Martedì 3 febbraio è confermato l’oramai tradizionale spazio dedicato a Primo Appuntamento. Il dating show di Real Time è visibile, come al solito, in prima serata, alle ore 21:15 circa.

Primo Appuntamento 3 febbraio, Andrea e Gabriella

Al timone di Primo Appuntamento torna Flavio Montrucchio, affiancato, nel locale, dal barman Mauro, da tempo presenza fissa nel format, che ha il compito di realizzare gli aperitivi ai protagonisti. Essi, single alla ricerca dell’anima gemella, effettuano degli appuntamenti al buio. Al termine delle cene, devono decidere se continuare a frequentarsi o se, invece, interrompere la conoscenza.

Durante Primo Appuntamento del 3 febbraio arriva Andrea. Ha 42 anni, è di Torino e fa il cantante neomelodico, oltre che l’imprenditore nel settore della ristorazione. Si definisce “solare” ed ama essere il “protagonista della vita mondana”. Spesso si esibisce nelle feste private ed ha le idee chiare: “In amore non sono facile, sono egocentrico. Spero di conoscere una persona gelosa e simpatica, esteticamente simile a Maria Grazia Cucinotta“.

Incontra Gabriella, 41enne che vive a Legnano da 8 anni, anche se è cresciuta vicino a Salerno. Spera di conoscere un uomo “alto, muscoloso, simpatico, brillante e passionale“. Inoltre, ama le persone in possesso di un carattere forte.

Gabrielle ed Orazio

Nel corso di Primo Appuntamento del 3 febbraio c’è Gabriella, 70enne di Milano in pensione dopo aver lavorato a lungo nel turismo. Ha girato in tutto il mondo ed è single da molto tempo. Nonostante ciò, ha avuto delle relazioni importanti: “Io sono una che lascia non appena vede che c’è qualcosa che non va. Sono indipendente, amo stare anche da sola ma mi piacerebbe provare a stare con un uomo capace di rapportarsi con me in un determinato modo“. Cena con il 68enne Orazio, nato a Palermo ma residente a Milano da 40 anni. Ha insegnato arte alle scuole medie e da un anno è single. Pensa di essere “cordiale, disponibile e creativo“, alla ricerca di una signora “con un certo gusto per le cose“. In amore, confessa di essere romantico.

Nel ristorante di Primo Appuntamento fa il suo ingresso Francesca. Ha 25 anni, è di Napoli e studia Conservazione dei Beni Culturali. Single da tre anni, non è ancora riuscita a trovare una persona disposta a ricevere la sua dolcezza. Amante della cucina, si è stufata di affrontare frequentazioni senza un progetto ed è alla ricerca di serietà. Emanuele, 27enne di Cosenza, potrebbe essere la sua anima gemella. Per lavoro alleva pastori tedeschi, ma fa anche il fotomodello. Gli piace divertirsi e girare, motivo per il quale è single da qualche tempo prima del Covid.

Primo Appuntamento 3 febbraio, Cassandra incontra Stefano

Ultima coppia di Primo Appuntamento del 3 febbraio è composta da Cassandra e Stefano. Lei ha 40 anni, arriva dalla Sardegna e fa l’imprenditrice. Da due anni è single, pur ammettendo: “Ormai non conto più il tempo!”. Si definisce “romantica” ed in passato ha già avuto altri appuntamenti al buio. Confessa: “Ho un caratteraccio, sono molto gelosa e talvolta possessiva. Cerco un partner più giovane di me“.

Lui ha 28 anni, vive nella provincia di Varese e lavora nel mondo online, soprattutto con i mercati finanziari. Si definisce un “nerd” ed ama i tatuaggi, che coprono circa il 70% del suo corpo. Non ha mai effettuato prima degli appuntamenti al buio e da quattro anni è single. Il suo obiettivo? Trovare una “svitata come me“.