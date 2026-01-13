La programmazione di stasera in tv mercoledì 14 gennaio 2026 offre un palinsesto ricco e variegato per tutti i gusti. In particolare, su Rai 1 va in onda il film Zamora, un racconto nostalgico e divertente sul mondo del calcio e del lavoro nell’Italia degli anni ’60. Contemporaneamente, Rai 2 trasmette il commovente film 2 Hearts – Intreccio di destini, basato su una storia vera di amore e sacrificio. Inoltre, Rai 3 dedica la prima serata allo storico programma d’inchiesta Chi l’ha visto?. Le reti Mediaset rispondono con grandi titoli d’azione, serie tv appassionanti e approfondimenti culturali. Infine, i canali tematici e la piattaforma Sky arricchiscono l’offerta con documentari, sport in diretta e prime visioni cinematografiche.

Stasera in TV mercoledì 14 gennaio 2026, Rai

Rai 1 – 21:30 – Zamora (Film). Neri Marcorè debutta alla regia con questa commedia ambientata a Milano, dove un contabile di provincia deve imparare a giocare a calcio per farsi accettare dai colleghi.

Rai 2 – 21:20 – 2 Hearts – Intreccio di destini (Film). Due storie d'amore parallele si intrecciano in modi inaspettati, dimostrando come la vita possa cambiare in un istante e unire persone sconosciute.

Rai 3 – 21:20 – Chi l'ha visto? (Intrattenimento). Federica Sciarelli conduce nuove indagini su casi di scomparsa e misteri irrisolti, dando voce alle famiglie in cerca di risposte.

Rai 4 – 21:20 – Cold Skin – La creatura di Atlantide (Film). Un giovane meteorologo accetta un incarico su un'isola remota, dove scopre di dover difendere il faro dall'assalto di creature anfibie misteriose.

Rai 5 – 21:19 – Sapiens – Un solo pianeta: I padroni del mondo, uomini e virus (Documentari). Mario Tozzi esplora il complesso rapporto tra l'uomo e i virus, analizzando come questi microscopici organismi abbiano influenzato la storia dell'umanità.

Rai Movie – 21:10 – C'era una volta in America (Film). Il capolavoro di Sergio Leone racconta l'epopea criminale di Noodles e della sua banda attraverso decenni di amicizia, tradimenti e rimpianti a New York.

Rai Premium – 21:20 – The Voice Kids 4 – Prima Blind Auditions (Intrattenimento). Antonella Clerici guida la ricerca delle più belle voci giovanili d'Italia, con i coach pronti a girarsi per scoprire nuovi talenti.

Rai Gulp – 19:45 – Il Collegio 7 – Seconda puntata (Reality). Gli studenti del 1958 affrontano le prime difficoltà scolastiche e disciplinari, cercando di adattarsi alle rigide regole del passato.

(Reality). Gli studenti del 1958 affrontano le prime difficoltà scolastiche e disciplinari, cercando di adattarsi alle rigide regole del passato. Rai YoYo – 20:25 – Vampirina (Cartoni Animati). La simpatica vampira vive nuove avventure quotidiane, insegnando ai più piccoli il valore dell’amicizia e dell’accettazione delle diversità.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:33 – Realpolitik (Informazione – Prima TV). Un nuovo programma di approfondimento politico che analizza gli scenari nazionali e internazionali con ospiti ed esperti in studio.

Canale 5 – 21:21 – A testa alta – Il coraggio di una donna (Serie TV). La fiction racconta la storia vera di una donna che combatte contro la mafia per proteggere la sua terra e la sua famiglia.

Italia 1 – 21:25 – Homefront (Film). Jason Statham interpreta un ex agente della DEA che si trasferisce in una tranquilla cittadina per proteggere sua figlia, ma si scontra con un boss locale della droga.

La7 – 21:15 – Una giornata particolare – Il disastro del Vajont (Documentari). Aldo Cazzullo ricostruisce minuto per minuto la tragedia che ha sconvolto l'Italia, attraverso testimonianze e documenti inediti.

TV8 – 21:30 – Godzilla (Film). Il re dei mostri torna per ristabilire l'equilibrio della natura, affrontando altre creature gigantesche che minacciano l'umanità.

Nove – 21:30 – Little Big Italy (Intrattenimento). Francesco Panella viaggia alla ricerca dei migliori ristoranti italiani all'estero, sfidando gli espatriati a proporre i loro locali del cuore.

