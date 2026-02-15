Domenica 15, lunedì 16 e martedì 17 febbraio sono in onda le ultime tre puntate di Cuori 3. Gli appuntamenti sono visibili, su Rai 1, dalle ore 21:25 circa.

Cuori 3 ultime tre puntate, la programmazione tv

La Rai, dunque, ha deciso di proporre le ultime tre puntate di Cuori 3 in altrettante giornate, a partire da oggi, sulla rete ammiraglia. Il titolo, realizzato con la collaborazione di Rai Fiction, Rai Com ed Aurora TV, ha come regista Riccardo Donna.

La sceneggiatura, invece, è firmata da Ilaria Carlino, Simona Coppini, Simona Giordano, Pierpaolo Pirone, Anna Mittone e Francesca Primavera. Le riprese si sono svolte a Torino e gli appuntamenti, come sempre, sono visibili anche in streaming ed on demand su Rai Play.

Cuori 3 ultime tre puntate, le trame

Durante Cuori 3 di domenica 15 febbraio, Alberto si assume ogni responsabilità per la morte di Recchi, per proteggere Delia dalle ire di Luciano. In reparto, intanto, arriva Jolanda, portata in ospedale vestita con abiti teatrali ed amica della sorella di Roberta. Fausto interviene per salvarla e, durante la degenza, scopre un segreto molto importante relativo alla ragazza ed al suo legame con le sorelle.

Irma scopre un dettaglio su Luisa che alimenta i suoi sospetti su Alberto. Virginia ed Helmut presentano il progetto per il pacemaker nucleare, ma Alberto mostra scetticismo. Roberta accetta un appuntamento con Fausto e Bruno esce dall’ospedale per passare un po’ di ore con Elena.

Spoiler finale

Nel corso di Cuori di lunedì, Alberto rassegna le dimissioni per rifugiarsi in montagna con Olivia. Alle Molinette torna il dottor Mosca, mentre i sintomi di una possibile infezione contagiosa portano l’intero reparto in quarantena. Luisa deve andare a Zurigo, ma Luciano implora Alberto di restare per operare Bruno, peggiorato all’improvviso. Serenella, a sua volta, è preoccupata per il silenzio della piccola Anna e Ferruccio prova una mossa a sorpresa per cercare di sbloccare la situazione.

Infine, nella puntata del martedì, il fallimento del progetto del pacemaker nucleare a Milano mina il rapporto tra Helmut e Virginia. Quest’ultima trova conforto insieme a Fausto, da sempre interessato a lei.

Cuori 3 ultime tre puntate, il cast

Questo il cast degli attori protagonisti e dei personaggi da loro interpretati durante Cuori 3.