La programmazione di stasera in tv mercoledì 14 gennaio 2026 offre un palinsesto ricco e variegato per tutti i gusti. In particolare, su Rai 1 va in onda il film Zamora, un racconto nostalgico e divertente sul mondo del calcio e del lavoro nell’Italia degli anni ’60. Contemporaneamente, Rai 2 trasmette il commovente film 2 Hearts – Intreccio di destini, basato su una storia vera di amore e sacrificio. Inoltre, Rai 3 dedica la prima serata allo storico programma d’inchiesta Chi l’ha visto?. Le reti Mediaset rispondono con grandi titoli d’azione, serie tv appassionanti e approfondimenti culturali. Infine, i canali tematici e la piattaforma Sky arricchiscono l’offerta con documentari, sport in diretta e prime visioni cinematografiche.
Stasera in TV mercoledì 14 gennaio 2026, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Zamora (Film). Neri Marcorè debutta alla regia con questa commedia ambientata a Milano, dove un contabile di provincia deve imparare a giocare a calcio per farsi accettare dai colleghi.
- Rai 2 – 21:20 – 2 Hearts – Intreccio di destini (Film). Due storie d’amore parallele si intrecciano in modi inaspettati, dimostrando come la vita possa cambiare in un istante e unire persone sconosciute.
- Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto? (Intrattenimento). Federica Sciarelli conduce nuove indagini su casi di scomparsa e misteri irrisolti, dando voce alle famiglie in cerca di risposte.
- Rai 4 – 21:20 – Cold Skin – La creatura di Atlantide (Film). Un giovane meteorologo accetta un incarico su un’isola remota, dove scopre di dover difendere il faro dall’assalto di creature anfibie misteriose.
- Rai 5 – 21:19 – Sapiens – Un solo pianeta: I padroni del mondo, uomini e virus (Documentari). Mario Tozzi esplora il complesso rapporto tra l’uomo e i virus, analizzando come questi microscopici organismi abbiano influenzato la storia dell’umanità.
- Rai Movie – 21:10 – C’era una volta in America (Film). Il capolavoro di Sergio Leone racconta l’epopea criminale di Noodles e della sua banda attraverso decenni di amicizia, tradimenti e rimpianti a New York.
- Rai Premium – 21:20 – The Voice Kids 4 – Prima Blind Auditions (Intrattenimento). Antonella Clerici guida la ricerca delle più belle voci giovanili d’Italia, con i coach pronti a girarsi per scoprire nuovi talenti.
- Rai Gulp – 19:45 – Il Collegio 7 – Seconda puntata (Reality). Gli studenti del 1958 affrontano le prime difficoltà scolastiche e disciplinari, cercando di adattarsi alle rigide regole del passato.
- Rai YoYo – 20:25 – Vampirina (Cartoni Animati). La simpatica vampira vive nuove avventure quotidiane, insegnando ai più piccoli il valore dell’amicizia e dell’accettazione delle diversità.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4 – 21:33 – Realpolitik (Informazione – Prima TV). Un nuovo programma di approfondimento politico che analizza gli scenari nazionali e internazionali con ospiti ed esperti in studio.
- Canale 5 – 21:21 – A testa alta – Il coraggio di una donna (Serie TV). La fiction racconta la storia vera di una donna che combatte contro la mafia per proteggere la sua terra e la sua famiglia.
- Italia 1 – 21:25 – Homefront (Film). Jason Statham interpreta un ex agente della DEA che si trasferisce in una tranquilla cittadina per proteggere sua figlia, ma si scontra con un boss locale della droga.
- La7 – 21:15 – Una giornata particolare – Il disastro del Vajont (Documentari). Aldo Cazzullo ricostruisce minuto per minuto la tragedia che ha sconvolto l’Italia, attraverso testimonianze e documenti inediti.
- TV8 – 21:30 – Godzilla (Film). Il re dei mostri torna per ristabilire l’equilibrio della natura, affrontando altre creature gigantesche che minacciano l’umanità.
- Nove – 21:30 – Little Big Italy (Intrattenimento). Francesco Panella viaggia alla ricerca dei migliori ristoranti italiani all’estero, sfidando gli espatriati a proporre i loro locali del cuore.
- Canale 20 – 21:10 – Interstellar (Film). Matthew McConaughey guida una missione spaziale disperata attraverso un wormhole per trovare una nuova casa per l’umanità in via di estinzione.
- Iris – 21:18 – Seven (Film). Brad Pitt e Morgan Freeman danno la caccia a un serial killer che uccide seguendo i sette vizi capitali in un thriller cupo e indimenticabile.
- Mediaset 27 – 21:14 – Il Grinch (Film). Jim Carrey interpreta la creatura verde e scontrosa che odia il Natale e progetta di rubarlo ai gioiosi abitanti di Chinonsò.
- La5 – 21:20 – Crazy & Rich (Film – Prima TV). Una professoressa americana scopre che il suo fidanzato appartiene a una delle famiglie più ricche e influenti di Singapore.
