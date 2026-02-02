Lunedì 2 febbraio prende il via la nuova edizione di XXI Secolo. Lo show occupa, come in passato, la seconda serata di Rai 1. L’appuntamento è guidato da Francesco Giorgino, giornalista e storico mezzobusto del TG1.

XXI Secolo, nella prima parte di puntata intervista al Ministro dello Sport

XXI Secolo, al via alle 23:40, ha un obiettivo: mantenere fede alla vocazione crossmediale, concentrandosi soprattutto sull’analisi dei dati e di quel che avviene in giro per il mondo, oltre che sui social.

Nella prima puntata dell’edizione, in onda il 2 febbraio, è dato ampio spazio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Per parlarne, nella prima parte del format, è intervistato il Ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi. Molti i temi affrontati con il membro dell’esecutivo, a partire dalle difficoltà che ci si trova ad affrontare nell’organizzazione dell’evento, che porterà in Italia migliaia di persone da tutto il mondo, appassionati, sportivi ma anche attori economici e stakeholder di grande rilievo. Ma con Adobi si parla anche delle potenzialità delle Olimpiadi, che possono rappresentare una vetrina fondamentale per il patrimonio culturale, sportivo, turistico ed economico.

Le dichiarazioni di numerosi sportivi del nostro paese

Nel corso del debutto di XXI Secolo del 2 febbraio si continua a parlare delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, grazie alle dichiarazioni dei protagonisti dello sport invernale del passato e del presente.

In primis c’è Piero Gros, ex sciatore e campione del mondo in varie categorie. Un faccia a faccia è previsto con Cristian Zorzi, medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Torino del 2006 e vincitore, in carriera, di altre due medaglie olimpiche e di tre mondiali. Il conduttore, poi, dialoga con l’ex fondista Manuela Di Centa, campionessa olimpica nei Giochi del 1994. Infine, è dato il benvenuto a Federico Pellegrino, fra pochi giorni portabandiera della compagine degli Azzurri e su cui vertono grosse speranze di medaglia, soprattutto nello sci di fondo.

XXI Secolo, intervista a Cristiano Malgioglio

Nel corso di XXI Secolo di lunedì 2 febbraio, debutto della terza edizione, l’ultima parte è incentrata al mondo dello spettacolo. A tal proposito, il protagonista è Cristiano Malgioglio, paroliere e cantautore che lo scorso novembre ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Chi lo sa. Inoltre, Malgioglio è da anni uno dei volti televisivi più apprezzati ed amati da tutte le generazioni, anche grazie ai lavori di giudice sia a Tale e Quale Show che nella fase del Serale di Amici di Maria De Filippi.