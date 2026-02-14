Sabato 14 febbraio, Real Time manda in onda la puntata Fantasmi del passato di Dottor Hekim. La serie tv, rivisitazione turca della celebre produzione Dottor House, è proposta dalle ore 21:25 circa.

Dottor Hekim Fantasmi del passato, regista e dove è girata

Con la serata odierna, dunque, continua la seconda stagione del titolo nel nostro paese. Quello odierno, infatti, è il quattordicesimo episodio, che ha una durata di circa due ore. Le puntate, come al solito, sono rilasciate con cadenza settimanale ed una settimana di anticipo rispetto al palinsesto televisivo mediante l’applicazione a pagamento Discovery+.

Realizzato dalla collaborazione con le società Karga Seven Pictures ed Ojo Pictures, la sceneggiatura degli episodi è firmata da Nese Sen, Elif Benan Tufekci, Esed Akcilad e Murat Taskent. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Semih Bagci. Le riprese si sono svolte in Turchia, soprattutto presso l’ospedale Okan, situato nel distretto Tuzla di Istanbul.

Dottor Hekim Fantasmi del passato, la trama

Nel corso della puntata denominata Fantasmi del passato, al pronto soccorso fa il suo arrivo un uomo. Esso presenta dei sintomi neurologici evidenti, che sono causati dalla presenza di alcuni frammenti di un proiettile presenti nel cervello. Di lui si occupa il dottor Mehmet Alì, che ha non poche difficoltà nel riuscire a risolvere il problema e salvare la vita dell’uomo. Nel frattempo, il dottore ha fatto ritorno in città dopo aver partecipato alla conferenza che ha causato non poche tensioni con Zeynep. I due hanno modo di incontrarsi nuovamente dopo ciò che è accaduto e la tensione, fra loro, è enorme.

Spoiler finale

Intanto, durante l’appuntamento di oggi, il protagonista deve lavorare per riuscire a trovare la causa di una malattia che sembra, al momento, misteriosa. Alì, infine, si lascia coinvolgere molto dal caso: il paziente, con una fedina penale abbastanza lunga, proviene dal medesimo quartiere del dottore, chiamato a fare i conti con il proprio passato. Un colpo di scena, ben presto, sconvolge gli equilibri della struttura: Alì, infatti, inizia ad avere dei problemi di salute.

Dottor Hekim Fantasmi del passato, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento di oggi, sabato 14 febbraio, di Dottor Hekim, in onda a partire dalle ore 21:25 circa su Real Time.