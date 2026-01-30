Sabato 31 gennaio 2026 la prima serata in TV accende un palinsesto pieno di scelte tra show, cinema e serie. Da un lato trovi l’energia dell’intrattenimento con The Voice Kids 4 su Rai 1, dall’altro puoi scegliere action, thriller, commedie e titoli family come Una notte al museo, Decisione critica, Il caso Thomas Crawford, Venom e Inside Man. Inoltre, le reti tematiche propongono factual, cooking e format di viaggio: così passi con facilità dal talento sul palco alla tensione investigativa, fino al divertimento leggero. Di conseguenza, puoi costruire la tua serata in base all’umore: risate e meraviglia, adrenalina pura oppure drammi e misteri con personaggi pieni di sfumature.

Stasera in TV sabato 31 gennaio 2026 — Rai

Su Rai 1 continua la gara di The Voice Kids 4 con la quarta Blind Audition: i piccoli concorrenti puntano tutto sulla voce, mentre i giudici reagiscono d’istinto e provano a conquistare i talenti con scelte rapide, promesse artistiche e tanta empatia. Intanto Rai 2 spinge sul ritmo con F.B.I., dove la squadra affronta casi complessi senza perdere il lato umano: ogni indagine mette alla prova le relazioni interne, le priorità e la capacità di restare lucidi sotto pressione.

Poi Rai 3 invita al viaggio con La Città Ideale – Tokyo, che racconta spazi, idee e persone dietro l’architettura e la quotidianità. Se preferisci un film, Rai Movie propone Tramite Amicizia, una commedia che gioca su legami improvvisi, scelte affrettate e amicizie che cambiano rotta; al contrario Rai 4 con La belva alza la tensione e mette i personaggi davanti a decisioni scomode. Infine Rai Premium richiama l’atmosfera familiare di Don Matteo, dove intuizione, comunità e piccoli segreti guidano la storia episodio dopo episodio.

Rai 1 – 21:30 – The Voice Kids 4 – Quarta Blind Auditions (Intrattenimento — Prima TV)

(Intrattenimento — Prima TV) Rai 2 – 21:20 – F.B.I. (Serie TV)

(Serie TV) Rai 3 – 21:25 – La Città Ideale – Tokyo (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai 4 – 21:20 – La belva (Film)

(Film) Rai 5 – 21:22 – Di Mamma Ce N’è Una Sola (Teatro)

(Teatro) Rai Movie – 21:10 – Tramite Amicizia (Film)

(Film) Rai Premium – 21:20 – Don Matteo (Serie TV)

Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 punta sulle emozioni con C’è posta per te: storie di famiglie, amori e riconciliazioni si intrecciano e spingono i protagonisti a dire finalmente ciò che tengono dentro. Inoltre Italia 1 propone Una notte al museo, perfetto per chi cerca avventura e comicità: un custode alle prime armi affronta un museo che si anima e incontra figure storiche dal carattere forte, tra alleanze improvvisate e imprevisti continui. Su Canale 20 arriva Decisione critica, un action ad alta quota dove un ex agente reagisce d’istinto e protegge i passeggeri con strategia e coraggio; al contrario Iris con Il caso Thomas Crawford porta un duello mentale tra un accusato brillante e un investigatore determinato, che scava nelle contraddizioni fino a ribaltare la partita. Infine TV8 con Alessandro Borghese – 4 Ristoranti mette al centro ristoratori competitivi, personalità forti e scelte di gusto che accendono la sfida.

Rete 4 – 21:33 – Io sto con gli ippopotami (Film)

(Film) Canale 5 – 21:20 – C’è posta per te (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Italia 1 – 21:22 – Una notte al museo (Film)

(Film) La7 – 20:35 – In altre parole (Intrattenimento)

(Intrattenimento) TV8 – 21:35 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Intrattenimento — Prima TV)

(Intrattenimento — Prima TV) Nove – 21:30 – Accordi & Disaccordi (Mondo e Tendenze)

(Mondo e Tendenze) Canale 20 – 21:06 – Decisione critica (Film)

(Film) Iris – 21:14 – Il caso Thomas Crawford (Film)

(Film) Mediaset 27 – 21:15 – Scuola di polizia 4: Cittadini in… guardia (Film)

(Film) TV2000 – 21:05 – Dear Frankie (Film)

Stasera in tv sabato 31 gennaio 2026 – canali tematici e digitali

Se cerchi alternative rapide, i canali tematici offrono una serata più “snella”. Cielo propone Gomorra – La serie, dove ambizione, lealtà e paura guidano personaggi che cambiano pelle per restare a galla. Invece Real Time con Cortesie per gli ospiti gioca su stile, galateo e giudizi taglienti: i protagonisti difendono la propria idea di accoglienza e provano a convincere gli esperti. Infine Food Network con Cucina al mercato con Ruben porta sapori e scelte di ingredienti in primo piano, mentre QVC e Cine34 completano la proposta con contenuti di servizio e programmazione filmica.

Cielo – 21:15 – Gomorra – La serie (Serie TV)

(Serie TV) Cine34 – 21:00 – (programmazione filmica) (Film)

(Film) Real Time – 20:50 – Cortesie per gli ospiti (Mondo e Tendenze)

(Mondo e Tendenze) QVC – 21:00 – Homedics, la tecnologia della bellezza (Mondo e Tendenze)

(Mondo e Tendenze) Food Network – 20:40 – Cucina al mercato con Ruben (Mondo e Tendenze)

Sky — Intrattenimento, Serie e Cinema

Intrattenimento e Serie

Su Sky Uno MasterChef Italia alza la posta: concorrenti ambiziosi, rivalità e amicizie nascono tra prove tecniche e scelte rischiose. Inoltre Sky Atlantic con Breaking Bad spinge sul conflitto morale: un protagonista in crisi compie passi sempre più estremi e trascina con sé alleati e avversari, episodio dopo episodio. Poi The Spanish Princess su Sky Serie racconta potere e strategie di corte, con personaggi che mescolano sentimento e calco