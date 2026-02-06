Sabato 7 febbraio, su Rai 1, è in onda una nuova puntata di Linea Bianca Olympia. Al centro del programma ci sono i luoghi che, da qualche ora, sono al centro delle varie gare delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. La trasmissione parte alle 11:25 circa ed ha una durata di mezz’ora.

Linea Bianca Olympia 7 febbraio, Ponte di Legno e Passo del Tonale

Al timone di Linea Bianca Olympia di oggi, sabato 7 febbraio, torna la coppia composta da Massimiliano Ossini e Lino Zani. La puntata, visibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play, raggiunge la Lombardia.

Sono due, in particolare, le località sulle quali è concentrata la narrazione odierna. La prima è Ponte di Legno, comune italiano che conta poco più di 1700 abitanti e che è posto nell’area settentrionale della Val Camonica.

La seconda località protagonista è Passo del Tonale, valico che separa le Alpi dell’Ortles dalle Alpi dell’Adamello e della Presanella e che raggiunge un’altezza massima di poco inferiore ai 1900 metri.

La vetta dell’Adamello

Massimiliano Ossini e Lino Zani, nel corso di Linea Bianca Olympia, accompagnano il pubblico in alta quota. Le telecamere della rete ammiraglia, infatti, raggiungono la vetta dell’Adamello, appartenente al gruppo delle Alpi Retiche e che supera i 3 mila e cinquecento metri.

Una volta giunti sulla sommità, i conduttori propongono un focus sul profondo legame fra l’essere umano e la natura. Inoltre, è dato spazio ai limiti, alla resilienza ed alle lezioni che l’alta quota continua a dare a tutti.

Ma sulla cima dell’Adamello è possibile ammirare anche uno dei ghiacciai più estesi del nostro paese. Da anni, questo gigante è oggetto degli studi da parte degli scienziati, che provano a studiare a fondo il fenomeno dello scioglimento dei ghiacciai, dovuto soprattutto al riscaldamento globale.

Linea Bianca Olympia 7 febbraio, l’innevamento programmato

Durante Linea Bianca Olympia di sabato 7 febbraio, come da tradizione della trasmissione, è dato spazio alla cucina ed alle eccellenze locali, che diventano gli strumenti con i quali è possibile raccontare al meglio il territorio visitato. Un lungo approfondimento è dedicato, poi, all’innovazione tecnologica, che riguarda soprattutto gli impianti sciistici.

Da qualche anno a questa parte, infatti, sono sempre più diffusi i sistemi che garantiscono il cosiddetto innevamento programmato. Si tratta di una strategia finalizzata ad avere a disposizione la neve artificiale per garantire la sciabilità. Uno stratagemma che è fondamentale soprattutto per il turismo invernale, vero e proprio motore economico di queste zone.