La serata tv di oggi, martedì 10 febbraio 2026, si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili, tra lo sport d’eccellenza e l’approfondimento giornalistico di qualità. Mentre su Rai 1 il pubblico celebra la storia dello sport italiano attraverso il documentario su Abdon Pamich, le altre reti offrono un mix perfetto di informazione e intrattenimento puro. Inoltre, non mancano i grandi eventi in diretta, come le attesissime Olimpiadi Invernali che continuano a emozionare i telespettatori con sfide mozzafiato sui campi di gara di Milano e Cortina.

Stasera in TV martedì 10 febbraio 2026, Rai

Su Rai 1 alle ore 21:30 il palinsesto propone il documentario Il Marciatore – La Vera Storia Di Abdon Pamich. Questa pellicola rappresenta un tributo doveroso a uno dei più grandi atleti della storia italiana, capace di segnare un’epoca grazie alla sua resilienza e ai suoi successi mondiali. La narrazione approfondisce non solo i traguardi sportivi, ma anche l’aspetto umano di un uomo che ha trasformato la fatica in gloria eterna.

Contemporaneamente, Rai 2 dedica l’intera programmazione allo sport con la diretta delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. A partire dalle ore 21:00, le telecamere portano i telespettatori nel cuore pulsante delle competizioni sulla neve, seguendo da vicino le performance degli azzurri impegnati nelle finali più prestigiose della serata. La tensione agonistica e il fascino dei paesaggi alpini garantiscono uno spettacolo unico nel suo genere.

Su Rai 3, invece, torna l’appuntamento con l’inchiesta graffiante e l’approfondimento giornalistico di Salvo Sottile nel programma FarWest. Alle ore 21:20, il conduttore esplora le zone d’ombra della società contemporanea, portando alla luce scandali e storie dimenticate attraverso servizi esclusivi e testimonianze dirette, mantenendo sempre alta l’attenzione sui temi della legalità e della giustizia sociale.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 punta sull’attualità politica: Bianca Berlinguer conduce una nuova puntata di È sempre Cartabianca alle 21:33. Il talk show analizza i temi caldi della settimana con il contributo di ospiti in studio e collegamenti esterni, offrendo un confronto serrato tra opinioni diverse. Su Canale 5, il prime time lascia spazio alla fiction con la serie TV Colpa dei sensi, in onda dalle 21:21. La trama si infittisce attorno ai segreti dei protagonisti, pronti a stravolgere i propri equilibri sentimentali in un crescendo di emozioni e colpi di scena.

Gli appassionati di calcio trovano il loro spazio su Italia 1, che trasmette l’anticipo di campionato Napoli – Como a partire dalle ore 20:49. Si tratta di un match fondamentale per le posizioni di alta classifica, con i campioni partenopei che sfidano la determinazione della squadra lariana. Per chi preferisce l’analisi dei fatti del giorno, Giovanni Floris torna su La7 con DiMartedì alle 21:15. Il giornalista dialoga con i suoi ospiti per decifrare la complessa situazione economica e sociale del Paese.

Infine, TV8 propone il film sentimentale Io prima di te alle ore 21:30, una storia toccante che esplora il legame profondo tra una giovane ragazza solare e un uomo costretto sulla sedia a rotelle. Sul Nove, Paolo Conticini guida i mercanti e gli appassionati nell’asta dedicata all’antiquariato in Cash or Trash – La notte dei tesori, in onda dalle 21:30, dove oggetti curiosi e preziosi trovano una nuova vita attraverso rilanci mozzafiato.

I film di questa sera in tv martedì 10 febbraio 2026

20 : Stolen (ore 21:20) – Un ex ladro professionista inizia una corsa contro il tempo per ritrovare sua figlia, intrappolata nel bagagliaio di un taxi da un ex complice vendicativo.

: Stolen (ore 21:20) – Un ex ladro professionista inizia una corsa contro il tempo per ritrovare sua figlia, intrappolata nel bagagliaio di un taxi da un ex complice vendicativo. Iris : Elyas (ore 21:21) – Un ex soldato delle forze speciali, segnato dai traumi del passato, assume l’incarico di proteggere una donna e sua figlia da una minaccia imminente.

: Elyas (ore 21:21) – Un ex soldato delle forze speciali, segnato dai traumi del passato, assume l’incarico di proteggere una donna e sua figlia da una minaccia imminente. Rai Movie : Appaloosa (ore 21:14) – In questo western moderno, due pistoleri esperti accettano di difendere una piccola cittadina dalle angherie di un ranchero spietato che agisce sopra la legge.

