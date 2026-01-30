Sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, su Canale 5, torna Verissimo. Il rotocalco della rete ammiraglia del Biscione è guidato, in entrambe le giornate, da Silvia Toffanin.

Verissimo 31 gennaio 1° febbraio, i protagonisti del sabato

A Verissimo di sabato 31 gennaio, al via alle 16:30, è proposto un lungo faccia a faccia con Gigliola Cinquetti. L’artista si racconta a tutto tondo, fra carriera musicale e vita privata.

Ampio spazio, poi, è affidato alla fiction Una nuova vita, che ha esordito lo scorso mercoledì nel prime time di Canale 5. Direttamente dal cast della serie c’è, in primis, Daniele Pecci, protagonista maschile, al fianco di Anna Valle, del titolo. Inoltre, è accolto il collega Alessandro Tersigni, che nella fiction presta il volto al personaggio di Umberto.

La storia di Paolo, suicida a 14 anni

Silvia Toffanin, durante Verissimo del 31 gennaio, dedica una lunga pagina a Valeria Graci. La comica è reduce dal successo che ha ottenuto a Zelig 30, dove ha riproposto il celebre sketch di Miss Italia al fianco di Katia Follesa.

A seguire, la padrona di casa accoglie Thais Souza Wiggers, modella brasiliana nota nel nostro paese per aver fatto la velina a Striscia la Notizia e che, lo scorso anno, ha compiuto 40 anni.

Infine, raggiungono lo studio Simonetta e Giuseppe Mendico, genitori di Paolo, che si è tolto la vita a soli 14 anni, lo scorso settembre. Marito e moglie, da mesi, continuano la loro battaglia per chiedere giustizia per il figlio.

Verissimo 31 gennaio 1° febbraio, chi c’è la domenica

A Verissimo di domenica 1° febbraio, in partenza alle 15:30, Silvia Toffanin accoglie Carlo Conti. Il conduttore, prossimo direttore artistico del Festival di Sanremo, rilascia la sua prima intervista al rotocalco del Biscione.

Direttamente dall’ultima edizione di Ballando con le stelle, invece, c’è l’ex tennista Fabio Fognini. Oltre a lui, è accolta Carolyn Smith, coreografa e da tempo a capo della giuria del talent di danza di Rai 1. Un lungo faccia a faccia è in programma con Samira Lui, in onda tutte le sere, su Canale 5, affiancando Gerry Scotti alla conduzione de La Ruota della Fortuna.

Per la musica ci sono Kekko Silvestre dei Modà e Bianca Atzei, che hanno rilasciato insieme il brano Ti amo ma non posso dirlo. Altra protagonista dello show è la modella Eva Riccobono.

Infine, a Verissimo del 1° febbraio c’è l’eroe di Crans-Montana Paolo Campolo, che nel rogo di Capodanno, scoppiato nel locale Le Constellation, ha salvato con coraggio molti ragazzi intrappolati.