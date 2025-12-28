La programmazione di stasera in tv lunedì 29 dicembre 2025 offre un palinsesto ricco che mescola grandi emozioni, cinema d’autore e intrattenimento leggero, ideale per proseguire le festività. Le reti generaliste si sfidano con proposte molto diverse tra loro. Su Rai 1 continua l’appuntamento con la fiction italiana, mentre Rai 2 lancia una nuova stagione del suo reality cult dedicato ai giovani. Mediaset risponde con storie biografiche ispiratrici e capolavori di Hollywood. Inoltre, i canali tematici arricchiscono l’offerta con documentari, sport in diretta e grandi classici del passato.

Stasera in TV lunedì 29 dicembre 2025, Rai

La serata Rai si apre con la conferma su Rai 1 della serie Se fossi te, che prosegue il suo racconto tra colpi di scena e dinamiche familiari complesse. Tuttavia, la vera novità attende gli spettatori su Rai 2. Infatti, debutta la nona edizione de Il Collegio, che quest’anno trasporta una classe di adolescenti ribelli direttamente nel 1990. I ragazzi dovranno abbandonare smartphone e social network per affrontare la disciplina ferrea di un’epoca senza tecnologia digitale.

D’altra parte, Rai 3 dedica la prima serata alle famiglie con il film Vita da gatto. La pellicola segue l’emozionante viaggio di crescita di un gattino parigino e della sua piccola padrona. Infine, Rai Movie propone risate assicurate con la coppia Bud Spencer e Terence Hill in Botte di Natale, un western comico perfetto per il periodo.

Rai 1 – 21:30 – Se fossi te (Serie TV)

(Serie TV) Rai 2 – 21:30 – Il Collegio 9 – Prima puntata: Benvenuti nel 1990! (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai 3 – 21:20 – Vita da gatto (Film)

(Film) Rai Movie – 21:10 – Botte di Natale (Film)

(Film) Rai YoYo – 21:20 – Tulipop (Cartoni Animati)

(Cartoni Animati) Rai Storia – 20:30 – Passato e Presente – Il Rosso e il Nero. La Francia della Restaurazione (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai Scuola – 21:30 – Racconti di Scienza Ep. 13 – Disasters E (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai Sport – 20:20 – Pallavolo – Coppa Italia Del Monte SuperLega: Trentino–Monza (Sport)

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 sceglie di raccontare una grande storia italiana con Ennio Doris: C’è anche domani. Il film ripercorre la vita del banchiere visionario che ha cambiato il modo di fare finanza in Italia, puntando tutto sull’ottimismo e sulla fiducia nel futuro. Al contrario, Italia 1 offre un classico intramontabile degli anni ’90: Will Hunting – Genio ribelle. Matt Damon interpreta un ragazzo prodigio della matematica che deve superare i suoi demoni interiori grazie all’aiuto di uno psicologo, interpretato da un indimenticabile Robin Williams.

Per quanto riguarda le altre reti, TV8 trasmette in prima visione assoluta I tre moschettieri – D’Artagnan, un adattamento spettacolare e moderno del romanzo di Dumas. Parallelamente, Corrado Augias su La7 conduce La Torre di Babele, analizzando con lucidità i vizi e le virtù della società italiana contemporanea. Inoltre, il Nove propone un’edizione speciale e festiva di Cash or Trash, dove mercanti ed esperti valutano tesori nascosti.

Canale 5 – 21:20 – Ennio Doris: C’è anche domani (Film)

(Film) Italia 1 – 21:23 – Will Hunting – Genio ribelle (Film)

(Film) La7 – 21:15 – La Torre di Babele – L’Italia degli Arroganti. Noi figli di Manzoni (Intrattenimento)

(Intrattenimento) TV8 – 21:35 – I tre moschettieri – D’Artagnan (Film – Prima TV)

(Film – Prima TV) Nove – 21:30 – Cash or Trash – Il Natale dei tesori (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Mediaset 27 – 21:15 – La stangata (Film)

(Film) La5 – 21:08 – 12 Giorni di regali (Film)

(Film) Mediaset Extra – 20:10 – Squadra Antimafia – Palermo oggi (Serie TV)

(Serie TV) Italia 2 – 20:38 – Due uomini e 1/2 (Serie TV)

I film di questa sera in tv lunedì 29 dicembre 2025

Le opzioni cinematografiche sui canali tematici soddisfano ogni preferenza. Ad esempio, Cielo manda sul ring Sylvester Stallone con Rocky Balboa, il capitolo che vede il pugile tornare a combattere nonostante l’età avanzata. Simultaneamente, Mediaset 27 celebra la storia del cinema con La stangata, dove Paul Newman e Robert Redford organizzano la truffa perfetta. Dunque, tra documentari scientifici su Focus e serie crime su Giallo, ogni telespettatore troverà il programma ideale per concludere la giornata.