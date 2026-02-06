La serata tv di sabato 7 febbraio 2026 si preannuncia ricca di grandi eventi, con l’attenzione dell’Italia intera rivolta allo sport e al grande intrattenimento. Mentre le reti ammiraglie si sfidano a colpi di varietà e show musicali, il debutto dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina catalizza la programmazione sportiva. Gli spettatori possono scegliere tra competizioni agonistiche di alto livello, storie strappalacrime e il grande cinema d’azione.

Stasera in TV sabato 7 febbraio 2026, Rai

La programmazione della TV di Stato offre un mix bilanciato tra competizione canora e spirito olimpico. Su Rai 1, Antonella Clerici guida il pubblico attraverso la semifinale di The Voice Kids 4. In questa fase cruciale, i piccoli talenti dimostrano una maturità vocale sorprendente, mettendo i coach Arisa, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio di fronte a decisioni dolorose. Ogni esibizione rappresenta un tassello fondamentale per conquistare il pass verso l’ambita finale della prossima settimana.

Contemporaneamente, Rai 2 dedica l’intera serata allo Speciale Milano Cortina 2026. Il programma approfondisce le emozioni della Cerimonia d’Apertura, analizzando le prime sfide sulla neve e sul ghiaccio che vedono protagonisti i nostri atleti azzurri. Per chi preferisce la cultura, Rai 3 propone l’ultimo appuntamento con La Città Ideale – Napoli. Massimiliano Ossini conduce i telespettatori tra i vicoli della città partenopea, esplorando l’arte trasgressiva di Jago nel Rione Sanità. La narrazione si arricchisce grazie alla presenza di Lello Arena e Maria Grazia Cucinotta, i quali onorano la memoria di Massimo Troisi attraverso aneddoti personali e professionali inediti.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 : Ore 21:20 – C’è posta per te . Maria De Filippi gestisce con maestria le sue celebri storie di ricongiungimenti familiari. Il programma ospita personaggi famosi pronti a fare sorprese indimenticabili a persone comuni, alternando momenti di commozione a sorrisi leggeri.

: Ore 21:20 – . Maria De Filippi gestisce con maestria le sue celebri storie di ricongiungimenti familiari. Il programma ospita personaggi famosi pronti a fare sorprese indimenticabili a persone comuni, alternando momenti di commozione a sorrisi leggeri. Italia 1 : Ore 21:20 – Una notte al museo 2 – La fuga . Ben Stiller interpreta il custode Larry Daley. In questa avventura, Larry deve salvare i suoi amici storici, trasferiti per errore negli archivi dello Smithsonian National Museum, dove affrontano il risveglio di entità storiche malvagie.

: Ore 21:20 – . Ben Stiller interpreta il custode Larry Daley. In questa avventura, Larry deve salvare i suoi amici storici, trasferiti per errore negli archivi dello Smithsonian National Museum, dove affrontano il risveglio di entità storiche malvagie. Rete 4 : Ore 21:30 – Miami Supercops .

: Ore 21:30 – . La7 : Ore 21:15 – In Altre Parole .

: Ore 21:15 – . TV8 : Ore 21:30 – 4 Ristoranti .

: Ore 21:30 – . Nove: Ore 21:25 – Accordi & Disaccordi.

I film di questa sera in tv sabato 7 febbraio 2026

La scelta cinematografica per questa serata spazia tra diversi generi, garantendo adrenalina e divertimento per ogni tipo di pubblico. Su Italia 1, Larry Daley affronta pericoli incredibili per proteggere i suoi amici in miniatura, mentre su Rete 4 la coppia Spencer-Hill garantisce la solita dose di ironia e scazzottate leggendarie.

Inoltre, gli appassionati di thriller possono sintonizzarsi su Iris per Serenity – L’isola dell’inganno. Matthew McConaughey interpreta un pescatore ossessionato dalla cattura di un enorme tonno, finché la sua ex moglie non gli propone un piano oscuro per eliminare un marito violento. Per chi cerca leggerezza, Cine34 trasmette Occhio malocchio prezzemolo e finocchio, dove Lino Banfi e Johnny Dorelli mettono in scena le debolezze e le superstizioni tipiche della commedia all’italiana degli anni ’80.

Inga Lindstrom – Cuore rubato (La 5, 21:10): Un dramma romantico che sfrutta i paesaggi incantevoli della Svezia per raccontare una storia di rinascita e amore inaspettato.

(La 5, 21:10): Un dramma romantico che sfrutta i paesaggi incantevoli della Svezia per raccontare una storia di rinascita e amore inaspettato. Ferite mortali (Canale 20, 21:09): Steven Seagal interpreta un poliziotto dai metodi sbrigativi. Il protagonista scoperchia una rete di corruzione all’interno del proprio distretto, risolvendo la situazione con la forza.

I film su Sky sabato 7 febbraio 2026

L’offerta satellitare di Sky per questo sabato si rivela particolarmente profonda e variegata. Su Sky Cinema Uno troviamo Il professore e il pinguino alle 21:15. Il film narra l’amicizia straordinaria tra un ricercatore in difficoltà e un piccolo animale salvato da un disastro ambientale. Proseguendo con l’azione, Sky Cinema Action propone The Hateful Eight di Quentin Tarantino. Otto sconosciuti condividono un rifugio durante una tempesta di neve, ma presto l’atmosfera si satura di sospetto e violenza gratuita.

Per gli amanti della tensione, Sylvester Stallone interpreta un poliziotto determinato in I falchi della notte su Sky Cinema Suspense. La sua missione consiste nel fermare un pericoloso terrorista pronto a colpire il cuore di New York. La serata continua con proposte per tutta la famiglia:

Il mistero della casa del tempo (Sky Cinema Family, 21:00): Jack Black interpreta uno stregone bizzarro che guida il giovane nipote alla scoperta di segreti magici nascosti tra le mura di una villa antica.

(Sky Cinema Family, 21:00): Jack Black interpreta uno stregone bizzarro che guida il giovane nipote alla scoperta di segreti magici nascosti tra le mura di una villa antica. Il mondo perduto: Jurassic Park (Sky Cinema Sci-Fi, 21:00): Jeff Goldblum torna nel ruolo di Ian Malcolm per una spedizione su un’isola popolata da dinosauri selvaggi e fuori controllo.

(Sky Cinema Sci-Fi, 21:00): Jeff Goldblum torna nel ruolo di Ian Malcolm per una spedizione su un’isola popolata da dinosauri selvaggi e fuori controllo. Una pallottola spuntata (Sky Cinema Comedy, 21:00): Leslie Nielsen regala risate continue nei panni del detective Frank Drebin, impegnato a sventare un attentato alla Regina.

(Sky Cinema Comedy, 21:00): Leslie Nielsen regala risate continue nei panni del detective Frank Drebin, impegnato a sventare un attentato alla Regina. Orlando (Sky Cinema Due, 21:00): Michele Placido interpreta un anziano contadino pugliese che intraprende un viaggio verso Bruxelles, cercando di instaurare un legame con la nipote rimasta sola.

Sia che cerchiate lo sport olimpico o un film d’autore, la programmazione di stasera soddisfa ogni palato televisivo.