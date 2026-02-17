La serata tv di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, si preannuncia ricca di grandi emozioni, sospesa tra lo sport internazionale di altissimo livello e il grande cinema d’autore. Gli appassionati di ghiaccio e velocità troveranno pane per i loro denti grazie agli aggiornamenti in diretta su Rai 2. Il canale trasmette le imprese dei campioni impegnati nelle Olimpiadi Invernali 2026, regalando momenti di pura adrenalina. Tuttavia, il palinsesto odierno offre molto di più: l’approfondimento giornalistico di qualità, i reality show più seguiti del momento e una selezione cinematografica vastissima. Dalle pellicole d’azione diventate ormai un culto fino alle anteprime assolute in prima visione, ogni spettatore troverà il contenuto perfetto per concludere la giornata davanti al piccolo schermo.

Stasera in TV mercoledì 18 febbraio 2026, Rai

La programmazione della tv di Stato si apre con un contenuto di altissimo profilo culturale e biografico. Su Rai 1, alle ore 21:30, va in onda Fabrizio De André – Principe libero. Questa pellicola rende un omaggio commovente alla vita tormentata e alla poetica rivoluzionaria di uno dei più grandi cantautori della storia italiana. Luca Marinelli interpreta il ruolo del “Faber”, ripercorrendo l’infanzia a Genova, il rapporto complesso con il padre e gli anni della maturità artistica che hanno cambiato per sempre la musica leggera nel nostro Paese.

Contemporaneamente, su Rai 2 dalle ore 20:50, l’attenzione si sposta sulle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. La serata si focalizza sullo Short Track, una delle discipline più spettacolari e imprevedibili del ghiaccio. Gli atleti si sfidano nelle attesissime finali dei 500m Maschili, dove la rapidità di esecuzione determina il successo, e nella Staffetta 3000m Femminile, gara che richiede coordinazione perfetta e strategia di squadra. Su Rai 3, invece, Federica Sciarelli conduce una nuova puntata di Chi L’Ha Visto? a partire dalle 21:20. Il programma continua la sua missione sociale analizzando i casi di scomparsa irrisolti e i misteri più fitti della cronaca nera recente, fornendo aggiornamenti preziosi grazie alle segnalazioni del pubblico da casa.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 : Realpolitik (Informazione) – Ore 21:33. In questa puntata in Prima Tv , i conduttori animano il dibattito politico analizzando i temi caldi dell’attualità nazionale ed economica.

: (Informazione) – Ore 21:33. In questa puntata in , i conduttori animano il dibattito politico analizzando i temi caldi dell’attualità nazionale ed economica. Canale 5 : Una nuova vita (Serie TV) – Ore 21:30. La fiction drammatica prosegue con nuovi colpi di scena che mettono a dura prova i legami familiari dei protagonisti.

: (Serie TV) – Ore 21:30. La fiction drammatica prosegue con nuovi colpi di scena che mettono a dura prova i legami familiari dei protagonisti. Italia 1 : Kingsman: Secret Service (Film) – Ore 21:26. Colin Firth interpreta un agente segreto impeccabile che addestra un giovane scapestrato, interpretato da Taron Egerton, alle arti dello spionaggio moderno.

: (Film) – Ore 21:26. Colin Firth interpreta un agente segreto impeccabile che addestra un giovane scapestrato, interpretato da Taron Egerton, alle arti dello spionaggio moderno. La7 : Una giornata particolare (Documentari) – Ore 21:15. Aldo Cazzullo approfondisce la figura tormentata di Caravaggio, ricostruendo i momenti cruciali tra il successo artistico e i guai con la giustizia.

: (Documentari) – Ore 21:15. Aldo Cazzullo approfondisce la figura tormentata di Caravaggio, ricostruendo i momenti cruciali tra il successo artistico e i guai con la giustizia. TV8 : UEFA Champions League (Sport) – Ore 21:00. Il calcio europeo domina la serata con la sfida tra Club Bruges e Atletico Madrid , valida per la fase a eliminazione diretta.

: (Sport) – Ore 21:00. Il calcio europeo domina la serata con la sfida tra , valida per la fase a eliminazione diretta. Nove: Little Big Italy (Intrattenimento) – Ore 21:30. Francesco Panella visita le principali città mondiali per scovare il ristorante che propone la cucina italiana più autentica lontano dall’Italia.

I film di questa sera in tv mercoledì 18 febbraio 2026

La proposta cinematografica sui canali tematici promette scintille, partendo dall’azione pura fino ai racconti biografici più intensi. Sul canale 20, Vin Diesel interpreta l’antieroe intergalattico Riddick nel film The Chronicles of Riddick. In questo capitolo della saga, il protagonista affronta l’inarrestabile esercito dei Necromonger in una battaglia che decide il destino di interi pianeti. Se preferite il brivido del legal thriller, su Iris trovate Il socio. Tom Cruise interpreta un giovane e ambizioso avvocato che, dopo aver accettato un incarico strapagato, scopre gli oscuri segreti e i legami mafiosi che si celano dietro la facciata del suo studio legale.

Per chi ama le storie di riscatto e grande musica, Rai Movie propone Respect alle ore 21:10. Jennifer Hudson interpreta la leggendaria Aretha Franklin, raccontando la sua crescita esponenziale dal coro della chiesa del padre fino a diventare la Regina del Soul. Su La5, invece, Clint Eastwood dirige e interpreta Il Corriere – The Mule. La trama segue la storia vera di un anziano veterano di guerra che, spinto dalle necessità economiche, trasporta droga per un cartello messicano. Infine, su Cielo debutta in Prima Tv il film Lady Driver – Veloce come il vento, che narra la tenacia di una giovane pilota decisa a farsi strada in un ambiente sportivo dominato dagli uomini.

I film su Sky mercoledì 18 febbraio 2026

L’offerta Sky garantisce una qualità cinematografica impareggiabile per ogni genere di spettatore. Sky Cinema Uno trasmette Il diavolo veste Prada, dove Meryl Streep interpreta la temibile Miranda Priestly, direttrice di una rivista di moda che mette alla prova la giovane assistente Anne Hathaway. Su Sky Cinema Due, Clint Eastwood torna protagonista con Potere assoluto, un thriller che esplora i corridoi corrotti del potere politico americano.

Per una serata all’insegna della risata, Sky Cinema Collection propone Santocielo con Ficarra e Picone, una commedia che gioca con elementi fantastici e paradossali. I più piccoli possono divertirsi con Madagascar 3: Ricercati in Europa su Sky Cinema Family. Gli amanti dell’azione pura possono invece sintonizzarsi su Sky Cinema Action per Jack Reacher – La prova decisiva, dove Tom Cruise interpreta un investigatore militare che risolve un caso di omicidio plurimo apparentemente inspiegabile attraverso metodi non convenzionali.

Infine, Sky Cinema Sci-Fi offre un tuffo nel soprannaturale con Ghostbusters: Legacy. Questa pellicola prosegue ufficialmente la saga originale, introducendo una nuova generazione di acchiappafantasmi che scopre l’eredità lasciata dai predecessori. Sky Cinema Romance conclude l’offerta con Senza sangue, una storia carica di emozione e significati profondi che analizza le cicatrici lasciate dal passato e la possibilità di trovare finalmente la pace interiore.