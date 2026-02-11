Oltre alle fiction, il palinsesto odierno offre una vasta scelta di pellicole cinematografiche, con alcune prime visioni e grandi classici pronti a intrattenere il pubblico. Che siate in cerca di emozioni forti o di un dibattito sull’attualità, le proposte delle emittenti Rai, Mediaset e Discovery coprono ogni esigenza, garantendo una competizione serrata per la conquista dello share in prima serata.

Stasera in TV giovedì 12 febbraio 2026: Rai

La rete ammiraglia Rai punta tutto su Don Matteo 15 con l’atteso episodio intitolato “Il Bagatto”. In questa puntata, Don Massimo si trova coinvolto in un’indagine complessa che mette a nudo i segreti di una comunità all’apparenza tranquilla. Al contempo, Rai 3 propone la raffinatezza di Splendida Cornice, il programma di intrattenimento culturale condotto da Geppi Cucciari che continua a riscuotere ottimi consensi.

Rai 1 – Don Matteo (21:30 – 23:40) – Serie TV

– (21:30 – 23:40) – Serie TV Rai 2 – TG2 Post (21:00 – 21:20) – Approfondimento

– (21:00 – 21:20) – Approfondimento Rai 3 – Splendida Cornice (21:20 – 00:00) – Intrattenimento

– (21:20 – 00:00) – Intrattenimento Rai 4 – S.W.A.T. (21:20 – 22:03) – Serie TV

– (21:20 – 22:03) – Serie TV Rai Movie – The Equalizer – Il vendicatore (21:10 – 23:25) – Film

– (21:10 – 23:25) – Film Rai Premium – Simon Coleman (21:20 – 22:20) – Serie TV

– (21:20 – 22:20) – Serie TV Rai 5 – Overland 22 (20:30 – 21:23) – Documentari

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Mediaset risponde con il cinema d’azione di alto profilo su Italia 1, dove Tom Cruise guida una missione ad altissimo rischio. Su Rete 4, il dibattito politico resta centrale con Dritto e rovescio, mentre La7 schiera Corrado Formigli con una nuova puntata di Piazzapulita incentrata sui temi caldi del governo e dell’economia.

Rete 4 – Dritto e rovescio (21:33 – 00:56) – News/Talk

– (21:33 – 00:56) – News/Talk Canale 5 – Striscia la notizia (21:20 – 23:57) – Varietà

– (21:20 – 23:57) – Varietà Italia 1 – Mission: Impossible – Protocollo Fantasma (21:26 – 00:13) – Film

– (21:26 – 00:13) – Film La7 – Piazzapulita (21:15 – 01:00) – News/Talk

– (21:15 – 01:00) – News/Talk TV8 – Now You See Me – I maghi del crimine (21:30 – 23:45) – Film

– (21:30 – 23:45) – Film Nove – Only Fun – Comico Show (21:30 – 23:55) – Intrattenimento

– (21:30 – 23:55) – Intrattenimento Canale 20 – Focus – Niente è come sembra (21:09 – 23:22) – Film

– (21:09 – 23:22) – Film Iris – Danko (21:14 – 23:26) – Film

I film di questa sera in TV – giovedì 12 febbraio 2026

La proposta cinematografica per la serata di oggi appare particolarmente ricca, con titoli che spaziano dall’azione muscolare alla commedia brillante. Su TV8, dopo una lunga serie di film natalizi, arriva il dinamismo di Now You See Me, mentre Rai Movie propone la giustizia solitaria di Denzel Washington. Ecco la lista dei titoli principali:

Mission: Impossible – Protocollo Fantasma (Italia 1)

(Italia 1) Now You See Me – I maghi del crimine (TV8)

(TV8) The Equalizer – Il vendicatore (Rai Movie)

(Rai Movie) Focus – Niente è come sembra (Canale 20)

(Canale 20) Danko (Iris)

(Iris) Born to Raise Hell (Cielo)

(Cielo) Come ti spaccio la famiglia (Mediaset 27)

(Mediaset 27) Bar Giuseppe (TV2000)

I film su Sky – giovedì 12 febbraio 2026

Per gli abbonati alla piattaforma Sky, la serata offre diverse novità in prima visione e grandi ritorni. Si segnala il nuovo capitolo della saga di Ethan Hunt e alcune commedie italiane di grande successo che garantiscono una serata di relax totale per tutta la famiglia.

Mission: Impossible – The Final Reckoning : azione e spionaggio senza sosta.

: azione e spionaggio senza sosta. Baarìa : lo splendido affresco storico di Giuseppe Tornatore.

: lo splendido affresco storico di Giuseppe Tornatore. I predatori dell’arca perduta : il capolavoro d’avventura di Steven Spielberg.

: il capolavoro d’avventura di Steven Spielberg. Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto : il sequel con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

: il sequel con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Black Bag – Doppio Gioco: thriller sofisticato ad alta tensione.

⭐ Il film consigliato della serata – giovedì 12 febbraio 2026

🎬 Mission: Impossible – Protocollo Fantasma – Italia 1, ore 21:26

Se desiderate trascorrere una serata all’insegna dell’adrenalina pura, il titolo suggerito è il quarto capitolo della saga con Tom Cruise. In questa pellicola, l’agente Ethan Hunt e la sua squadra devono agire nell’ombra dopo essere stati accusati di un attentato al Cremlino. La sequenza della scalata del Burj Khalifa di Dubai resta ancora oggi una delle vette più alte del cinema d’azione moderno.

Questo film rappresenta la scelta ideale per chi apprezza:

ritmo narrativo serratissimo

effetti speciali spettacolari e stunt reali

una regia dinamica e coinvolgente

intrighi internazionali credibili

Preparate i popcorn: la missione ha inizio stasera su Italia 1.