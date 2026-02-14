Si tratta di uno dei titoli più attesi dell’inizio dell’anno, ma non sta di certo ricevendo il trattamento sperato. Stiamo parlando di Cuori 3, fiction alla quale la Rai ha riservato una programmazione tv tutt’altro che stabile.

Cuori 3 programmazione tv, il raddoppio della scorsa settimana

I numerosi appassionati di Cuori hanno dovuto attendere ben tre anni per vedere le nuove puntate. Se la seconda stagione è andata in onda nel 2023, la terza ha debuttato la scorsa domenica 1° febbraio. Le sei puntate del titolo, tuttavia, saranno liquidate, su Rai 1, in poco più di due settimane.

La prima puntata, come detto, ha debuttato nel prime time dell’ammiraglia della prima domenica del mese, andando ad occupare lo slot che, a gennaio, era di Prima di noi. Il secondo appuntamento è andato in onda domenica 8 febbraio. La TV di Stato, la scorsa settimana, ha deciso di puntare su un raddoppio settimanale, proponendo la serie anche il lunedì, per contrastare l’inizio, su Canale 5, di Taratata.

Il titolo in onda per tre giornate consecutive

Ma le variazioni alla programmazione tv di Cuori 3 non sono destinate a terminare. Al momento, infatti, mancano ancora tre puntate alla fine della terza stagione e la TV di Stato ha deciso di proporle per tre giornate consecutive, in prima serata su Rai 1.

Il titolo, dunque, è visibile, sulla rete ammiraglia, in primis domenica 15 febbraio, ovvero nella giornata che, inizialmente, era pensata per ospitare tutti gli episodi. Cuori torna, per la seconda settimana consecutiva, il lunedì, per contro-programmare il finale di Taratata. L’ultima puntata, invece, è visibile martedì 17 febbraio, giorno in cui l’ammiraglia Mediaset punta sulla fiction Colpa dei sensi.

Cuori 3 programmazione tv, un trattamento che potrebbe penalizzare la serie

La Rai, dunque, ha deciso di sacrificare Cuori 3, proponendo tutte le sei puntate in 17 giorni, anticipando di molto la chiusura. Una mossa, quest’ultima, che solitamente è riservata alle serie che deludono dal punto di vista degli ascolti.

Un fenomeno che, però, non interessa Cuori, che nelle prime tre serate ha ricevuto una media Auditel di circa 2 milioni e 900 mila spettatori ed il 17,2%. Un dato positivo, considerando la sfida con le Olimpiadi su Rai 2 e la concorrenza di Canale 5.

La scelta della Rai di anticipare la chiusura è dovuta, senz’altro, a logiche di contro-programmazione, oltre che all’affollamento del palinsesto di Rai 1, che proporrà la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici e che da settimana prossima ospiterà il Festival di Sanremo. Tuttavia, una programmazione tv così tanto ballerina non può che provocare spaesamento nello spettatore, con il rischio di penalizzare i risultati del titolo.