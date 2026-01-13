Nelle scorse ore, durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne, la tronista Cristiana ha fatto la sua scelta. In particolare, la protagonista, al centro delle dinamiche del dating show da qualche settimana, ha deciso se uscire dal format insieme ad Ernesto o Federico. Attenzione, spoiler: se non volete avere informazioni, non proseguite nella lettura.

Uomini e Donne scelta Cristiana, con chi ha deciso di uscire la tronista

A comunicare la notizia è stata la redazione di Uomini e Donne, che ha diffuso, in anteprima, le immagini di ciò che è avvenuto durante le registrazioni nelle proprie pagine social. La tronista, originaria di Palermo, ha dovuto decidere se abbandonare la trasmissione insieme a Ernesto Passaro o Federico Cotugno, ovvero i corteggiatori che ha avuto modo, di conoscere, di recente.

Alla fine, la scelta di Cristiana è ricaduta su Ernesto. La tronista siciliana, nonostante si sia legata molto anche a Federico, alla fine ha deciso, seppur con non poche difficoltà, di dare una chance al vigile del fuoco.

Uomini e Donne scelta Cristiana, le ultime esterne

La scelta finale di Cristiana è risultata essere decisamente complessa, soprattutto dopo le ultime due esterne compiute con i pretendenti. Con Federico, infatti, la tronista si è recata a Roma, dove ha svolto una passeggiata molto romantica in sella ad una moto. Ernesto, che più volte, durante il percorso, aveva espresso dei timori legati ai reali sentimenti di Cristiana, ha invece portato la ragazza sul lungomare di Napoli, dove ha fatto conoscere una parte della sua famiglia. Ernesto, inoltre, aveva anche confessato le forti sensazioni che ha sviluppato per la donna, arrivando a definirsi “innamorato”.

Lei speaker radiofonica, lui vigile del fuoco

Con la scelta, dunque, giunge al termine il percorso a Uomini e Donne di Cristiana, che ha debuttato nello studio lo scorso autunno. Ha 22 anni, è del capoluogo siciliano e lavora come speaker radiofonica presso un’emittente locale. Nella clip di presentazione, rilasciata lo scorso settembre, aveva dichiarato: “Sono davvero curiosa di riprovare quelle sensazioni che solo l’amore può dare. L’amore per me è vita e io ho una voglia di vivere che non mi può spegnere nessuno“.

Ernesto Passaro, invece, è originario di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Qui lavora come vigile del fuoco. Non sono disponibili, al momento, ulteriori informazioni in merito al corteggiatore, che nel corso dell’avventura ha mostrato un forte temperamento e grande sensibilità.