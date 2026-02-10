La serata tv di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, offre un mix avvincente di sport internazionale, cinema d’autore e approfondimento giornalistico. Gli appassionati di grandi storie possono sintonizzarsi su Rai 1 per un biopic emozionante, mentre gli amanti dello sport hanno la possibilità di seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulle Olimpiadi Invernali. Dalle inchieste storiche ai reality più seguiti, ecco la guida completa su cosa riserva il piccolo schermo per questa metà settimana.
Stasera in TV mercoledì 11 febbraio 2026, Rai
L’offerta della TV di Stato per questa sera spazia dal cinema civile alla cronaca, passando per il grande evento sportivo dell’anno che vede l’Italia protagonista assoluta.
- Rai 1: One Life (2023) – La rete ammiraglia trasmette questo film toccante con Anthony Hopkins. La pellicola ricostruisce la storia vera di Nicholas Winton, l’eroe britannico che riuscì a salvare centinaia di bambini ebrei prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale (21:30 – 23:30).
- Rai 2: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Casa Italia – La diretta prosegue dal quartier generale azzurro per analizzare i momenti salienti delle competizioni giornaliere, con interviste esclusive agli atleti e approfondimenti tecnici (21:00 – 23:05).
- Rai 3: Chi L’Ha Visto? – Federica Sciarelli guida il pubblico attraverso le inchieste sui casi di scomparsa e i misteri della cronaca nera italiana, dando spazio ai nuovi appelli dei familiari (21:20 – 00:00).
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Sulle altre reti generaliste spiccano la politica, il grande calcio di Serie A e i viaggi culinari intorno al globo.
- Rete 4: Realpolitik – Debutta questo nuovo programma di approfondimento che analizza i mutamenti dell’attualità nazionale e internazionale con ospiti in studio (21:33 – 00:58).
- Canale 5: Una nuova vita – La fiction con Anna Valle prosegue il suo cammino narrativo esplorando i cambiamenti radicali della protagonista in cerca di riscatto (21:21 – 23:37).
- Italia 1: Bologna – Lazio – Il campionato di Serie A scende in campo con un match cruciale per le posizioni europee, trasmesso in diretta per tutti i tifosi (20:49 – 23:11).
- La7: Una giornata particolare – Le Cinque Giornate di Milano – Aldo Cazzullo ricostruisce l’eroico Risorgimento del 1848, portando i telespettatori tra le barricate milanesi (21:15 – 23:30).
- TV8: Now you see me – I maghi del crimine – Un action thriller dove un gruppo di abili illusionisti compie rapine spettacolari beffando le autorità (21:30 – 23:50).
- Nove: Little Big Italy – Francesco Panella visita i ristoranti italiani all’estero per premiare chi mantiene viva la vera tradizione culinaria del nostro Paese (21:30 – 23:15).
I film di questa sera in tv mercoledì 11 febbraio 2026
La programmazione cinematografica di stasera è particolarmente ricca e variegata, coprendo generi che vanno dall’action al biopic d’autore:
- Homefront (Canale 20): Jason Statham interpreta un ex agente della DEA che deve difendere la sua famiglia dalla malavita locale in una cittadina della Louisiana (21:10).
- Vincent deve morire (Rai 4): Un thriller psicologico atipico dove il protagonista subisce attacchi improvvisi e violenti da parte di chiunque lo guardi negli occhi (21:21).
- Will Hunting – Genio ribelle (Iris): La celebre storia del matematico prodigio interpretato da Matt Damon, supportato dal mentore Robin Williams (21:16).
- Whitney – Una voce diventata leggenda (Rai Movie): La parabola artistica e personale della straordinaria Whitney Houston, dai successi mondiali alle fragilità interiori (21:10).
- Wild Wild West (TwentySeven): Will Smith e Kevin Kline formano una strana coppia di agenti speciali in un’America dell’Ottocento futuristica e bizzarra (21:10).
- Save the Last Dance (La7d): Una pellicola cult che racconta l’incontro tra la danza classica e l’hip hop nelle periferie di Chicago (21:26).
- Benvenuti al Nord (Sky Cinema Uno): Il fortunato sequel con Claudio Bisio e Alessandro Siani che gioca sugli stereotipi tra Settentrione e Mezzogiorno (21:15).
I film su Sky mercoledì 11 febbraio 2026
L’offerta satellitare propone titoli in anteprima e grandi successi internazionali per tutti i gusti:
November – I cinque giorni dopo il Bataclan: Un racconto frenetico che segue il lavoro dell’antiterrorismo francese nelle ore successive alla strage di Parigi.
Always – Per sempre: Uno dei film più poetici di Steven Spielberg che parla dell’amore capace di superare i confini della morte.
Madagascar: Animazione per tutta la famiglia con gli animali dello zoo di New York alle prese con la vera natura selvaggia dell’isola africana.
Miami Vice: Michael Mann firma una versione oscura e stilisticamente impeccabile della celebre serie anni ’80 con Colin Farrell e Jamie Foxx.
Mountainhead: Un’opera visivamente dirompente che affronta il tema del superamento dei propri limiti fisici e mentali in alta quota.