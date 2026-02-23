A marzo la tv si riaccende e di seguito vi sveliamo tutti i programmi in partenza. Dopo un febbraio un po’ spento, fra le Olimpiadi di Milano-Cortina ed il Festival di Sanremo, sulle varie emittenti televisive italiane ripartono le nuove edizioni di svariati format, da Scherzi a Parte a Fratelli di Crozza.

Marzo programmi in partenza, le novità Rai 1

Le novità relative ai programmi in partenza a marzo riguardano, in primis, la Rai. Fra le Cerimonia di Apertura e di Chiusura dei Giochi Olimpici ed il Festival di Sanremo, il prime time della rete ammiraglia, nelle ultime settimane, è stato pesantemente condizionato.

Così, con l’inizio di marzo, è tempo di novità. La più attesa è Canzonissima, condotto da Milly Carlucci e visibile il sabato, dal 21 marzo. Tre settimane prima, dal 6 marzo, arriva The Voice Generations, ennesimo spin off di The Voice guidato da Antonella Clerici.

Quattro giorni prima, il 2 marzo, c’è lo speciale Versailles In piano sequenza con Alberto Angela. Il 7 ed il 14 marzo tocca a Sanremo Top con Carlo Conti.

Stasera tutto è possibile ed un nuovo programma di approfondimento

Per quel che concerne le altre reti Rai, su Rai 2 dal 4 marzo arriva Stasera tutto è possibile, la cui nuova edizione è guidata dal confermato Stefano De Martino. Il 7 marzo, su Rai 3, è la volta di un nuovo programma di approfondimento, ovvero La Pelle del Mondo. Guidato da Stefano Mancosu, il format analizza i temi legati all’ambiente ed alla biologia.

La riaccensione della televisione, a marzo, interessa anche Discovery. Dal 6 marzo, su NOVE, arriva la nuova edizione di Fratelli di Crozza, che occuperà il prime time del venerdì. Su Real Time, invece, dal 9 marzo sbarcano i nuovi appuntamenti di Casa a prima vista.

Marzo programmi in partenza, su Canale 5 parte Scherzi a parte

Su Mediaset, a marzo su Canale 5 dovrebbe ripartire il Grande Fratello Vip. L’emittente ha confermato la nuova edizione del reality con Ilary Blasi, anche se al momento non è ancora nota la data esatta di messa in onda. Il 2 marzo, invece, è certa la ripartenza di Scherzi a Parte, format guidato, sull’ammiraglia, da Max Giusti.

Fra i programmi in partenza a marzo, infine, c’è anche Pechino Express. L’adventure game, guidato da Costantino Della Gherardesca con Giulia Salemi, Guido Meda e Lillo, torna su Sky Uno da giovedì 11 marzo, ovvero la settimana dopo la fine di MasterChef, la cui finale è stata posticipata di una settimana proprio per evitare la sfida con Sanremo.