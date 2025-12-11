Si intitolano San Benedetto ora et labora e Kollontaj e l’eros alato gli episodi di Un Professore 3. La fiction parte alle 21:25 dell’11 dicembre, su Rai 1.

Un Professore 3 San Benedetto ora et labora, regista e dove è girata

La sceneggiatura di Un Professore 3 è basata sulla serie tv originale Merlí scritta da Héctor Lozano, è firmata da Sandro Petraglia, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni e Fidel Signorile. La regia, invece, è di Andrea Rebuzzi.

Le società che hanno realizzato il titolo sono le Rai Fiction e la Banijay Italia. L’opera, inoltre, è stata realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo.

Le riprese, durate varie settimane e che si sono interrotte in estate, si sono svolte a Roma. Quelli odierni sono il settimo ed ottavo appuntamento della stagione.

Un Professore 3 San Benedetto ora et labora, la trama

Al centro di San Benedetto ora et labora di Un Professore vi è una gita scolastica. Le studentesse e gli studenti della 5°B, infatti, lasciano il Liceo e si recano a Montecassino. Intanto, Simone ha scoperto la verità sul lavoro di Thomas e ora ce l’ha con lui perché gli ha mentito.

Una volta giunti nel luogo della visita, Leone decide di organizzare una spedizione nel bosco con l’obiettivo di vedere le stelle. Per arrivare al punto individuato, però, i ragazzi devono attraversare un bosco. Nel tragitto, Dante, con una scusa, si allontana per restare da solo con Anita.

Kollontaj e l’eros alato, la trama

La serata in compagnia di Un Professore procede con l’episodio Kollontaj e l’eros alato. In esso, sia i professori che gli studenti devono affrontare le conseguenze di quel che è accaduto la notte prima, in gita. Greta si sente a disagio a passare da sola del tempo con Thomas e Simone ha sempre più dubbi in merito al suo futuro. Zeno, invece, ha preso una decisione drastica: non andare più a scuola. Infine, Manuel scopre che rischia di dover ripetere l’anno e comprende che è arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita.

Un Professore 3 San Benedetto ora et labora, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Un Professore 3, fiction che è proposta anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione streaming RaiPlay.