: Appaloosa (ore 21:14) – In questo western moderno, due pistoleri esperti accettano di difendere una piccola cittadina dalle angherie di un ranchero spietato che agisce sopra la legge. Rai 4 : Sfida all’O.K. Corral (ore 21:21) – La pellicola ripercorre il leggendario scontro che coinvolse Wyatt Earp e Doc Holliday contro la temibile banda dei Clanton in Arizona.

: Sfida all’O.K. Corral (ore 21:21) – La pellicola ripercorre il leggendario scontro che coinvolse Wyatt Earp e Doc Holliday contro la temibile banda dei Clanton in Arizona. Rai Premium : Ferrari (ore 21:20) – Un biopic intenso che esplora la vita tormentata e i trionfi motoristici del fondatore della scuderia di Maranello, Enzo Ferrari.

: Ferrari (ore 21:20) – Un biopic intenso che esplora la vita tormentata e i trionfi motoristici del fondatore della scuderia di Maranello, Enzo Ferrari. La5 : Natale a Londra (ore 21:20) – Una banda di improbabili ladri italiani organizza un colpo audace quanto bizzarro nel cuore della capitale britannica, puntando a Buckingham Palace.

: Natale a Londra (ore 21:20) – Una banda di improbabili ladri italiani organizza un colpo audace quanto bizzarro nel cuore della capitale britannica, puntando a Buckingham Palace. Cielo : Il diritto di uccidere (ore 21:20) – Un thriller militare ad alta tensione che mette in luce i dilemmi etici e morali dei comandanti durante una missione con droni contro una cellula terroristica.

: Il diritto di uccidere (ore 21:20) – Un thriller militare ad alta tensione che mette in luce i dilemmi etici e morali dei comandanti durante una missione con droni contro una cellula terroristica. TwentySeven : Il segreto del mio successo (ore 21:10) – Un giovane neolaureato ambizioso scala rapidamente i vertici di una multinazionale newyorkese fingendosi un importante dirigente.

: Il segreto del mio successo (ore 21:10) – Un giovane neolaureato ambizioso scala rapidamente i vertici di una multinazionale newyorkese fingendosi un importante dirigente. Cine34 : Deep water (ore 21:15) – Un thriller psicologico torbido che indaga i giochi mentali e i pericolosi segreti di una coppia sposata la cui relazione scivola verso l’abisso.

: Deep water (ore 21:15) – Un thriller psicologico torbido che indaga i giochi mentali e i pericolosi segreti di una coppia sposata la cui relazione scivola verso l’abisso. Real Time: 40 sono i nuovi 20 (ore 21:26) – Una madre single decide di rimettersi in gioco sentimentalmente iniziando una relazione inaspettata con un ragazzo molto più giovane di lei.

I film su Sky stasera in tv martedì 10 febbraio 2026

L’offerta Sky garantisce titoli di grande richiamo per tutti i gusti cinematografici. In Hypnotic, un detective esperto cerca disperatamente la figlia scomparsa, ma durante l’indagine scopre una realtà distorta dove alcuni individui utilizzano potenti abilità ipnotiche per manipolare il mondo. Clint Eastwood firma invece la regia di J. Edgar, un’opera potente sulla figura di J. Edgar Hoover, l’uomo che ha plasmato l’FBI tra segreti di stato e ossessioni personali.

Per chi cerca leggerezza, Renato Pozzetto regala sorrisi nel classico Da grande, dove un bambino esprime il desiderio di saltare l’infanzia e si risveglia improvvisamente adulto, dovendo affrontare le responsabilità del mondo dei grandi. Di tutt’altro genere è Operation Fortune, un action adrenalinico in cui una spia d’élite recluta una famosa star del cinema per infiltrarsi in un’organizzazione criminale globale.

La programmazione prosegue con MaXXXine, ambientato nella Hollywood anni ’80: la protagonista lotta per il successo mentre un serial killer minaccia la sua ascesa. In Come ammazzare il capo 2, tre amici goffi provano a diventare imprenditori, ma un fallimento imminente li spinge a pianificare un rapimento disastroso. Infine, Collateral Beauty commuove con la storia di un uomo che, dopo una perdita devastante, trova conforto dialogando simbolicamente con il Tempo, l’Amore e la Morte.