I film e programmi dei canali tematici mercoledì 14 gennaio 2026
- Cielo – 21:20 – The Core. Una squadra di scienziati intraprende una missione suicida verso il centro della Terra per riattivare il nucleo e salvare il pianeta.
- TV2000 – 21:05 – Baran. Un dramma poetico ambientato in Iran che racconta l’amore silenzioso tra un ragazzo azero e una profuga afghana travestita da maschio.
- La7 Cinema – 21:15 – L’urlo dell’odio. Anthony Hopkins e Alec Baldwin lottano per la sopravvivenza nelle terre selvagge dell’Alaska mentre vengono inseguiti da un orso feroce.
- Cine34 – 21:00 – Matrimonio al Sud. Massimo Boldi e Biagio Izzo sono i padri di due sposi che devono organizzare un matrimonio caotico tra Nord e Sud.
- Focus – 21:20 – Namibia: la perla d’Africa. Il documentario esplora i paesaggi mozzafiato e la fauna unica di uno dei paesi più affascinanti del continente africano.
- Discovery – 21:15 – Cose di questo mondo: Spagna. Un viaggio alla scoperta delle tradizioni, della cultura e delle curiosità meno note della penisola iberica.
- Giallo – 21:10 – L’ispettore Barnaby. La polizia della contea di Midsomer indaga su omicidi bizzarri che avvengono nei pittoreschi villaggi inglesi.
- Top Crime – 21:15 – Law & Order: I due volti della giustizia. La serie storica mostra le indagini della polizia di New York e i successivi processi legali in tribunale.
- DMAX – 21:40 – Affari d’occasione. I cacciatori di tesori esplorano depositi abbandonati alla ricerca di oggetti preziosi da rivendere all’asta.
- Home & Garden TV – 21:00 – Donne in affari. Due amiche ristrutturano case fatiscenti in tempi record per rivenderle e ottenere un profitto.
I programmi Sky mercoledì 14 gennaio 2026
Sky Intrattenimento e Serie
- Sky Uno – 21:15 – Foodish. Un nuovo format culinario che esplora le tendenze gastronomiche più innovative e bizzarre del momento.
- Sky Atlantic – 21:15 – Pilot (Prima TV). Una nuova serie drammatica debutta con un episodio pilota che promette intrighi e colpi di scena fin dai primi minuti.
- Sky Serie – 21:15 – Chicago Med. I medici e gli infermieri del Gaffney Chicago Medical Center affrontano casi clinici complessi e drammi personali.
- Sky Investigation – 21:15 – Delitti in Paradiso. Il detective inglese trasferito ai Caraibi risolve omicidi misteriosi sull’isola di Saint Marie con il suo stile eccentrico.
- Sky Crime – 21:30 – OnlyFans: s*o, soldi e sangue. Il documentario indaga sul lato oscuro della piattaforma social, tra guadagni facili e crimini violenti.
- Sky Adventure – 21:15 – I serpenti letali dell’India. Gli esperti erpetologi vanno alla ricerca delle specie di serpenti più velenose e pericolose del subcontinente indiano.
- Sky Arte – 21:15 – Oasis: Supersonic. Il documentario ripercorre l’ascesa fulminante e le tensioni interne della band britannica che ha definito il Britpop.
- Sky Classica – 21:15 – Ukiyo-e – Sidi Larbi Cherkaoui. Uno spettacolo di danza contemporanea ispirato alle stampe giapponesi del “mondo fluttuante”.
Sky Cinema
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Acid. Un thriller catastrofico francese in cui una famiglia deve sopravvivere a una pioggia acida letale che devasta l’Europa.
- Sky Cinema Due – 21:15 – C’era una volta a… Hollywood. Quentin Tarantino riscrive la storia della Hollywood del 1969 attraverso le vicende di un attore in declino e della sua controfigura.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Caccia a Ottobre Rosso. Sean Connery interpreta il capitano di un sottomarino sovietico che tenta di disertare negli Stati Uniti con un’arma segreta.
- Sky Cinema Family – 21:00 – Le 5 leggende. Babbo Natale, il Coniglio Pasquale, la Fatina dei Denti e altri eroi si uniscono per proteggere i sogni dei bambini dall’Uomo Nero.
- Sky Cinema Action – 21:00 – Men in Black 3. L’agente J viaggia indietro nel tempo fino al 1969 per salvare il giovane agente K e prevenire un’invasione aliena.
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – L’inferno di cristallo. Il classico film catastrofico ambientato in un grattacielo di San Francisco avvolto dalle fiamme durante l’inaugurazione.
- Sky Cinema Romance – 21:00 – L’amore, in teoria. Una commedia romantica in cui una scienziata cerca di applicare formule matematiche per trovare il partner perfetto.
- Sky Cinema Drama – 21:00 – A.C.A.B.. Il film racconta la vita violenta e controversa di un gruppo di agenti del reparto mobile della polizia italiana.
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive. Le tre mamme ribelli devono affrontare lo stress delle feste natalizie e l’arrivo a sorpresa delle loro stesse madri.
