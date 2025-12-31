Stasera in tv, giovedì 1 gennaio 2026, il palinsesto inaugura il nuovo anno offrendo una programmazione ricca e variegata che spazia dai capolavori dell’animazione al grande cinema d’autore, fino all’intrattenimento puro. La serata su Rai 1 celebra la tradizione con Biancaneve e i sette nani, il primo lungometraggio in rodovetro della storia Disney. La trama, nota a tutti, segue la principessa in fuga dalla vanità omicida della Regina Cattiva; la giovane trova rifugio nella casetta di sette minatori, ma dovrà affrontare l’inganno della mela avvelenata prima che il bacio del vero amore possa risvegliarla.

Parallelamente, Rai 2 propone intrighi tropicali con un nuovo episodio di Delitti in Paradiso, mentre Rai 3 dedica la prima serata al maestro Martin Scorsese trasmettendo Killers of the Flower Moon. Questa pellicola imponente racconta la tragica serie di omicidi che ha colpito la nazione Osage negli anni Venti, dopo la scoperta del petrolio nelle loro terre; Leonardo DiCaprio e Robert De Niro offrono interpretazioni intense in una storia di avidità e tradimento.

Le reti Mediaset rispondono con altrettanta forza. Canale 5 punta sulla commedia italiana con Santocielo, dove il duo Ficarra e Picone mette in scena un equivoco divino che porta un angelo a ingravidare l’uomo sbagliato. Su Italia 1, la magia assume tinte più oscure con Harry Potter e il prigioniero di Azkaban; in questo terzo capitolo, diretto da Alfonso Cuarón, il giovane mago scopre inquietanti verità sul suo passato e affronta la minaccia dei Dissennatori e del fuggitivo Sirius Black. Rete 4, invece, sceglie la tensione giudiziaria del cult Codice d’onore, dove un giovane avvocato militare sfida i vertici dell’esercito per scoprire la verità.

Stasera in TV giovedì 1 gennaio 2026, Rai

Rai 1 – 21:30 – Biancaneve e i sette nani (Film – Prima TV)

(Film – Prima TV) Rai 2 – 21:30 – Delitti in Paradiso (Serie TV)

(Serie TV) Rai 3 – 21:30 – Killers of the Flower Moon (Film)

(Film) Rai 4 – 21:20 – The Black Demon (Film)

(Film) Rai 5 – 21:23 – Concerto di Capodanno La Fenice 2026 (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai Movie – 21:10 – Matrimonio all’italiana (Film)

(Film) Rai Premium – 21:20 – Carosello in love (Film)

(Film) Rai Gulp – 20:30 – Ognuno è perfetto (Serie TV)

(Serie TV) Rai YoYo – 21:20 – Tulipop (Cartoni Animati)

(Cartoni Animati) Rai Storia – 21:10 – A.C.D.C. Hasekura – Un Samurai in Vaticano (Documentari)

(Documentari) Rai Scuola – 21:00 – Pasteur e Koch: un duello nel mondo dei batteri (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai Sport – 21:15 – Sci di Fondo – Coppa del Mondo Dobbiaco Tour de Ski: 20 km inseguimento femminile (Sport)

(Sport) Rai News 24 – 21:00 – News (Informazione)

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Oltre ai colossi Rai e Mediaset, le altre reti offrono alternative di grande qualità. La7 trasmette l’epico L’Impero del Sole di Steven Spielberg, che narra la crescita forzata di un bambino britannico in un campo di prigionia giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. TV8 regala risate intelligenti con il capolavoro di Mel Brooks Frankenstein Junior, in cui Gene Wilder interpreta il nipote del celebre scienziato alle prese con un esilarante mostro. Infine, il canale Nove propone il meglio della comicità teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Rete 4 – 21:35 – Codice d’onore (Film – Prima TV)

(Film – Prima TV) Canale 5 – 21:20 – Santocielo (Film)

(Film) Italia 1 – 21:28 – Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (Film)

(Film) La7 – 21:30 – L’Impero del Sole (Film)

(Film) TV8 – 21:30 – Frankenstein Junior (Film)

(Film) Nove – 21:30 – The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo 2016 (Show)

(Show) Canale 20 – 21:44 – Quello che non ti uccide (Film)

(Film) Iris – 21:17 – Three Kings (Film)

(Film) Mediaset 27 – 21:14 – Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (Film)

(Film) La5 – 21:10 – Love Actually – L’amore davvero (Film)

(Film) Mediaset Extra – 19:43 – Squadra Antimafia – Palermo oggi (Serie TV)

(Serie TV) Italia 2 – 21:05 – Gremlins (Film)

(Film) Top Crime – 21:14 – The Irrational (Serie TV)

I film di questa sera in tv giovedì 1 gennaio 2026

Cielo – 21:20 – Infiltrato speciale

TV2000 – 20:40 – Maria di Nazareth

La7 Cinema – 21:15 – Piume di struzzo

Cine34 – 21:00 – Cosa fai a Capodanno?

Focus – 21:20 – Unearthed – La storia dalle fondamenta (Serie TV)

(Serie TV) Discovery – 21:10 – I segreti delle strutture

Giallo – 21:10 – Ludwig (Serie TV – Prima TV)

(Serie TV – Prima TV) Boing – 21:40 – Doraemon

Boing Plus – 20:30 – Teen Titans Go!

Cartoonito – 20:40 – Zouk

Super! – 21:15 – A casa dei Loud

DMAX – 21:40 – 72 animali pericolosi con Barbascura X

Motor Trend – 20:40 – Affari a quattro ruote

RSI LA1 – 21:10 – Ticket to Paradise

RSI LA2 – 21:05 – Un Altro Bel Garbüi

I programmi Sky giovedì 1 gennaio 2026

Sulla piattaforma Sky, l’intrattenimento culinario domina la serata con una nuova puntata di MasterChef Italia su Sky Uno; i giudici sottoporranno gli aspiranti chef a sfide sempre più complesse, tra Mystery Box a sorpresa e Invention Test creativi. Per gli amanti delle serie TV, Sky Atlantic trasmette le indagini urbane di Chicago P.D., mentre Sky Serie propone il nostalgico Hanno ucciso l’Uomo Ragno, che ripercorre la genesi degli 883 e il mito della provincia italiana anni Novanta.