Stasera in TV, lunedì 16 febbraio 2026, la prima serata propone una sfida avvincente tra la grande fiction italiana, l’approfondimento politico e il cinema internazionale di qualità. Su Rai 1 torna uno dei titoli più amati della stagione, mentre le altre reti rispondono con film cult, prime visioni e i talk show di attualità che caratterizzano l’inizio della settimana.

Stasera in TV lunedì 16 febbraio 2026: Rai

L’offerta Rai si apre su Rai 1 con le attesissime fasi finali di Cuori (21:30 – 22:30). La fiction con Daniele Pecci e Pilar Fogliati entra nel vivo delle ultime puntate, tra sfide mediche rivoluzionarie e nodi sentimentali che giungono finalmente al pettine.

Su Rai 2 continua il grande spettacolo delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: dalle 21:00 va in scena il Pattinaggio di figura – Libero di coppia, un appuntamento che promette medaglie e forti emozioni sul ghiaccio. Rai 3 punta invece sull’attualità con Lo Stato delle Cose (21:20), condotto da Massimo Giletti.

Per gli amanti del cinema, Rai Movie propone il western crepuscolare Hostiles – Ostili (21:10), mentre Rai 5 trasmette il raffinato Lonely Hearts (21:23). Chi avesse ancora voglia di atmosfere invernali e leggere può sintonizzarsi su Rai Premium per Natale a Biltmore (21:20).

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Le reti Mediaset offrono un mix bilanciato tra informazione e spettacolo. Canale 5 punta sulla musica con il grande show Taratata’ (21:20), mentre su Rete 4 torna Nicola Porro con le analisi di Quarta Repubblica (21:33). Per chi cerca azione, Italia 1 trasmette Memory (21:25), thriller con Liam Neeson.

Su La7, Corrado Augias conduce una nuova puntata de La Torre di Babele (21:15), spazio dedicato alla cultura e alla riflessione. TV8 propone in Prima TV un nuovo episodio di Bruno Barbieri – 4 Hotel (21:35), mentre sul Nove la serata è all’insegna della commedia italiana con Torno indietro e cambio vita (21:30).

I film di questa sera in TV – lunedì 16 febbraio 2026

La serata cinematografica di oggi è particolarmente ricca e spazia tra generi molto diversi. Ecco i titoli consigliati:

Il padrino: epilogo – La morte di Michael Corleone (Iris): La versione restaurata e rimontata del terzo capitolo della saga di Coppola.

(Iris): La versione restaurata e rimontata del terzo capitolo della saga di Coppola. Hostiles – Ostili (Rai Movie): Un viaggio psicologico e visivo nel cuore del selvaggio West con Christian Bale.

(Rai Movie): Un viaggio psicologico e visivo nel cuore del selvaggio West con Christian Bale. Memory (Italia 1): Un assassino con problemi di memoria diventa il bersaglio di una caccia all’uomo.

(Italia 1): Un assassino con problemi di memoria diventa il bersaglio di una caccia all’uomo. The Kingdom (Canale 20): Action thriller ambientato in Arabia Saudita con Jamie Foxx.

(Canale 20): Action thriller ambientato in Arabia Saudita con Jamie Foxx. I tre moschettieri – D’Artagnan (Cielo): L’ultimo grande adattamento francese del classico di Dumas.

(Cielo): L’ultimo grande adattamento francese del classico di Dumas. Mi presenti i tuoi? (Mediaset 27): Commedia cult con Robert De Niro, Ben Stiller e Dustin Hoffman.

(Mediaset 27): Commedia cult con Robert De Niro, Ben Stiller e Dustin Hoffman. Max Payne (La7 Cinema): Mark Wahlberg veste i panni del celebre agente della DEA in cerca di vendetta.

(La7 Cinema): Mark Wahlberg veste i panni del celebre agente della DEA in cerca di vendetta. La leggenda di Al, John & Jack (Cine 34): Il genio di Aldo, Giovanni e Giacomo in una parodia dei gangster movie.

⭐ Il film consigliato della serata – Il padrino: epilogo (Iris)

Per chi vuole immergersi nel grande cinema d’autore, il titolo imperdibile è Il padrino: epilogo – La morte di Michael Corleone, in onda su Iris alle 21:12. Si tratta della versione definitiva voluta da Francis Ford Coppola, che chiude la trilogia con un montaggio diverso rispetto all’originale del 1990.

Il film esplora i temi della colpa e della redenzione mentre un Michael Corleone ormai anziano tenta di ripulire il nome della famiglia e trovare un successore. È un dramma potente, supportato da una fotografia sontuosa e dall’interpretazione monumentale di Al Pacino. Una scelta perfetta per chi ama le storie epiche che lasciano il segno.

I film su Sky – lunedì 16 febbraio 2026

Sky propone una serata che soddisfa ogni palato cinematografico. Su Sky Cinema Uno continua la programmazione di Dracula: L’amore perduto, la nuova versione gotica firmata da Luc Besson. Per chi ama l’adrenalina, Way Down – Rapina alla Banca di Spagna offre un heist movie moderno e incalzante.

Gli amanti del cinema sci-fi più intimo non dovrebbero perdere After Yang, un racconto delicato sul senso dell’umanità. Per le famiglie, Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo garantisce risate per tutte le età. Infine, la saga dei Corleone è presente anche qui con il già citato Epilogo in versione restaurata.