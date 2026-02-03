Cronaca, grandi film e programmi amatissimi dal pubblico. Stasera in tv mercoledì 4 febbraio 2026 il prime time offre una programmazione ampia e trasversale, capace di intercettare spettatori di ogni età. Su Rai 1 prosegue L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, la serie evento che continua a ricostruire uno dei capitoli più discussi e delicati della cronaca italiana recente, tra indagini, silenzi e tensione investigativa.
Accanto alla fiction Rai, il resto del palinsesto propone un mix molto forte: cinema premiato come A Beautiful Mind, grandi war movie come We Were Soldiers, action ad alto ritmo come Safe, ma anche commedie italiane di grande successo come Benvenuti al Sud. Non mancano factual, documentari e programmi di intrattenimento che confermano il mercoledì come una delle serate televisive più complete della settimana.
Stasera in TV mercoledì 4 febbraio 2026 — Rai
- Rai 1 – 21:30 – L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro (Serie TV)
- Rai 2 – 21:20 – What’s Love? (Film)
- Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto? (Intrattenimento)
- Rai 4 – 21:20 – Survive (Film)
- Rai 5 – 21:22 – La natura dei fiumi – Sapiens, un solo pianeta (Documentari)
- Rai Movie – 21:10 – We Were Soldiers (Film)
- Rai Premium – 21:20 – The Voice Kids 4 – Quarta e ultima Blind Auditions (Intrattenimento)
Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4 – 21:34 – Realpolitik (Informazione — Prima TV)
- Canale 5 – 21:21 – Una nuova vita (Serie TV)
- Italia 1 – 20:49 – Inter – Torino (Sport)
- La7 – 21:15 – Una giornata particolare – Caterina de’ Medici complotto a Parigi (Documentari)
- TV8 – 21:30 – Mia moglie per finta (Film)
- Nove – 21:30 – Little Big Italy (Intrattenimento)
- Canale 20 – 21:10 – Safe (Film)
- Iris – 21:14 – A Beautiful Mind (Film)
- Mediaset 27 – 21:10 – Tower Heist: Colpo ad alto livello (Film)
- TV2000 – 21:05 – Bambini nel tempo (Film)
- La7 Cinema – 21:15 – Come l’acqua per gli elefanti (Film)
- La5 – 21:15 – L’assistente della star (Film — Prima TV)
Stasera in TV mercoledì 4 febbraio 2026 — Canali tematici e digitali
- Cielo – 21:20 – Jane Got a Gun (Film)
- Real Time – 21:30 – Matrimonio a prima vista Italia (Mondo e Tendenze)
- QVC – 20:00 – Adesso è Moda (Mondo e Tendenze)
- Food Network – 20:50 – In cucina con Imma e Matteo (Mondo e Tendenze)
- Cine34 – 21:00 – Buona giornata (Film)
- Focus – 21:20 – Natura in movimento (Documentari)
- Discovery – 21:15 – Cose di questo mondo: Spagna (Mondo e Tendenze — Prima TV)
- Giallo – 21:10 – Alexandra (Serie TV)
- Top Crime – 21:17 – Law & Order: I due volti della giustizia (Serie TV)
Sky — Intrattenimento, Serie e Cinema
Intrattenimento e Serie
- Sky Uno – 21:15 – Foodish (Intrattenimento)
- Sky Atlantic – 21:15 – Breaking Bad (Serie TV)
- Sky Serie – 21:15 – Fire Country (Serie TV)
- Sky Investigation – 21:15 – Delitti in Paradiso (Serie TV)
- Sky Crime – 21:05 – Il crimine tra noi – Scomparse senza traccia (Documentari)
- Sky Arte – 21:15 – Janet Jackson (Mondo e Tendenze)
- Sky Adventure – 21:15 – Steve Backshall – Avventure intorno… (Mondo e Tendenze)
- Sky Classica – 21:15 – Don Chisciotte – Ratmansky (Ragazzi e Musica)
- Comedy Central – 20:00 – Maurizio Battista – Papà perché lo hai fatto? (Intrattenimento)
Cinema
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Benvenuti al Sud (Film)
- Sky Cinema Due – 21:15 – La stanza accanto (Film)
- Sky Cinema Collection – 21:15 – La leggenda degli uomini straordinari (Film)
- Sky Cinema Family – 21:00 – Sing 2 – Sempre più forte (Film)
- Sky Cinema Action – 21:00 – Stolen (Film)
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – Final Destination: Bloodlines (Film)
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Free Guy – Eroe per gioco (Film)
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Book of Love (Film)
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Che fine ha fatto Bernadette? (Film)