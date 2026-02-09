Martedì 10 febbraio è in onda, su Canale 5, la seconda puntata di Colpa dei sensi. La fiction, dunque, esordisce nella nuova collocazione, dopo che il debutto si è svolto lo scorso venerdì 30 gennaio.

Colpa dei sensi seconda puntata, regista e dove è girata

Girata nelle Marche, la fiction Colpa dei sensi ha come registi il duo Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Essi hanno firmato anche la sceneggiatura, insieme a Graziano Diana e Matteo Bondoli.

La società che ha realizzato la produzione è la Compagnia Leone Cinematografica, che ha collaborato con la RTI. La prima stagione è composta da un totale di sei episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Canale 5 ne trasmette due alla settimana, per un totale di tre puntate.

Il finale di stagione, a patto di nuovi cambi di palinsesto, dovrebbe andare in onda il prossimo 17 febbraio, rigorosamente su Canale 5. Inoltre, è possibile seguire la produzione in streaming su Mediaset Infinity.

Colpa dei sensi seconda puntata, la trama

Nel corso della seconda puntata di Colpa dei sensi, il protagonista Enrico è sconvolto dopo il recapito dell’anello alla madre Lidia (Lina Sastri). Il protagonista, che ha il volto di Tommaso Basili, decide di prendere in mano la situazione e recarsi al casale, per avere un faccia a faccia con Davide, interpretato da Gabriel Garko. Fra i due amici la tensione è sempre più alta ed il loro incontro potrebbe essere fondamentale. Il faccia a faccia, tuttavia, rischia di degenerare e solo l’intervento di Loris evita che possa degenerare il tutto.

Spoiler finale

Intanto, durante il nuovo appuntamento della fiction, Davide è fermamente convinto di avere le prove di chi fosse l’amante della madre. Decide, allora, di chiedere aiuto a Laura (Anna Safroncik) ed insieme si recano a Fermo, nel tentativo di scoprire la verità. I due protagonisti, tuttavia, non sanno di essere seguiti da un fotografo, che scatta loro delle foto che potrebbero, potenzialmente, metterli in grossa difficoltà. Infine, Laura ha un malore mentre si trova a scuola.

Colpa dei sensi seconda puntata, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Colpa dei sensi.