 propone un’offerta che spazia dalla fiction di successo al grande cinema epico, includendo anche musica e talk show di approfondimento. Su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con la fiction Un Professore 3, con Alessandro Gassmann. Rai 2 propone la serie action *True Lies*, mentre Rai 3 dedica la serata al programma di servizio pubblico *Chi l’ha visto?*. Le reti Mediaset alternano un concerto evento a un film storico e al talk politico. La7 propone un interessante approfondimento storico, completando l’offerta con i film dei canali tematici.
Stasera in TV mercoledì 17 dicembre 2025, Rai
Rai 1 – 21:30 – Un Professore 3 (Nona puntata)
La fiction con Alessandro Gassmann prosegue con la nona puntata. La trama vede Manuel fare il suo ritorno a scuola, mentre Anita, la madre di Manuel, nasconde un segreto importante che condiziona il suo rapporto con Dante. Le sfide della filosofia si intrecciano con le complesse vicende della vita quotidiana dei protagonisti.
Rai 2 – 21:20 – True Lies
Serie d’azione e spionaggio ispirata al celebre film omonimo con Arnold Schwarzenegger. La trama coinvolge una coppia di agenti segreti impegnati in missioni internazionali ad alto rischio, tra azione, intrighi e colpi di scena.
Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto?
Il programma di servizio pubblico, condotto da Federica Sciarelli, dedica la serata alle storie di persone scomparse e ai misteri irrisolti della cronaca, con appelli e aggiornamenti in diretta.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:30 – Concerto Sal da Vinci – Stasera che sera! Special Edition
Un evento musicale e teatrale che vede protagonista il cantante napoletano Sal da Vinci. Lo show è un mix di musica, racconti e momenti teatrali.
- Italia 1 – 21:20 – The Woman King (2022)
Film epico e storico con l’attrice premio Oscar Viola Davis. La pellicola è ambientata nel regno africano di Dahomey e narra le gesta di un gruppo di guerriere che difendono la loro terra.
- Rete 4 – 21:30 – Realpolitik
Il talk show politico è condotto da Tommaso Labate. Vengono affrontati temi di politica, economia e sicurezza nazionale, con un dibattito tra ospiti in studio che rappresentano diverse fazioni politiche.
- La7 – 21:15 – Una giornata particolare – Il mistero di Padre Pio
Aldo Cazzullo conduce un approfondimento storico e culturale dedicato alla controversa figura di Padre Pio. Il programma esplora il lato della fede, ma anche le controversie e il contesto storico del frate.
- TV8 – 21:30 – Programmazione intrattenimento del mercoledì
Spazio dedicato a uno show o un factual di intrattenimento tipico della programmazione del mercoledì sera della rete.
- Nove – 21:25 – Programmazione factual del mercoledì
Programma di intrattenimento e approfondimento, spesso legato a inchieste o format di scoperta.
I film di questa sera in tv mercoledì 17 dicembre 2025
- Canale 20 – 21:10 – First Kill
Thriller d’azione con Bruce Willis e Hayden Christensen.
- Iris – 21:15 – Il professore e il pazzo
Dramma storico con Mel Gibson e Sean Penn.
- Cine34 – 21:00 – Il ragazzo di campagna
Commedia cult italiana con Renato Pozzetto.
- Rai Movie – 21:10 – Omicidio in diretta
Thriller con Nicolas Cage.
I film su Sky mercoledì 17 dicembre 2025
Sky Cinema Uno – 21:15 – Bad Boys 4
Mike e Marcus tornano in azione in un nuovo capitolo della saga action, con Will Smith e Martin Lawrence.
Sky Cinema Due – 21:15 – September 5 – La diretta che cambiò la storia
Film storico che ricostruisce un evento televisivo epocale.
Sky Cinema Action – 21:45 – Bad Boys 4
Adrenalina e inseguimenti con Will Smith e Martin Lawrence.
Sky Cinema Family – 21:15 – Elf – Un elfo di nome Buddy
Un uomo cresciuto tra gli elfi scopre la sua vera identità.
Sky Cinema Collection – 21:00 – Ritorno al futuro
Marty McFly viaggia nel tempo grazie alla DeLorean di Doc Brown.
Sky Cinema Suspense – 21:00 – It
Il terrificante clown Pennywise torna a terrorizzare i ragazzi di Derry.
Sky Cinema Romance – 21:00 – Victor Victoria
Una cantante si finge uomo per avere successo nel mondo dello spettacolo.
Sky Cinema Drama – 21:00 – L’ombra del giorno
Un dramma ambientato nell’Italia fascista con Riccardo Scamarcio.
Sky Cinema Comedy – 21:00 – Victor Victoria
Commedia musicale con Julie Andrews.
Sky Cinema Premiere – 21:15 – Anora
Una giovane sex worker di Brooklyn vede la chance di cambiare vita.