Canale 20 – 21:10 – Interstellar (Film). Matthew McConaughey guida una missione spaziale disperata attraverso un wormhole per trovare una nuova casa per l'umanità in via di estinzione.

Iris – 21:18 – Seven (Film). Brad Pitt e Morgan Freeman danno la caccia a un serial killer che uccide seguendo i sette vizi capitali in un thriller cupo e indimenticabile.

Mediaset 27 – 21:14 – Il Grinch (Film). Jim Carrey interpreta la creatura verde e scontrosa che odia il Natale e progetta di rubarlo ai gioiosi abitanti di Chinonsò.

(Film). Jim Carrey interpreta la creatura verde e scontrosa che odia il Natale e progetta di rubarlo ai gioiosi abitanti di Chinonsò. La5 – 21:20 – Crazy & Rich (Film – Prima TV). Una professoressa americana scopre che il suo fidanzato appartiene a una delle famiglie più ricche e influenti di Singapore.

I film e programmi dei canali tematici mercoledì 14 gennaio 2026

Cielo – 21:20 – The Core . Una squadra di scienziati intraprende una missione suicida verso il centro della Terra per riattivare il nucleo e salvare il pianeta.

TV2000 – 21:05 – Baran . Un dramma poetico ambientato in Iran che racconta l'amore silenzioso tra un ragazzo azero e una profuga afghana travestita da maschio.

La7 Cinema – 21:15 – L'urlo dell'odio . Anthony Hopkins e Alec Baldwin lottano per la sopravvivenza nelle terre selvagge dell'Alaska mentre vengono inseguiti da un orso feroce.

Cine34 – 21:00 – Matrimonio al Sud . Massimo Boldi e Biagio Izzo sono i padri di due sposi che devono organizzare un matrimonio caotico tra Nord e Sud.

Focus – 21:20 – Namibia: la perla d'Africa . Il documentario esplora i paesaggi mozzafiato e la fauna unica di uno dei paesi più affascinanti del continente africano.

Discovery – 21:15 – Cose di questo mondo: Spagna . Un viaggio alla scoperta delle tradizioni, della cultura e delle curiosità meno note della penisola iberica.

Giallo – 21:10 – L'ispettore Barnaby . La polizia della contea di Midsomer indaga su omicidi bizzarri che avvengono nei pittoreschi villaggi inglesi.

Top Crime – 21:15 – Law & Order: I due volti della giustizia . La serie storica mostra le indagini della polizia di New York e i successivi processi legali in tribunale.

DMAX – 21:40 – Affari d'occasione . I cacciatori di tesori esplorano depositi abbandonati alla ricerca di oggetti preziosi da rivendere all'asta.

. I cacciatori di tesori esplorano depositi abbandonati alla ricerca di oggetti preziosi da rivendere all’asta. Home & Garden TV – 21:00 – Donne in affari. Due amiche ristrutturano case fatiscenti in tempi record per rivenderle e ottenere un profitto.

I programmi Sky mercoledì 14 gennaio 2026

Sky Intrattenimento e Serie

Sky Uno – 21:15 – Foodish . Un nuovo format culinario che esplora le tendenze gastronomiche più innovative e bizzarre del momento.

Sky Atlantic – 21:15 – Pilot (Prima TV). Una nuova serie drammatica debutta con un episodio pilota che promette intrighi e colpi di scena fin dai primi minuti.

Sky Serie – 21:15 – Chicago Med . I medici e gli infermieri del Gaffney Chicago Medical Center affrontano casi clinici complessi e drammi personali.

Sky Investigation – 21:15 – Delitti in Paradiso . Il detective inglese trasferito ai Caraibi risolve omicidi misteriosi sull'isola di Saint Marie con il suo stile eccentrico.

Sky Crime – 21:30 – OnlyFans: s*o, soldi e sangue . Il documentario indaga sul lato oscuro della piattaforma social, tra guadagni facili e crimini violenti.

Sky Adventure – 21:15 – I serpenti letali dell'India . Gli esperti erpetologi vanno alla ricerca delle specie di serpenti più velenose e pericolose del subcontinente indiano.

Sky Arte – 21:15 – Oasis: Supersonic . Il documentario ripercorre l'ascesa fulminante e le tensioni interne della band britannica che ha definito il Britpop.

. Il documentario ripercorre l’ascesa fulminante e le tensioni interne della band britannica che ha definito il Britpop. Sky Classica – 21:15 – Ukiyo-e – Sidi Larbi Cherkaoui. Uno spettacolo di danza contemporanea ispirato alle stampe giapponesi del “mondo fluttuante”.

Sky Cinema