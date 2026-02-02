Una serata ad alta intensità tra cronaca, musica e cinema cult. Stasera in tv martedì 3 febbraio 2026 il prime time propone un’offerta ricchissima, capace di intercettare gusti molto diversi. Su Rai 1 va in onda L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, la fiction investigativa che ricostruisce uno dei momenti più importanti della storia recente italiana. Un racconto teso, asciutto e profondamente legato all’attualità, che domina la serata.
Ma non è l’unica proposta forte. Il resto del palinsesto spazia dal grande cinema internazionale alla musica, passando per film d’autore, thriller e programmi di approfondimento. Una serata pensata per chi vuole emozionarsi, riflettere o semplicemente lasciarsi coinvolgere da storie iconiche.
Stasera in TV martedì 3 febbraio 2026 — Rai
- Rai 1 – 21:30 – L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro (Serie TV)
- Rai 2 – 21:20 – Boss in Incognito (Intrattenimento)
- Rai 3 – 21:20 – FarWest (Intrattenimento)
- Rai 4 – 21:20 – Ultima notte a Soho (Film)
- Rai 5 – 21:25 – Gli ultimi fuorilegge (Film)
- Rai Movie – 21:10 – Mission (Film)
- Rai Premium – 21:20 – Natale a Nantucket (Film)
Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4 – 21:33 – È sempre Cartabianca (Informazione — Prima TV)
- Canale 5 – 21:21 – Io sono Farah (Serie TV)
- Italia 1 – 21:15 – Le Iene presentano: Il verdetto (Film)
- La7 – 21:15 – DiMartedì (Informazione)
- TV8 – 21:30 – Bohemian Rhapsody (Film — Prima TV)
- Nove – 21:30 – Cash or Trash – La notte dei tesori (Intrattenimento)
- Canale 20 – 21:09 – The Bourne Legacy (Film)
- Iris – 21:12 – In a Valley of Violence – Nella valle della violenza (Film)
- Mediaset 27 – 21:10 – The Nice Guys (Film)
- TV2000 – 21:10 – Che botte se incontri gli orsi (Film)
- La7 Cinema – 21:15 – Soldi sporchi (Film)
- La5 – 21:18 – Amore e altri rimedi (Film — Prima TV)
Stasera in TV martedì 3 febbraio 2026 — canali tematici e digitali
- Cielo – 21:20 – Paura in volo (Film)
- Real Time – 21:35 – Primo appuntamento (Intrattenimento)
- QVC – 20:00 – Buonasera bellezza (Mondo e Tendenze)
- Food Network – 20:45 – In cucina con Luca Pappagallo (Mondo e Tendenze)
- Cine34 – 21:00 – L’immortale (Film)
Sky — Intrattenimento, Serie e Cinema
Intrattenimento e Serie
- Sky Uno – 21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Intrattenimento)
- Sky Atlantic – 21:15 – Gomorra: Le origini (Serie TV)
- Sky Serie – 21:15 – Call My Agent – Italia (Serie TV — Prima TV)
- Sky Investigation – 21:15 – Accused: Sotto processo (Serie TV)
- Sky Crime – 20:55 – Delitti: Famiglie criminali (Documentari)
- Sky Arte – 20:40 – Programmazione da definire (Altro)
- Sky Adventure – 21:15 – Supercar: Macchine da sogno (Mondo e Tendenze)
- Sky Classica – 21:15 – Henze – Il giovane Lord (Ragazzi e Musica)
- Comedy Central – 20:55 – Maurizio Battista: A Rio a Rio (Intrattenimento)
Cinema
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Blood Father (Film)
- Sky Cinema Due – 21:15 – Il signore delle formiche (Film)
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Scott Pilgrim vs The World (Film)
- Sky Cinema Family – 21:00 – Bla Bla Baby (Film)
- Sky Cinema Action – 21:00 – 300 – L’alba di un impero (Film)
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – Red Lights (Film)
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Indovina chi viene a Natale (Film)
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Poli opposti (Film)
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Cosa sarà (Film)